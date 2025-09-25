ANSES paga $100.000 en los últimos días de septiembre 2025: sirve para llenar el bolsillo a fin de mes

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) está a punto de finalizar el calendario de septiembre, pero antes, entrega un extra de $100.000 fundamentales para aliviar el bolsillo antes de que termine el mes. Se trata de la Asignación de Pago Único (APU) por Matrimonio, una prestación que se entrega solo una vez y a quienes cumplen con los requisitos solicitados.
APU por Matrimonio de ANSES: quiénes pueden acceder
La Asignación de Pago Único por Matrimonio se otorga una sola vez y está dirigida a un grupo determinado de beneficiarios.
Pueden acceder a ella trabajadores en relación de dependencia registrados, quienes perciben la Prestación por Desempleo, los titulares de coberturas de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), los trabajadores de temporada y los beneficiarios de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.
Monto de la APU por Matrimonio de ANSES en septiembre 2025
Con la última actualización, el importe de esta APU en septiembre sube a $100.441.
apu matrimonio anses
Cuándo depositan el crédito ANSES
Freepik.
APU por Matrimonio de ANSES. cómo acceder
Para acceder a la Asignación por Matrimonio, se puede hacer el trámite por internet a través de Atención Virtual con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social, o de forma presencial en una oficina de ANSES solicitando un turno previo.
Es necesario contar con el Acta de matrimonio legalizada y los DNI de ambos cónyuges, y además es fundamental tener los datos personales y los de tu grupo familiar actualizados en la base de datos de ANSES.
APU de ANSES: cuándo cobro en septiembre 2025
Las fechas de pago son las siguientes:
- Primera quincena: del miércoles 10 de septiembre al viernes 10 de octubre.
- Segunda quincena: del lunes 22 de septiembre al viernes 10 de octubre.