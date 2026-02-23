23 de febrero de 2026 Inicio
Cómo fue el segundo ciclo de Marcelo Gallardo, que se va de River tras una racha negativa histórica

El segundo ciclo del DT más exitoso de la historia millonaria estuvo marcado por varias derrotas en partidos decisivos, como la eliminación en las semifinales de la Copa Libertadores 2025 contra Palmeiras y la caída por penales con Independiente Rivadavia en las semifinales de la Copa Argentina 2025.

Marcelo Gallardo renuncio como entrenador de River.

Marcelo Gallardo renuncio como entrenador de River.

El entrenador Marcelo Gallardo anunció su despedida como entrenador de River, en el marco de la crisis futbolística del equipo ya que perdió 13 de los últimos 20 partidos. Además, el equipo de Núñez acumula su tercera caída consecutiva en el campeonato.

Marcelo Gallardo cierra su segunda etapa en el club millonario.
Marcelo Gallardo se va de River Plate: dirigirá su último partido este jueves ante Banfield

El pasado domingo, Gallardo se retiró del estadio José Amalfitani, donde River perdió 1-0 con Vélez, sin brindar la tradicional conferencia de prensa después del partido ya que había pedido evaluar su continuidad en el banco del Millonario, lo que encendió las alarmas en la dirigencia del club, encabezada por Stefano Di Carlo. Los futbolistas tampoco dialogaron ante la prensa.

El segundo ciclo del DT de 50 años estuvo marcado por varias derrotas en partidos decisivos, como la eliminación en las semifinales de la Copa Libertadores 2025 contra Palmeiras y la caída por penales con Independiente Rivadavia de Mendoza en las semifinales de la Copa Argentina 2025.

Marcelo Gallardo
Marcelo Gallardo renunció como entrenador de River.

Marcelo Gallardo renunció como entrenador de River.

En este marco, uno de sus peores tropiezos fue contra Tigre en el estadio Monumental, donde el Millonario perdió 4-1. Se trató de un duro golpe ante sus hinchas, que reprobaron con silbidos el nivel de los futbolistas. La última vez que los de Núñez recibieron cuatro goles había sido en 2016, en una derrota 4-2 contra Boca por el Superclásico.

Gallardo se convirtió en el técnico más ganador de la historia del Millonario en su primer ciclo, obteniendo 14 títulos, sumado al gran despliegue futbolístico mostrado en el campo de juego y los históricos choques con Boca. Sin embargo, su segunda etapa se vio empeñada por los últimos encuentros donde cosechó la peor racha negativa de la historia del conjunto riverplatense.

El conjunto de Núñez se convirtió en el equipo que más perdió (11) en los últimos 15 partidos, entre los 30 que integran la Primera División. Y, además, acrecentó una racha negativa, una de las peores en la historia: acumula 13 derrotas de los últimos 20 partidos disputados.

El segundo ciclo de Marcelo Gallardo como DT de River, entre el bajo nivel futbolístico y la falta de títulos

Marcelo Gallardo volvió a River el 5 de agosto de 2024, un año y medio después del final de su exitosísima primera etapa, en reemplazo de Martín Demichelis. En dicho semestre, disputó 25 encuentros, de los cuales obtuvo 10 victorias, 10 empates y tan solo 5 derrotas.

Ya en 2025 no logró ganar ningún título, ya que la oportunidad más clara pudo haber sido en la Supercopa Internacional en Paraguay, pero perdió por penales ante Talleres. En la Copa Libertadores, quedó afuera frente a Atlético Mineiro en semifinales, y tampoco logró tener una buena actuación en ninguno de los torneos locales.

El Mundial de Clubes, se despidió en la fase de grupos, donde comenzó ganando, empató el segundo encuentro, pero se despidió con la derrota ante el Inter de Italia de Lautaro Martínez. Pero todo quedó enmarcado en el mal rendimiento en el juego, donde en el último semestre se agravó la situación.

Apenas los hinchas pudieron pasar el mal trago con las victorias en los Superclásicos: venció a Boca en La Bombonera con suplentes (1-0), ya que se jugaba su permanencia en la Copa, y le ganó con mucha claridad en el Monumental (2-1).

Ya en el inicio de este 2026, en apenas 6 fechas del Torneo Apertura, comenzó de mayor a menor: ganó los primeros dos encuentros, empató el siguiente y perdió los últimos tres de manera consecutiva.

En su segundo ciclo, Gallardo jugó 85 partidos de los cualesganó 37, empató 27 y perdió en 21 oportunidades

Todos los números de su complicado segundo ciclo de Gallardo en River

River se posiciona 10° en la tabla de la Zona B y, por el momento, está fuera de los playsoff

Tras la derrota ante Vélez, se vienen horas decisivas en River: ¿continúa Gallardo?

Ezequiel Centurión vuelve a lesionarse y preocupa en River Plate.

Llegó a River como campeón, no lo tuvieron en cuenta y ahora se lesionó

River ya se prepara para su próximo partido.

Cuándo vuelve a jugar River tras la derrota contra Vélez

River perdió con Vélez en Liniers.
play

River no levanta: perdió 1-0 con Vélez en Liniers y acumula tres derrotas consecutivas en el Apertura

River necesita ganar para poder estar entre los primeros ochos que clasifican a los playoffs

Tras la clasificación en la Copa Argentina, River busca su segundo triunfo consecutivo ante Vélez

