Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 20 de septiembre

El oficial opera a $1.465,76 para la compra y $1.523,75 para la venta luego de un cierre de semana frenético que obligó al Banco Central a liquidar u$s1.110 millones en tres días para contener la demanda, mientras que el blue y los financieros dejaron bien atrás el hito de los $1.500.

El dólar oficial trepó $56 en una semana y encendió las alarmas.

El dólar oficial cotiza a $1.465,76 para la compra y $1.523,75 para la venta en una jornada de sábado sin movimiento en los mercados, luego de un cierre de semana frenético con turbulencia cambiaria en la city , con el Banco Central liquidando u$s1.110 millones en tres días para contener la demanda y evitar una corrida mayor. Por su parte, el blue y los financieros se comercializaron arriba de los $1.500. El techo de la banda se ubica en $1.475.

En la noche del jueves, el ministro de Economía, Luis Caputo , salió a defender la política cambiaria tras la presión en el dólar oficial que obligó al Banco Central a vender divisas y expresó: "Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda" .

En el canal de streaming Carajo, el funcionario aclaró que no se modificará el esquema de bandas y llevó tranquilidad a los mercados tras dos jornadas de ventas del BCRA: "Nosotros confiamos plenamente en el programa y no nos vamos a mover. Está muy bien capitalizado el Banco Central, hay suficientes dólares para todos. A los que por ahí se les ocurre por qué no flota y usan los dólares para recomprar deuda, nada de eso estaba previsto en el programa".

La intervención del Banco Central entró en el top 10 de ventas de dólar desde 2018.

Por su parte, el economista Juan Carlos De Pablo , una de las voces más consultadas por el presidente Javier Milei , puso en duda que alcancen los dólares para contener la estampida de la divisa extranjera . "Lo sabe Dios" , se limitó a decir cuando le preguntaron.

La fuerte intervención del BCRA y la suba de los tipos de cambio paralelos reflejan un clima de incertidumbre en el mercado cambiario. El dólar cripto también se unió a la tendencia alcista, cotizando a $1.534,39, lo que muestra que la presión se extiende a todos los segmentos del mercado.

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumuló una suba de $463,47 tras haber cerrado 2024 a $1.060,28.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotizó a $1.465,76 para la compra y $1.523,75 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1465 para la compra y $1515 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.500 para la compra y $1.520 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.475, techo de la banda cambiaria.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.969,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.566,73, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotizó a $1.550,19.

Dólar futuro

El dólar futuro de agosto se vendió a $1.478,50.