Con gol de Salas, River sorprende al Palmeiras desde el arranque y le gana 1-0 en San Pablo Tras la derrota por 2-1 en el Monumental, el Millonario va por la hazaña en el Allianz Parque, en Brasil: debe ganar por un gol para, al menos, forzar los penales. Dirige el árbitro uruguayo Andrés Matonte. Por







Palmeiras, con empatar, clasificará a las semifinales.

River empata con Palmeiras, en el estadio Allianz Parque de San Pablo, por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El Millonario cayó en el encuentro de ida, por 2-1, en el Monumental y buscará un triunfo heroico en Brasil que lo deposite en las semifinales del torneo continental. Dirige el árbitro uruguayo Andrés Matonte.

El entrenador Marcelo Gallardo pateó el tablero para visitar al Verdao y metió tres modificaciones y cambio de esquema: jugará con un 4-5-1. La salida más llamativa es la del capitán Enzo Pérez, que dejará su lugar por Giuliano Galoppo, quien cumplió la fecha de suspensión. En tanto, en la zaga central, volverá Lucas Martínez Quarta, por el chileno Paulo Díaz.

river palmeiras

Por otra parte, Juanfer Quintero se ganó un lugar en el 11 titular, tras la buena actuación en el segundo tiempo del partido de ida, e ingresará por Sebastián Driussi, lesionado. Mientras que Maxi Salas estará como único delantero en San Pablo.

En cuanto al equipo que dirige el entrenador Abel Ferreira, saldrá a la cancha los mismos que lograron un triunfazo en el Monumental.