A qué hora juegan PSG y Arsenal por la final de la Champions League: formaciones y cómo verlo en vivo

El equipo francés irá en búsqueda del bicampeonato, mientras que el conjunto inglés quiere levantar el trofeo por primera vez en su historia.

París Saint Germain (PSG) y Arsenal jugarán la final de la Champions League en el estadio Puskás Arena de Budapest, Hungría. En ese marco, los parisinos son los defensores de la Orejona, mientras que los Gunners quieren consagrarse por primera vez en su historia.

Ambos equipos llegan con una gran actualidad, lo que los convierte en justos merecedores de estar en el encuentro decisivo, por lo que se espera un gran partido. Este encuentro quedará en la historia ya que por primera vez se jugará esta instancia del torneo en Budapest.

El equipo de Luis Enrique llega como vigente campeón de Europa y también de la Ligue 1 , por lo que querrán seguir manteniendo este presente y volver a revalidar lo que hicieron en la última final donde culminando con un inolvidable 5 a 0 ante Inter de Italia, en lo que fue la definición con más diferencia de goles de la competición.

En este año su camino de puras goleadas: en octavos de final aplastaron al Chelsea con un resultado final de 8-2, en cuartos de final sacaron al Liverpool con un global de 4-0 y en semifinales se impusieron ante Bayern Múnich en una serie épica, ganando 5-4 la ida y empatando 1-1 la vuelta.

Para este encuentro, el entrenador español tendrá una sola duda: si Achraf Hakimi irá desde el arranque o no. El lateral derecho se perdió la vuelta de semifinales por lesión y desde entonces no volvió a jugar, por lo que este choque será fundamental para la previa del Mundial 2026 y agarrar rodaje pensando en su participación con Marruecos.

Por su parte, los ingleses vienen de romper una racha de 22 años de sequía tras ganar la Premier League, torneo que lideró desde el arranque, pero se disputó hasta el final con Manchester City.

Los Gunners, que cuentan con Gabriel Heinze como ayudante de Mikel Arteta, clasificaron directamente a los octavos de final de la Champions luego de culminar primeros en la fase de liga con puntaje perfecto. Ya en la primera instancia de mano a mano, sacaron a Bayer Leverkusen con un global de 3-1, mientras que en cuartos de final hicieron lo propio con Sporting Lisboa en una serie muy pareja que terminó 1-0. En las semifinales sacaron al Atlético de Madrid de Diego Simeone, con un global de 2-1.

Si bien para esta gran final Arteta podrá contar prácticamente con todo el plantel para afrontar el partido más importante de su carrera como entrenador, las últimas horas serán decisivas para evaluar el estado físico de jugadores como Jurriën Timber, Noni Madueke y Christian Nørgaard, quienes arrastran molestias durante las últimas semanas. Otra de las incógnitas pasa por Martin Zubimendi, que parece haber perdido protagonismo en el 11 titular ante el crecimiento de Lewis-Skelly.

La única vez que llegaron al partido por el título en la Champions fue en la temporada 2005/06, pero en dicha ocasión cayeron frente a Barcelona por 2-1.

PSG vs. Arsenal: a qué hora es y como verlo en vivo

Hora: 13

13 Televisión: ESPN y Fox Sports

ESPN y Fox Sports Estadio: Puskás Arena (Budapest, Hungría)

Puskás Arena (Budapest, Hungría) Árbitro: Daniel Siebert (ALE)

Daniel Siebert (ALE) VAR: Bastian Dankert (ALE)

PSG vs. Arsenal: probables formaciones