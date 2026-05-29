29 de mayo de 2026 Inicio
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Qué tiene que pasar para que River y Boca se enfrenten en la Copa Sudamericana 2026

La eliminación del Xeneize de la Copa Libertadores provocó que se abra la posibilidad de que haya Superclásico en el otro certamen continental.

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Puede haber Superclásico en Sudamericana.

Puede haber Superclásico en Sudamericana.

X (@RiverPlate)

Luego de la eliminación de Boca de la Copa Libertadores tras caer ante Universidad Católica, el Xeneize pasó a la Copa Sudamericana, pero antes debe jugar los 16avos contra O’Higgins. De esta manera, luego del sorteo realizado en Paraguay, ya se sabe cuándo podría cruzarse con River.

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Se llevó a cabo el sorteo de la Copa Sudamericana 2026 en Luque, Paraguay, y se confirmaron los enfrentamientos de los mata-mata, además de las llaves. River ya tienen su posible rival de octavos, mientras que Boca, Tigre y Lanús primero deberán pasar el duelo de 16avos. ¿Cuándo puede haber Superclásico?

La regla para el sorteo de playoffs y octavos de final marca que no habrá restricción.

river boca 2025

En primer lugar, Boca debe enfrentar a O'Higgins en 16avos de final. Desde ahí, tiene rival confirmado en octavos: Recoleta, quien quedó primero del grupo D. Mientras que, River quedó en la segunda parte de la llave 1 y se medirá con el vencedor entre Santa Fe o Caracas, que juegan en 16avos.

De este modo, el posible duelo entre River y Boca, el cual tiene al mundo del fútbol en vilo, pueden darse en semifinales.

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