Los trenes circulan a 30km/h por segundo día consecutivo por una medida de fuerza Los maquinistas del gremio de La Fraternidad continúan con el reclamo por falta de avances en las negociaciones paritarias y mejoras en las condiciones laborales. Por







Los trenes circulan a 30km/h por segundo día consecutivo por una medida de fuerza. Redes sociales

Por segundo día consecutivo, los maquinistas de trenes del sindicato de La Fraternidad continúan con la medida de fuerza por falta de avances en las negociaciones paritarias y en las condiciones laborales. Por ese motivo, circulan a 30km/h y eso genera demoras y cancelaciones en las líneas principales.

El tren Mitre, Sarmiento, San Martín, Belgrano Norte, Belgrano Sur y Urquiza circulan con demoras y cancelaciones, mientras que la única que funciona con normalidad es la línea Roca. El paro técnico alteró los horarios habituales y hay acumulaciones en los andenes.

Trenes Argentinos La empresa detalló los caminos alternativos y combinaciones para los usuarios del Tren Mitre. Redes Sociales

La protesta inicia porque hay una serie de reclamos por parte de los trabajadores, ya que no recibieron respuesta respecto al pedido para avanzar en las negociaciones paritarias ni tampoco a otros reclamos que realizaron que tiene que ver con las condiciones laborales.

El gremio, quien realiza la medida por tiempo indeterminado, denunció la ausencia de una propuesta superadora e indicaron que el servicio de la ART es “deplorable e insuficiente”. También indicaron que las diagramaciones y los itinerarios se definieron como “un desastre y sin apertura a sugerencias”.