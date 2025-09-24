IR A
IR A

Se filtró cuándo se estrena Gran Hermano Generación Dorada: qué día llega a Telefe

El canal quedó expuesto en redes sociales luego de conocerse la fecha en la que se lanzará el esperado reality show.

Gran Hermano Generación Dorada es una de las propuestas más llamativas del canal.

Gran Hermano Generación Dorada es una de las propuestas más llamativas del canal.

Captura Telefe
El exparticpante del reality es papá de mellizas con Daniel Celis.
Te puede interesar:

Revelaron el último parte médico de Thiago Medina de este miércoles: "Continúa con cobertura antibiótica dirigida"

Quien se encargó de revelar esta información fue el periodista Agustín Rey en el programa Argenzuela de Radio 10. En un primer lugar, expresó: "Estaba estipulado que empiece en diciembre o enero, pero no, lo atrasan. Y creo que es inteligente la decisión. Arrancaría entre la última semana de enero y los primeros de febrero".

Con respecto a las razones, agregó que se debe a la confianza en el programa culinario que también tendrá famosos: "Wanda Nara se estiraría hasta febrero con MasterChef Celebrity, pero todo depende del rating. Se viene una Generación Dorada y la producción va a poder convocar gente". De esta manera, está claro que Telefe decidió planear su año con la farándula como protagonista para sumar mucha audiencia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/agus_rey/status/1970615856012107832&partner=&hide_thread=false

Es importante recordar que, tal como lo expresó Santiago Del Moro, el lunes 29 de septiembre se entregarán los Martín Fierro de televisión y por la pantalla de Telefe. De esta manera, allí se conocerán múltiples detalles sobre el regreso de Gran Hermano y esto será clave para el futuro del rating en los demás canales, ya que la superioridad es absoluta.

Telefe volverá a levantar La Voz Argentina: qué pasó

Entrando en la recta final, Telefe anunció que no emitirá La Voz Argentina este miércoles. Sucede que, por compromisos televisivos impostergables, el canal decidió nuevamente levantar el ciclo que conduce Nico Occhiato. ¿Qué pasó?

La Voz Argentina 2025
La Voz Argentina no será emitido este miércoles en Telefe.

La Voz Argentina no será emitido este miércoles en Telefe.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las hermanas Lattanzio se pelearon en plena calle en el barrio de Saavedra

Fuerte pelea entre gritos y empujones de una ex-Gran Hermano con su hermana en plena calle

Camilota se quebró por la salud de su hermano y contó más detalles sobre su estado.

La angustia de Camilota tras la delicada actualización sobre la salud de Thiago Medina: "Un milagro"

Thiago Medina continúa internado con pronóstico reservado.

"Pedimos más que nunca fuerzas", dijo Daniela Celis al actualizar el parte médico de Thiago Medina

Thiago Medina junto a Camilota.

Camilota se quebró al hablar de la salud de Thiago Medina: "Les pido que oremos por él"

Thiago Medina permanece internado.

Daniela Celis difundió un nuevo parte médico de Thiago Medina: "El foco está en sus pulmones"

Thiago Medina fue operado el viernes pasado para “reparar la parrilla costal”.

El desesperado pedido de Camilota por su hermano Thiago Medina: "Queremos pedirles que nos acompañen"

últimas noticias

play

Represión en el Congreso: al menos dos personas fueron golpeadas en la marcha de jubilados

Hace 20 minutos
Kristalina Georgieva tras la reunión con Milei: Argentina va en la dirección correcta

Kristalina Georgieva, tras la reunión con Javier Milei: "Argentina va en la dirección correcta"

Hace 22 minutos
Marco Rubio se reunió con Serguéi Lavrov.

Estados Unidos exigió que Rusia alcance una "solución duradera" a la guerra con Ucrania

Hace 35 minutos
Colapinto se mudó a Europa de muy joven y sin su familia.

Colapinto recordó su dura llegada a Europa: "No tenía amigos y nadie me cuidaba"

Hace 41 minutos
Gran Hermano Generación Dorada es una de las propuestas más llamativas del canal.

Se filtró cuándo se estrena Gran Hermano Generación Dorada: qué día llega a Telefe

Hace 45 minutos