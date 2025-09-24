El secretario del Tesoro de Estados Unidos confirmó que negocia con Argentina un swap por u$s20.000 millones

Scott Bessent detalló este miércoles la cifra del nuevo préstamo en su cuenta de X. Aseguró que trabajan "en estrecha coordinación con el Gobierno para evitar una volatilidad excesiva". "Estamos listos para hacer lo que sea necesario para apoyar a Argentina", escribió.

El Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent , confirmó este miércoles la negociación de un swap con Argentina por u$s20.000 millones . La cifra fue revelada luego de la cumbre entre el presidente Javier Milei y su par Donald Trump en Nueva York , mediante una publicación en su cuenta de X donde aseguró que trabajan "en estrecha coordinación con el Gobierno para evitar una volatilidad excesiva" y "estamos listos para hacer lo necesario para apoyar al pueblo argentino".

Swap con EEUU: Milei le agradeció a Trump y Scott Bessent por "la confianza en el pueblo argentino"

En el mismo sentido, anunció que "están listo para comprar bonos argentinos en dólares" y lo hará según las condiciones lo exijan, así como se encuentran "preparados para otorgar un importante crédito stand-by a través del Fondo de Estabilización Cambiaria".

"También he estado en contacto con numerosas empresas estadounidenses que planean realizar importantes inversiones extranjeras directas en Argentina en múltiples sectores en caso de un resultado electoral positivo", publicó Bessent, previo a asegurar que "inmediatamente" después de las elecciones, "comenzaremos a trabajar con el gobierno argentino en el pago de sus principales deudas".

Para el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, "Argentina cuenta con las herramientas para derrotar a los especuladores, incluyendo a aquellos que buscan desestabilizar los mercados argentinos con fines políticos".

"La Administración Trump mantiene un firme apoyo a los aliados de Estados Unidos, y el presidente Trump ha otorgado al presidente Milei un respaldo excepcional a un funcionario extranjero, demostrando su confianza en los planes económicos de su gobierno y la importancia estratégica geopolítica de la relación entre Estados Unidos y Argentina. Inmediatamente después de las elecciones, comenzaremos a trabajar con el gobierno argentino en el pago de sus principales deudas", concluyó.

Qué es un swap de dinero

El swap refiere a un acuerdo financiero entre dos países donde ambos se intercambian divisas por un período de tiempo determinado, bajo el compromiso de devolverlas con ciertas condiciones. Lo curioso del acuerdo anunciado por Bessent, refiere a que Estados Unidos no utiliza estas herramientas con paises emergentes, solo los realiza con bancos centrales de economías avanzadas, salvo excepciones.

En este marco, Argentina mantiene actualmente un swap con China, a través del Banco Popular de China (PBoC)., quien otorgó u$s18.500 millones. Se firmó en 2009 con Cristina Kirchner como presidenta y luego en 2014 se rubricó un segundo acuerdo que fue renovado en 2017 con bajo la presidencia de Mauricio Macri y complementado a fines de 2018.

Luis Caputo celebró el anuncio del Tesoro de los Estados Unidos

El Ministro de Economía replicó en su cuenta de X las palabras de Scott Bessent y le agradeció por la apertura en las negociaciones de un swap por u$s20 mil millones.

“Argentinos, empieza una nueva era. A trabajar todos juntos para hacer nuestro país grande nuevamente”, afirmó funcionario, que el martes había aclarado que Estados Unidos "no pidió nada a cambio" en la negociación.