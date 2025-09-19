Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 19 de septiembre

La divisa oficial se comercializó a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta en el Banco Nación y cerró una semana de pánico en el mercado cambiario. Los dólares libres superaron el techo de la banda y el Banco Central ya intervino con ventas por más de u$s1.000 millones.

La divisa continúa con su tendencia alcista.

El dólar oficial hoy cotizó a $1.465,76 para la compra y $1.523,75 para la venta luego de una rueda de jueves donde el dólar mayorista tocó el techo de la banda y obligó la intervención del Banco Central con u$s379 millones para contener la presión sobre el tipo de cambio. Por su parte, el blue y los financieros se comercializaron arriba de los $1.500. El techo de la banda se ubicó en $1.475.

En l a noche del jueves, el ministro de Economía, Luis Caputo , salió a defender la política cambiaria tras la presión en el dólar oficial que obligó al Banco Central a vender divisas y expresó: "Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda" .

En el canal de streaming Carajo, el funcionario aclaró que no se modificará el esquema de bandas y llevó tranquilidad a los mercados tras dos jornadas de ventas del BCRA: "Nosotros confiamos plenamente en el programa y no nos vamos a mover. Está muy bien capitalizado el Banco Central, hay suficientes dólares para todos. A los que por ahí se les ocurre por qué no flota y usan los dólares para recomprar deuda, nada de eso estaba previsto en el programa".

La fuerte intervención del BCRA y la suba de los tipos de cambio paralelos reflejan un clima de incertidumbre en el mercado cambiario. El dólar cripto también se unió a la tendencia alcista, cotizando a $1.534,39, lo que muestra que la presión se extiende a todos los segmentos del mercado.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotizó a $1.465,76 para la compra y $1.523,75 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1465 para la compra y $1515 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.500 para la compra y $1.520 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.475, techo de la banda cambiaria.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.969,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.566,73, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotizó a $1.550,19.

Dólar futuro

El dólar futuro de agosto se vendió a $1.478,50.