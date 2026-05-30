"¿Se piensan que estoy de acuerdo con todo?": esta bailarina habló sobre la crisis en su pareja y sorprendió a todos con su mensaje Cansada del hate que recibe por culpa de su novio, tuvo que salir a expresarse en las redes. Agregar C5N en









La bailarina que dejó expuesta la crisis con su mediática pareja. Redes Sociales

Melody Luz y Alex Caniggia se encuentran en medio de una crisis.

Los polémicos comentarios del mediático generaron malestar.

La bailarina tuvo que salir a defenderse en redes sociales.

El futuro de la pareja es incierto. Las controvertidas actitudes de Alex Caniggia ya dejaron de sorprender al público y, en cierta medida, se transformaron en un rasgo esencial de su imagen mediática. No obstante, detrás de ese personaje mediático, el hijo del ex jugador de la Selección Argentina suele generar malestar, incomodar o incluso afectar a quienes lo rodean con sus declaraciones. Ese parece ser el caso de Melody Luz, quien se hartó de afrontar las consecuencias de los comentarios desafortunados de su pareja.

La bailarina viene sosteniendo esta situación hace años, la cual en su momento fue uno de los motivos por los cuales se separaron. Pese a esto, se reconciliaron y decidieron darle una nueva oportunidad a la relación y volver a priorizar la vida familiar junto a su hija Venezia. Así, luego de un período en el que Alex mantuvo un perfil más discreto, el mediático volvió a captar la atención pública en los últimos días a raíz del ingreso de su hermana Charlotte a la casa de Gran Hermano.

ALEX CANIGGIA Alex Caniggia vía Instagram Redes sociales

Este suceso terminó generando tensión entre Melody Luz y Alexander Caniggia. La controversia se desató luego de que el “Emperador” saliera a respaldar públicamente a su hermana con fuertes declaraciones dirigidas a algunos participantes del reality. Por ejemplo, tildó a Manuel Ibero de “gil” y le solicitó a sus seguidores que lo echen “cuanto antes”. También, trató de “chiruza”, “negra” y “villera” a Lola Tomaszeuski. Sin embargo, la repercusión de sus dichos no solo lo alcanzó a él, sino también a Melody, quien recibió numerosas críticas en redes sociales por supuestamente avalar la conducta de su pareja.

Qué dijo Melody Luz sobre las reacciones de su pareja, Alex Caniggia Tras la entrada de Charlotte a la casa de Gran Hermano, el “Emperador” salió a respaldarla públicamente con fuertes declaraciones dirigidas a algunos participantes del reality. Entre sus comentarios más cuestionados, apuntó contra Manuel Ibero y pidió a sus seguidores que lo eliminaran del programa, además de lanzar descalificaciones hacia Lola Tomaszeuski.