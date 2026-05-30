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¿Quién será el próximo eliminado de Gran Hermano? Un giro en las encuestas anticipa un mano a mano

Después de la salida de Eduardo Carrera, el púbico vuelve a votar en forma negativa y ya hay una tendencia en las redes. El resultado de la pelea voto a voto se develará el lunes 1 de junio.

Santiago del Moro tendrá la úlima palabra este lunes 1 de junio en Telefe.

Santiago del Moro tendrá la úlima palabra este lunes 1 de junio en Telefe.

Redes sociales

Gran Hermano Generación Dorada se prepara para la 17° gala de eliminación que tendrá lugar este lunes 1 de junio, y ya se conocieron las encuestas de los periodistas especializados en el reality: según la tendencia que marcan las redes sociales, hay una pelea mano a mano entre dos participantes para ser eliminado.

El legado del maestro mendocino no dejó de expandirse incluso en sus últimos años.
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La placa definitiva de nominados quedó integrada por seis jugadores: Brian Sarmiento, Tatiana "Tati" Luna, Catalina "Titi" Tcherkaski, Gladys "La Bomba" Tucumana, Tamara Paganini y Leandro Nigro.

Antes, fueron salvados 4 jugadores por el voto positivo de la audiencia, por lo que Cinzia Francischiello, Andrea del Boca, Manuel "Manu" Ibero y Yisela "Yipio" Pintos siguen en el juego de Telefe.

Después de una semana de mucha tensión, peleas y la vigencia del voto negativo, la tendencia cambió en las últimas horas en redes sociales. Ante la consulta del principal analista del ciclo, "Fefe" Bongiorno, el público respondió quién quiere que quede afuera: Tatiana "Tati" Luna lideró los rechazos con el 32,9% de los votos, pero seguida a una diferencia milimétrica por Catalina "Titi" Tcherkaski, quien cosechó el 32,3%.

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Le sigue Gladys "La Bomba" Tucumana en tercer lugar con 27,6%, y en el cuarto puesto se ubica la opción "Otros" con el 7,1% de los votos recogidos en la red X. Estos porcentajes indican que todo está por verse, ya que cualquier movimiento en falso en la casa podría modificar quién sale o quién sigue en el juego.

Eduardo Carrera, el último eliminado de Gran Hermano

Eduardo Carrera fue el último eliminado de Gran Hermano Generación Dorada, tras abandonar la casa el lunes 25 de mayo con el 57,7 % de los votos del público. Su salida generó un momento emotivo al despedirse y desear suerte a sus compañeros, especialmente a Emanuel.

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