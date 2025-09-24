24 de septiembre de 2025 Inicio
Con gol de Salas, River sorprende al Palmeiras desde el arranque y le gana 1-0 en San Pablo

Tras la derrota por 2-1 en el Monumental, el Millonario va por la hazaña en el Allianz Parque, en Brasil: debe ganar por un gol para, al menos, forzar los penales. Dirige el árbitro uruguayo Andrés Matonte.

Palmeiras

Palmeiras, con empatar, clasificará a las semifinales.

River empata con Palmeiras, en el estadio Allianz Parque de San Pablo, por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El Millonario cayó en el encuentro de ida, por 2-1, en el Monumental y buscará un triunfo heroico en Brasil que lo deposite en las semifinales del torneo continental. Dirige el árbitro uruguayo Andrés Matonte.

El Verdao fue superior a River y se llevó el primer cruce.
River reaccionó tarde y no le alcanzó: perdió 2-1 con Palmeiras en el Monumental por la ida de los cuartos de final

El entrenador Marcelo Gallardo pateó el tablero para visitar al Verdao y metió tres modificaciones y cambio de esquema: jugará con un 4-5-1. La salida más llamativa es la del capitán Enzo Pérez, que dejará su lugar por Giuliano Galoppo, quien cumplió la fecha de suspensión. En tanto, en la zaga central, volverá Lucas Martínez Quarta, por el chileno Paulo Díaz.

river palmeiras

Por otra parte, Juanfer Quintero se ganó un lugar en el 11 titular, tras la buena actuación en el segundo tiempo del partido de ida, e ingresará por Sebastián Driussi, lesionado. Mientras que Maxi Salas estará como único delantero en San Pablo.

En cuanto al equipo que dirige el entrenador Abel Ferreira, saldrá a la cancha los mismos que lograron un triunfazo en el Monumental.

Palmeiras vs. River: las formaciones

Palmeiras: Weverton; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquin Piquerez; Lucas Evangelista, Aníbal Moreno, Andreas Pereira; Vitor Roque, Felipe Anderson y José López. DT: Abel Ferreira.

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Juanfer Quintero, Juan Carlos Portillo, Kevin Castaño, Ignacio Fernández; y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

River visita a Atlético Tucumán.

River perdió 2-0 en su visita a Atlético Tucumán y ahora piensa en la Libertadiores

En el Monumetal, River perdió 2 a 1 frente a Palmeiras

River va por la heroica a San Pablo: Gallardo apuesta por el cambio de esquema

El Tigre recibió un fuerte cuestionamiento.

El ex River que liquidó a Ricardo Gareca: "A mí me ponía..."

Messi pudo haber jugado en River, pero no se dio.

La historia no tan conocida del día que Messi quiso jugar en River: por qué no se dio su pase

Los estudios médicos confirmaron un desgarro en el bíceps femoral izquierdo.

El tormento atraviesa River y que Gallardo no esperaba para la seguidilla de partidos

