Quini 6: resultados del sorteo 3.307 del miércoles 24 de septiembre de 2025

Conocé todos los detalles de este popular juego: los números, los ganadores, el pozo millonario y el próximo monto.

Por
Estos son los resultados del sorteo del miércoles 24 de septiembre de 2025.

Como todos los miércoles se realizó el sorteo del Quini 6 en Argentina. Los resultados y los ganadores ya se conocen, al igual que el pozo millonario y todos los detalles de este popular juego que pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

Estos son los resultados del sorteo del domingo 21 de septiembre de 2025.
El Tradicional del Quini 6: resultado del miércoles 24 de septiembre de 2025

Números ganadores: 12 - 18 - 21 - 34 - 37 - 41

6 aciertos: vacante. Premio: $650.000.000

5 aciertos: 21 ganadores. Premio: $1.350.658

4 aciertos: 1.171 ganadores. Premio: $7.266

La Segunda del Quini 6: resultado del miércoles 24 de septiembre de 2025

Números ganadores: 03 - 06 - 17 - 21 - 24 - 31

6 aciertos: 2 ganadores. Premio: $1.864.212.986

5 aciertos: 78 ganadores. Premio: $363.638

4 aciertos: 3.283 ganadores Premio: $2.591

La Revancha del Quini 6: resultado del miércoles 24 de septiembre de 2025

Números ganadores: 00 - 03 - 23 - 30 - 32 - 35

6 aciertos: vacante. Premio: $1.389.855.051

Siempre Sale del Quini 6: resultado del miércoles 24 de septiembre de 2025

Números ganadores: 02 - 15 - 36 - 41 - 42 - 44

5 aciertos: 4 ganadores. Premio: $63.591.075

Pozo extra: resultado del miércoles 24 de septiembre de 2025

Números ganadores: 00 - 03 - 06 - 12 - 17 - 18 - 21 - 23 - 24 - 30 - 31 - 32 - 34 - 35 - 37 - 41

6 aciertos: 868 ganadores. Premio $149.769

Próximo pozo del Quini 6

El próximo pozo del sorteo 3.308 del Quini 6 se realizará el domingo 28 de septiembre a las 21.15. Pozo estimado: $3.800 millones.

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de monto variable que se calcula en relación a lo recaudado. El mismo, consiste en tener que seleccionar seis números de cuarenta y seis. Posee cuatro variantes: una es el Sorteo Tradicional, otra la Segunda del Quini, también está La Revancha y, por último, el Siempre Sale.

En las primeras dos modalidades (Tradicional y Segunda del Quini), se proclama ganador del primer premio a aquellas apuestas cuyos seis números elegidos coincidan con el total de los números favorecidos por el sorteo. El segundo es para quienes tengan cinco aciertos y el tercero para los que obtengan cuatro. El pozo quedará vacante e incrementará para el concurso siguiente en caso de que no se registren apuestas ganadoras.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar al Quini 6, los jugadores deben elegir 6 números al azar entre el 00 y el 45. En ese momento, eligen bajo que modalidad apostar: tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra. Actualmente, el valor del Quini 6 es de $100 para las primeras dos modalidades y se suman $50 más al agregar el resto. Es decir, el monto final quedaría en $250.

Quini 6: ¿Hasta qué hora se puede jugar?

Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y a las 20.30 para los domingos.

