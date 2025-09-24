24 de septiembre de 2025 Inicio
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 24 de septiembre

El oficial opera a $1.338,06 para la compra y $1.391,94 para la venta, luego de una jornada de desplome tras el respaldo del presidente de Estados Unidos al mandatario argentino.

Por
El dólar oficial se desinfló en los primeros días de la semana.

El dólar oficial se desinfló en los primeros días de la semana.

Pexels
El dólar oficial se desplomó tras el apoyo de EEUU y la quita de retenciones.
En lo que va de 2025, el dólar oficial acumuló una suba de $331,66 tras haber cerrado 2024 a $1.060,28.

dólar blue billetes divisas
El dólar oficial cayó más de $100 en dos días y regresó a niveles previos a la elecciones bonaerenses.

El dólar oficial cayó más de $100 en dos días y regresó a niveles previos a la elecciones bonaerenses.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.338,06 para la compra y $1.391,94 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.335 para la compra y $1.385 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.390 para la compra y $1.410 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.369.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.800,5.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.415,08, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.405,02

Dólar futuro

El dólar futuro de agosto se vende a $1.368.

