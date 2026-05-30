"¿Se piensan que estoy de acuerdo con todo?": esta bailarina habló sobre la crisis en su pareja y sorprendió a todos con su mensaje

- Melody Luz y Alex Caniggia se encuentran en medio de una crisis.
- Los polémicos comentarios del mediático generaron malestar.
- La bailarina tuvo que salir a defenderse en redes sociales.
- El futuro de la pareja es incierto.
Las controvertidas actitudes de Alex Caniggia ya dejaron de sorprender al público y, en cierta medida, se transformaron en un rasgo esencial de su imagen mediática. No obstante, detrás de ese personaje mediático, el hijo del ex jugador de la Selección Argentina suele generar malestar, incomodar o incluso afectar a quienes lo rodean con sus declaraciones. Ese parece ser el caso de Melody Luz, quien se hartó de afrontar las consecuencias de los comentarios desafortunados de su pareja.
La bailarina viene sosteniendo esta situación hace años, la cual en su momento fue uno de los motivos por los cuales se separaron. Pese a esto, se reconciliaron y decidieron darle una nueva oportunidad a la relación y volver a priorizar la vida familiar junto a su hija Venezia. Así, luego de un período en el que Alex mantuvo un perfil más discreto, el mediático volvió a captar la atención pública en los últimos días a raíz del ingreso de su hermana Charlotte a la casa de Gran Hermano.
Este suceso terminó generando tensión entre Melody Luz y Alexander Caniggia. La controversia se desató luego de que el “Emperador” saliera a respaldar públicamente a su hermana con fuertes declaraciones dirigidas a algunos participantes del reality. Por ejemplo, tildó a Manuel Ibero de “gil” y le solicitó a sus seguidores que lo echen “cuanto antes”. También, trató de “chiruza”, “negra” y “villera” a Lola Tomaszeuski. Sin embargo, la repercusión de sus dichos no solo lo alcanzó a él, sino también a Melody, quien recibió numerosas críticas en redes sociales por supuestamente avalar la conducta de su pareja.
Qué dijo Melody Luz sobre las reacciones de su pareja, Alex Caniggia
Tras la entrada de Charlotte a la casa de Gran Hermano, el “Emperador” salió a respaldarla públicamente con fuertes declaraciones dirigidas a algunos participantes del reality. Entre sus comentarios más cuestionados, apuntó contra Manuel Ibero y pidió a sus seguidores que lo eliminaran del programa, además de lanzar descalificaciones hacia Lola Tomaszeuski.
Estas declaraciones impactaron de rebote a Melody, que recibió mucho hate por parte de los detractores de Alex. Frente a la ola de comentarios negativos, la bailarina decidió expresarse públicamente y responder a quienes la señalaban por las actitudes del hijo de Claudio Paul Caniggia.
alex caniggia y melody luz
La pareja de Alex y Melody vía Instagram.
Redes sociales
"Es bastante frustrante querer hacer mi carrera artística despegándome de mi pareja y ante la primera que ÉL hace o dice, el palo va para mí. Quieren defender a otras tirándome mierda a mí? Se piensan que YO lo tengo que educar? Se piensan que estoy de acuerdo con todo? NO", sentenció muy molesta en su cuenta de X. De esta manera dejó en claro que no comparte las actitudes ni las declaraciones de su pareja. Sus palabras no tardaron en generar especulaciones entre los seguidores de ambos, quienes comenzaron a preguntarse si atraviesan un nuevo conflicto en la relación, una situación que probablemente será aclarada por ellos mismos en los próximos días.