El complicado futuro de Thiago Medina si se recupera: "Un año en su casa..." El ex-Gran Hermano tendrá que estar mucho tiempo sin hacer nada si finalmente consigue despertarse de la terapia intensiva y sana.







Thiago Medina tiene un complicado futuro si consigue recuperarse de salud. Redes sociales

Thiago Medina, el ex-Gran Hermano, tendrá un complicado futuro si consigue recuperarse y sale de la terapia intensiva, ya que se conoció cómo son los pasos a seguir en su casa y no será para nada fácil que pueda tener una vida normal en el corto plazo.

A través del programa televisivo Intrusos, la periodista Marcela Tauro se encargó de contar una experiencia personal. "Yo tuve un caso parecido con el papá de mi hijo (José María Álvarez). También tuvo un accidente de moto en Malvinas Argentinas, le tocó ese hospital. Mucho tiempo de internación y un cuadro bastante parecido al de Thiago. Hay que estar, hay que rezar. La cadena de oración es fundamental", comenzó por expresar.

Con respecto a su recuperación, Tauro recordó: "Estuvo cuarenta y pico de días y después pasó a una clínica privada. Después estuvo un año en su casa porque también le quitaron el bazo y le dieron unas vacunas especiales. Hoy está perfecto, está trabajando. Los milagros existen". Así, se mostró esperanzada con la posibilidad de que el ex-Gran Hermano pueda recuperarse.

Embed - Preocupación por la salud de Thiago Medina: Atraviesa una situación extrema

Recientemente se conocieron las imágenes del accidente que el ex-Gran Hermano sufrió el viernes en el partido bonaerense de Moreno, cuando manejaba su moto y fue impactado por un auto. Tras esto, quedó muy comprometido con su salud y así lo expuso la madre de Celis: " De la cuarta a la novena costilla rotas, pulmón perforado, drenaje por derrame de sangre, bazo extirpado, clavícula rota e hígado perforado".