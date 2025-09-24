Se filtró cuándo se estrena Gran Hermano Generación Dorada: qué día llega a Telefe

El canal Telefe sufrió la filtración de la fecha de estreno de Gran Hermano Generación Dorada y la noticia no tardó en recorrer las redes sociales, ya que se trata de uno de los lanzamientos más esperados por la audiencia con motivo de la premisa del reality show.
Quien se encargó de revelar esta información fue el periodista Agustín Rey en el programa Argenzuela de Radio 10. En un primer lugar, expresó: "Estaba estipulado que empiece en diciembre o enero, pero no, lo atrasan. Y creo que es inteligente la decisión. Arrancaría entre la última semana de enero y los primeros de febrero".
Con respecto a las razones, agregó que se debe a la confianza en el programa culinario que también tendrá famosos: "Wanda Nara se estiraría hasta febrero con MasterChef Celebrity, pero todo depende del rating. Se viene una Generación Dorada y la producción va a poder convocar gente". De esta manera, está claro que Telefe decidió planear su año con la farándula como protagonista para sumar mucha audiencia.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/agus_rey/status/1970615856012107832&partner=&hide_thread=false
Es importante recordar que, tal como lo expresó Santiago Del Moro, el lunes 29 de septiembre se entregarán los Martín Fierro de televisión y por la pantalla de Telefe. De esta manera, allí se conocerán múltiples detalles sobre el regreso de Gran Hermano y esto será clave para el futuro del rating en los demás canales, ya que la superioridad es absoluta.
Telefe volverá a levantar La Voz Argentina: qué pasó
Entrando en la recta final, Telefe anunció que no emitirá La Voz Argentina este miércoles. Sucede que, por compromisos televisivos impostergables, el canal decidió nuevamente levantar el ciclo que conduce Nico Occhiato. ¿Qué pasó?
La Voz Argentina 2025
La Voz Argentina no será emitido este miércoles en Telefe.
Redes sociales