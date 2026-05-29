29 de mayo de 2026 Inicio
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Confirmado: River vendió a su primer futbolista del mercado y seguirá su carrera en Europa

La dirigencia del Millonario cerró la transferencia definitiva de un joven defensor al fútbol español. Quién es

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Los de Nuñez cerraron la venta del defensor uruguayo.

Los de Nuñez cerraron la venta del defensor uruguayo.

River Plate (redes oficiales)

Luego de garantizar su pasaje a los octavos de final de la Copa Sudamericana, River concretó su primera transferencia en el mercado de pases al acordar la venta de Sebastián Boselli al Getafe. El equipo español renegoció la opción de compra acordada con el Millonario y se quedo con los derechos del zaguero charrúa, quien firmó su vínculo hasta junio de 2030.

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Sebastián Boselli

“El Getafe C.F. ha alcanzado un acuerdo con River Plate para hacer efectiva la opción de compra de Sebastián Boselli, defensa uruguayo, tras su llegada el pasado mercado invernal en calidad de cedido. El club lo firma por cuatro temporadas, hasta 2030”, publicó el conjunto de las afueras de Madrid, en su sitio oficial. De esta manera, continuará en el conjunto que clasificó a la Conference League la temporada pasada.

Tras retornar de Estudiantes a mediados del año pasado, el charrúa partió al fútbol de España en enero de 2026. Si bien el préstamo inicial incluía una obligación de compra por objetivos que finalmente no se cumplieron, el Getafe deseaba retener a Boselli y River pretendía desprenderse de él. De este modo, renegociaron el acuerdo: el club europeo abonará un millón de euros por el 60% de la ficha del zaguero de 22 años. El Millonario conservó un 10% del pase, mientras que Defensor Sporting posee el 30% restante.

El paso de Sebastián Boselli por River

Sebastián Boselli, de 22 años, había llegado a River en agosto de 2023, proveniente de Defensor Sporting, mediante una transacción en la que la entidad de Núñez se quedó con el 70% de sus derechos a cambio de 4.400.000 dólares. A lo largo de su ciclo en el Millonario jugó 14 partidos, hizo un gol y participó del plantel que levantó el Trofeo de Campeones 2023.

Frente a la falta de continuidad, a mediados de 2024 pasó a préstamo a Estudiantes, donde consiguió ganar rodaje y a fin de año festejó la conquista de un nuevo Trofeo de Campeones. Doce meses más tarde retornó a River por expreso requerimiento de Marcelo Gallardo, aunque tampoco alcanzó a afianzarse lo suficiente como para ganarse un puesto.

Sebastián Boselli

Su salida a Getafe se concretó en enero de este año, mediante un préstamo con una cláusula de compra vinculada al cumplimiento de algunos objetivos. Esa clausula finalmente no tuvo valor y el Millonario renegoció su salida al club español. De este modo, River transfiere formalmente a un jugador que había incorporado tras su destacada actuación en el Mundial Sub-20 de 2023, certamen en el cual se coronó campeón vistiendo la camiseta de Uruguay.

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