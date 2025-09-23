23 de septiembre de 2025 Inicio
Reunión Trump-Milei: Luis Caputo aseguró que Estados Unidos "no nos pidió nada a cambio"

El ministro de Economía expresó sus sensaciones acerca del encuentro bilateral entre los mandatarios en Nueva York y evitó revelar la cifra del préstamo que el Gobierno negocia con el Tesoro. "No sé si el Secretario hará un anuncio hoy", explicó.

“Fue realmente emocionante la reunión”, aseguró Caputo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró este martes, luego de la reunión bilateral entre el presidente Javier Milei y su par Donald Trump, que Estados Unidos "no nos pidió nada a cambio", en relación al inminente nuevo préstamo que espera anunciar el Departamento del Tesoro estadounidense, sobre el cual evitó especificar la cifra final: "No sé si el Secretario hará un anuncio hoy".

Luis Caputo junto al presidente del Banco Mundial, Ajay Banga.
Caputo anunció un préstamo del Banco Mundial por u$s4.000 millones

"La reunión fue muy emocionante", describió Caputo en un primer momento a la prensa al arribar a un hotel céntrico de Nueva York.

Ante la consulta sobre ¿qué le dará Argentina a Estados Unidos?, el ministro fue tajante al aclarar que la administración de Trump "no pidió nada a cambio". "Nosotros por supuesto que que le dijimos lo que ya todos saben. Que para nosotros es un aliado estratégico, que hay muchísimas cosas que estamos haciendo juntos y ellos lo saben porque lo estamos hablando”, sumó.

Milei Trump
Javier Milei se reuni&oacute; con Donald Trump.&nbsp;

Javier Milei se reunió con Donald Trump.

En este marco, destacó que con Estados Unidos "estamos hablando de muchas cosas", pero "yo no puedo decir hasta que no tengamos nada listo”. "Los equipos están hablando, seguramente el Secretario del Tesoro hará algún anuncio y bueno, nada. No me gusta adelantar cosas. Espero que ellos anuncien lo que tengan que anunciar”.

“La buena noticia es que realmente es un nivel de apoyo en todo sentido. Ya solamente las palabras del presidente son más importantes que lo que pueden ser el apoyo financiero. Hablamos de una cifra específica pero que no puedo decir”, concluyó.

