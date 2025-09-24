IR A
IR A

El complicado futuro de Thiago Medina si se recupera: "Un año en su casa..."

El ex-Gran Hermano tendrá que estar mucho tiempo sin hacer nada si finalmente consigue despertarse de la terapia intensiva y sana.

Thiago Medina tiene un complicado futuro si consigue recuperarse de salud.

Thiago Medina tiene un complicado futuro si consigue recuperarse de salud.

Redes sociales
Gran Hermano Generación Dorada es una de las propuestas más llamativas del canal.
Te puede interesar:

Se filtró cuándo se estrena Gran Hermano Generación Dorada: qué día llega a Telefe

A través del programa televisivo Intrusos, la periodista Marcela Tauro se encargó de contar una experiencia personal. "Yo tuve un caso parecido con el papá de mi hijo (José María Álvarez). También tuvo un accidente de moto en Malvinas Argentinas, le tocó ese hospital. Mucho tiempo de internación y un cuadro bastante parecido al de Thiago. Hay que estar, hay que rezar. La cadena de oración es fundamental", comenzó por expresar.

Con respecto a su recuperación, Tauro recordó: "Estuvo cuarenta y pico de días y después pasó a una clínica privada. Después estuvo un año en su casa porque también le quitaron el bazo y le dieron unas vacunas especiales. Hoy está perfecto, está trabajando. Los milagros existen". Así, se mostró esperanzada con la posibilidad de que el ex-Gran Hermano pueda recuperarse.

Embed - Preocupación por la salud de Thiago Medina: Atraviesa una situación extrema

Se filtró cuándo se estrena Gran Hermano Generación Dorada: qué día llega a Telefe

El canal Telefe sufrió la filtración de la fecha de estreno de Gran Hermano Generación Dorada y la noticia no tardó en recorrer las redes sociales, ya que se trata de uno de los lanzamientos más esperados por la audiencia con motivo de la premisa del reality show.

Gran Hermano Generación Dorada
Gran Hermano Generación Dorada es una de las propuestas más llamativas del canal.

Gran Hermano Generación Dorada es una de las propuestas más llamativas del canal.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El exparticpante del reality es papá de mellizas con Daniel Celis.

Revelaron el último parte médico de Thiago Medina de este miércoles: "Continúa con cobertura antibiótica dirigida"

Las hermanas Lattanzio se pelearon en plena calle en el barrio de Saavedra

Fuerte pelea entre gritos y empujones de una ex-Gran Hermano con su hermana en plena calle

Camilota se quebró por la salud de su hermano y contó más detalles sobre su estado.

La angustia de Camilota tras la delicada actualización sobre la salud de Thiago Medina: "Un milagro"

Thiago Medina continúa internado con pronóstico reservado.

"Pedimos más que nunca fuerzas", dijo Daniela Celis al actualizar el parte médico de Thiago Medina

Thiago Medina junto a Camilota.

Camilota se quebró al hablar de la salud de Thiago Medina: "Les pido que oremos por él"

Thiago Medina permanece internado.

Daniela Celis difundió un nuevo parte médico de Thiago Medina: "El foco está en sus pulmones"

últimas noticias

Palmeiras, con empatar, clasificará a las semifinales.

Por un lugar en las semis, River empata 0-0 con Palmeiras en San Pablo

Hace 7 minutos
Julián Álvarez junto a Diego Simeone.

Julián Álvarez negó haberse fastidiado con Diego Simeone: "Estaba enojado conmigo"

Hace 18 minutos
Diputados comenzó el debate del Presuesto 2026.

Camino al emplazamiento: la oposición busca imponer el ritmo del debate por el Presupuesto

Hace 29 minutos
Martín Guzmán en Minuto Uno.

Martín Guzmán: "Al Gobierno se le terminó de desmoronar el programa económico y político"

Hace 39 minutos
El Tesoro afronta vencimientos por $5,6 billones.

Deuda en pesos: el Gobierno lanzó la última licitación del mes con vencimientos menos exigentes

Hace 42 minutos