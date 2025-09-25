25 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

ANSES paga $100.000 en los últimos días de septiembre 2025: sirve para llenar el bolsillo a fin de mes

La Administración Nacional de la Seguridad Social indicó a qué grupo le toca recibir este beneficio.

Por
Anses paga $100.000 en septiembre a un grupo de beneficiarios.

Anses paga $100.000 en septiembre a un grupo de beneficiarios.

Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) está a punto de finalizar el calendario de septiembre, pero antes, entrega un extra de $100.000 fundamentales para aliviar el bolsillo antes de que termine el mes. Se trata de la Asignación de Pago Único (APU) por Matrimonio, una prestación que se entrega solo una vez y a quienes cumplen con los requisitos solicitados.

La jubilación mínima en octubre será de $326.266, impactando en millones de beneficiarios.
Te puede interesar:

Confirmado: jubilados tendrán aumento más dos "plus" en octubre 2025

Anses APU Matrimonio

APU por Matrimonio de ANSES: quiénes pueden acceder

La Asignación de Pago Único por Matrimonio se otorga una sola vez y está dirigida a un grupo determinado de beneficiarios.

Pueden acceder a ella trabajadores en relación de dependencia registrados, quienes perciben la Prestación por Desempleo, los titulares de coberturas de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), los trabajadores de temporada y los beneficiarios de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Monto de la APU por Matrimonio de ANSES en septiembre 2025

Con la última actualización, el importe de esta APU en septiembre sube a $100.441.

apu matrimonio anses
Cuándo depositan el crédito ANSES

Cuándo depositan el crédito ANSES

APU por Matrimonio de ANSES. cómo acceder

Para acceder a la Asignación por Matrimonio, se puede hacer el trámite por internet a través de Atención Virtual con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social, o de forma presencial en una oficina de ANSES solicitando un turno previo.

Es necesario contar con el Acta de matrimonio legalizada y los DNI de ambos cónyuges, y además es fundamental tener los datos personales y los de tu grupo familiar actualizados en la base de datos de ANSES.

APU de ANSES: cuándo cobro en septiembre 2025

Las fechas de pago son las siguientes:

  • Primera quincena: del miércoles 10 de septiembre al viernes 10 de octubre.
  • Segunda quincena: del lunes 22 de septiembre al viernes 10 de octubre.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

ANSES explicó cómo evitar posibles estafas.

La advertencia de ANSES para no caer en estafas en septiembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementó un nuevo aumento basado en la inflación.

ANSES confirmó el aumento de 1,88% de las prestaciones para octubre 2025: los nuevos montos

Anses explicó cómo sacar un turno de forma online.

Los 4 pasos para gestionar un turno para hacer un trámite de ANSES: muy fácil y desde la computadora

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este jueves 25 de septiembre

Beneficiarios de ANSES pueden acceder a créditos del Banco Nación.

Beneficiarios de ANSES pueden acceder a un crédito de $10 millones sin ir al banco

Anses explicó que un grupo de beneficiarios puede cobrar más de $500.000.

ANSES: quiénes pueden acceder a más de $500.000 en octubre 2025

Rating Cero

El look de Latorre combinó jean oxford, top brillante y accesorios sobrios.

El look viral de Yanina Latorre: panza al descubierto con un jean oxford tiro bajo

El estreno de La Huésped en Netflix se suma a una lista interesante de producciones latinoamericanas de alta calidad.
play

Está en Netflix, tiene 20 capítulos y cuenta con intriga, pasión y peligro

La actriz mostró distintos looks en más de 30 películas, con cambios notorios en peinados y estilos.

La impresionante transformación de Angelina Jolie: sus cambios de película a película

Thiago Medina tiene un complicado futuro si consigue recuperarse de salud.
play

El complicado futuro de Thiago Medina si se recupera: "Un año en su casa..."

Polémica en el bar sufrió su primera renuncia durante la misma semana del estreno.

Se tiró del barco: Polémica en el bar sufrió su primera renuncia de peso

Disney+ se convirtió en la plataforma de streaming﻿ más cara de todas.

Disney+ aumenta su precio luego del escándalo con Jimmy Kimmel: será el streaming más caro

últimas noticias

Brenda, Lara y Morena fueron asesinadas.

Triple femicidio: el colectivo Ni Una Menos convocó a una marcha para pedir justicia por las jóvenes asesinadas en Varela

Hace 18 minutos
Dónde se puede comer la mejor fondue de chocolate en Buenos Aires.

Los mejores 2 lugares de Buenos Aires para comer fondue de chocolate

Hace 29 minutos
El ministro de Seguridad bonaerense confirmó que el triple crimen de La Matanza

Revelaron que el triple crimen de las chicas desaparecidas de La Matanza "se transmitió en vivo por Instagram"

Hace 30 minutos
El look de Latorre combinó jean oxford, top brillante y accesorios sobrios.

El look viral de Yanina Latorre: panza al descubierto con un jean oxford tiro bajo

Hace 36 minutos
play
El estreno de La Huésped en Netflix se suma a una lista interesante de producciones latinoamericanas de alta calidad.

Está en Netflix, tiene 20 capítulos y cuenta con intriga, pasión y peligro

Hace 43 minutos