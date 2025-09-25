ANSES paga $100.000 en los últimos días de septiembre 2025: sirve para llenar el bolsillo a fin de mes

La Administración Nacional de la Seguridad Social indicó a qué grupo le toca recibir este beneficio.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) está a punto de finalizar el calendario de septiembre, pero antes, entrega un extra de $100.000 fundamentales para aliviar el bolsillo antes de que termine el mes. Se trata de la Asignación de Pago Único (APU) por Matrimonio , una prestación que se entrega solo una vez y a quienes cumplen con los requisitos solicitados.

La Asignación de Pago Único por Matrimonio se otorga una sola vez y está dirigida a un grupo determinado de beneficiarios.

Pueden acceder a ella trabajadores en relación de dependencia registrados, quienes perciben la Prestación por Desempleo, los titulares de coberturas de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), los trabajadores de temporada y los beneficiarios de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Con la última actualización, el importe de esta APU en septiembre sube a $100.441.

APU por Matrimonio de ANSES. cómo acceder

Para acceder a la Asignación por Matrimonio, se puede hacer el trámite por internet a través de Atención Virtual con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social, o de forma presencial en una oficina de ANSES solicitando un turno previo.

Es necesario contar con el Acta de matrimonio legalizada y los DNI de ambos cónyuges, y además es fundamental tener los datos personales y los de tu grupo familiar actualizados en la base de datos de ANSES.

APU de ANSES: cuándo cobro en septiembre 2025

Las fechas de pago son las siguientes: