29 de mayo de 2026 Inicio
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Uno por uno, todos los aumentos que llegan en junio: colectivos, alquileres, prepagas y más

Algunos de estos incrementos en distintos servicios afectarán al bolsillo de los argentinos desde el día 1 del sexto mes del año. Cuáles son y cómo aplicarán.

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Los detalles de los aumentos programados que se vienen para junio. 

Los detalles de los aumentos programados que se vienen para junio. 

Una lista de aumentos programados afectará los ingresos de los argentinos a partir del próximo lunes 1 de junio, debido a los ajustes simultáneos que se realizarán en los servicios públicos, el transporte urbano y la medicina privada, y que moverán la aguja del índice de precios.

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Las subas anunciadas para la mitad del año se verán reflejadas, entre otros servicios, en las boletas de agua potable y en los contratos de alquiler vencidos, mientras que las cuotas de las prepagas registrarán un nuevo retoque y el esquema tarifario en transporte público y peajes se actualizará en la zona del AMBA.

Boletas de agua más caras en el AMBA

La empresa estatal AySA aplicará una suba del 3% en las facturas y el valor promedio escalará hasta los $29.967 mensuales. Sin contemplar las cargas impositivas por agua y cloacas, los valores según el nivel zonal se ubicarán de la siguiente forma:

  • Zonal alto: la tarifa mensual saltará de $34.296 a $35.325, con más de 534.000 hogares alcanzados.

  • Zonal medio: las boletas se trasladarán de $31.146 a $32.080 en poco menos de un millón de usuarios.

  • Zonal bajo: se abonarán $25.777, tras los $25.026 vigentes durante el mes de mayo.

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    La factura de Aysa contendrá aumentos en junio.

    La factura de Aysa contendrá aumentos en junio.

Medicina y copagos en alza

Las entidades de medicina prepaga notificaron a sus afiliados incrementos de hasta el 2,9% en las cuotas de junio. Esta actualización impactará de igual manera en los copagos, justificada por los aumentos de los costos en el sistema de salud debido al alza constante en insumos, honorarios y alquileres.

Contratos de alquiler sin regulación

Aquellos inquilinos que mantienen contratos regidos bajo la antigua Ley de Alquileres padecerán una actualización del 33,15% en sus contratos. El Índice de Contratos de Locación (ICL) mostró un leve repunte mensual e interrumpió la tendencia de desaceleración que traía desde mitad de 2025.

Para el resto de los convenios, no existe una previsibilidad, ya que el acuerdo se establece entre las partes sin intervención del Estado. Sin embargo, si se mide la inflación en el sector a nivel interanual, es claro que supera ampliamente a los datos del INDEC.

Mientras que la inflación de abril de 2025 a abril de 2026 acumula un 32,4%, en cuanto a los alquileres, las distintas regiones del país muestran números que duplican y hasta triplican el dato oficial. La Patagonia, con un 87,4%, es la región más afectada por los aumentos, seguida por el Noroeste con el 81,6% y el Noreste con el 80,9%. En tanto, el área pampeana registró una suba del 64,1%, Cuyo alcanzó el 59,7% y el Gran Buenos Aires (GBA) cerró la lista con un 50,7%, cifras que desmienten el relato oficial.

Colectivos en la provincia de Buenos Aires

Las líneas provinciales numeradas del 200 en adelante subirán un 4,8% desde el lunes 1 de junio. Los usuarios con tarjeta SUBE registrada abonarán las siguientes sumas:

  • Tramo mínimo (0 a 3 kilómetros): pasará de los actuales $968,57 a costar $1015,61.

  • Tramo de 3 a 6 kilómetros: la tarifa se elevará a un valor de $1142,55.

  • Tramo de 6 a 12 kilómetros: el pasaje quedará establecido en los $1269,50.

  • Tramo de 12 a 27 kilómetros: el costo del viaje llegará a un piso de $1523,40.

  • Recorridos mayores a 27 kilómetros: el boleto máximo se ubicará en $1791,02.

Colectivos y subtes en territorio porteño

Las 31 líneas que circulan exclusivamente por la Ciudad de Buenos Aires incrementarán sus valores un 4,6%, cifra determinada por la inflación oficial más un 2% adicional. Con este ajuste, el boleto mínimo para el tramo de hasta 3 kilómetros subirá de $753,74 a $788,28.

Por otra parte, las líneas que circulan por territorio porteño que hagan tramos de entre 3 a 6 kilómetros subirán a $875,90. La sección de 6 a 12 kilómetros en estará en $943,37, mientras que los recorridos de 12 a 27 kilómetros alcanzarán un costo final de $1010,90. El subte escalará a $1558 por viaje.

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Próximos aumentos para colectivos, subtes y peajes en el AMBA.

Próximos aumentos para colectivos, subtes y peajes en el AMBA.

Peajes más caros en autopistas de CABA

Los peajes porteños sufrirán una suba del 4,6% en sintonía con la fórmula de actualización mensual atada al IPC del INDEC, de la misma forma que para el transporte público. Los valores para las principales vías de circulación rápida se estructurarán de la siguiente manera:

  • Autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno: los automóviles particulares abonarán $4431,94 en horario común y $6280,78 durante las horas pico. Las motocicletas pagarán $1846,45 y $2954,70 respectivamente.

  • Autopista Illia y Retiro II: el pase para vehículos livianos costará $1846,45 en horario normal, elevándose a $2611,15 en los momentos de mayor congestión vehicular.

  • Peaje Alberti: las tarifas residenciales para autos se fijaron en $1403,55, trepando a los $1772,62 en las bandas horarias comerciales más transitadas.

Telefonía, cable e internet

Las principales operadoras de telecomunicaciones comenzaron a comunicar a sus clientes modificaciones en las facturas de los primeros días de junio. Las subas promedio rondarán el 4,5% según el tipo de abono contratado y la empresa prestadora del servicio.

Colectivos nacionales y trenes del AMBA

El próximo 15 de junio se ejecutará la segunda etapa de aumentos para las 104 líneas de colectivos de jurisdicción nacional. El boleto mínimo pasará de $714 a $728,28, mientras que el pasaje de tren de todas las líneas metropolitanas trepará a los $350.

Subsidios invernales para luz y gas

Antes de confirmar los nuevos cuadros tarifarios de energía para evitar retrasos contra la inflación, las autoridades reacomodaron los beneficios focalizados de los sectores vulnerables. Los usuarios del régimen SEF mantendrán descuentos del 75% en gas natural y una bonificación total del 62% en electricidad.

Incertidumbre en los surtidores de nafta

El Gobierno debe resolver qué sucederá con la actualización del impuesto a los combustibles líquidos pautada para junio. Tras haber aplicado un ajuste mínimo del 0,5% en mayo, el Ejecutivo postergó el grueso del incremento, el cual podría impactar directamente en junio.

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