Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 24 de septiembre

El dólar oficial cotiza este miércoles a $1.338,06 para la compra y $1.391,94 para la venta tras una jornada de lunes de desplome que siguió a una semana frenética con turbulencia cambiaria en la city, con el Banco Central liquidando u$s1.110 millones en tres días para contener la demanda y evitar una corrida mayor. Por su parte, el blue cerró a $1.410, con un marcado descenso de $65.
El respaldo de Donald Trump al presidente Javier Milei tras su reunión en Nueva York produjo una reacción favorable en los mercados que retrotrajo al dólar a niveles previos a las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Para el mandatario estadounidense, el libertario "ha devuelto la estabilidad a la economía de Argentina y la ha elevado a un nuevo nivel de prominencia y respeto".
Además, en busca de ingresar divisas en un contexto de fuerte tensión cambiaria, el Gobierno eliminó las retenciones a los granos y a las carnes avícolas y bovinas hasta el 31 de octubre.
En lo que va de 2025, el dólar oficial acumuló una suba de $331,66 tras haber cerrado 2024 a $1.060,28.
El dólar oficial cayó más de $100 en dos días y regresó a niveles previos a la elecciones bonaerenses.
Dólar oficial hoy
El dólar oficial cotiza a $1.338,06 para la compra y $1.391,94 para la venta.
Dólar Banco Nación hoy
La divisa estadounidense opera a $1.335 para la compra y $1.385 para la venta en el Banco Nación.
Dólar blue hoy
El dólar blue cotizó a $1.390 para la compra y $1.410 para la venta.
Dólar mayorista hoy
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.369.
Dólar Tarjeta / Turista hoy
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.800,5.
Dólares financieros hoy
El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.415,08, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.405,02
Dólar futuro
El dólar futuro de agosto se vende a $1.368.