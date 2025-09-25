25 de septiembre de 2025 Inicio
Los trenes circulan a 30km/h por segundo día consecutivo por una medida de fuerza

Los maquinistas del gremio de La Fraternidad continúan con el reclamo por falta de avances en las negociaciones paritarias y mejoras en las condiciones laborales.

Por segundo día consecutivo, los maquinistas de trenes del sindicato de La Fraternidad continúan con la medida de fuerza por falta de avances en las negociaciones paritarias y en las condiciones laborales. Por ese motivo, circulan a 30km/h y eso genera demoras y cancelaciones en las líneas principales.

Por obras, entre el sábado yel martes habrá varios servicios del Tren Mitre afectados
Tren Mitre: el ramal Tigre no funcionará entre el sábado y el martes

El tren Mitre, Sarmiento, San Martín, Belgrano Norte, Belgrano Sur y Urquiza circulan con demoras y cancelaciones, mientras que la única que funciona con normalidad es la línea Roca. El paro técnico alteró los horarios habituales y hay acumulaciones en los andenes.

La empresa detalló los caminos alternativos y combinaciones para los usuarios del Tren Mitre.

La protesta inicia porque hay una serie de reclamos por parte de los trabajadores, ya que no recibieron respuesta respecto al pedido para avanzar en las negociaciones paritarias ni tampoco a otros reclamos que realizaron que tiene que ver con las condiciones laborales.

El gremio, quien realiza la medida por tiempo indeterminado, denunció la ausencia de una propuesta superadora e indicaron que el servicio de la ART es “deplorable e insuficiente”. También indicaron que las diagramaciones y los itinerarios se definieron como “un desastre y sin apertura a sugerencias”.

El servicio fue normalizado.

Línea Roca: reanudaron el servicio completo del ramal Bosques vía Quilmes tras las obras

La estación Uruguay de la Línea B cierra por tres meses y se suma a Carlos Gardel, que ya estaba sin funcionamiento.

Cierra la estación Uruguay de la Línea B por tres meses

triple femicidio: el colectivo ni una menos convoco a una marcha para pedir justicia por las jovenes asesinadas en varela

El ministro de Seguridad bonaerense confirmó que el triple crimen de La Matanza

Esta fecha especial beneficiará únicamente a empleados del sector público y del Banco Provincia.

Una ciclogénesis fugaz que llega el fin de semana a Buenos Aires: alerta por tormentas fuertes

El look de Latorre combinó jean oxford, top brillante y accesorios sobrios.

El estreno de La Huésped en Netflix se suma a una lista interesante de producciones latinoamericanas de alta calidad.
La actriz mostró distintos looks en más de 30 películas, con cambios notorios en peinados y estilos.

Thiago Medina tiene un complicado futuro si consigue recuperarse de salud.
Polémica en el bar sufrió su primera renuncia durante la misma semana del estreno.

Disney+ se convirtió en la plataforma de streaming﻿ más cara de todas.

Brenda, Lara y Morena fueron asesinadas.

Dónde se puede comer la mejor fondue de chocolate en Buenos Aires.

El ministro de Seguridad bonaerense confirmó que el triple crimen de La Matanza

El look de Latorre combinó jean oxford, top brillante y accesorios sobrios.

El estreno de La Huésped en Netflix se suma a una lista interesante de producciones latinoamericanas de alta calidad.

