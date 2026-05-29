Qué tiene que pasar para que River y Boca se enfrenten en la Copa Sudamericana 2026

Luego de la eliminación de Boca de la Copa Libertadores tras caer ante Universidad Católica, el Xeneize pasó a la Copa Sudamericana, pero antes debe jugar los 16avos contra O’Higgins. De esta manera, luego del sorteo realizado en Paraguay, ya se sabe cuándo podría cruzarse con River.
Se llevó a cabo el sorteo de la Copa Sudamericana 2026 en Luque, Paraguay, y se confirmaron los enfrentamientos de los mata-mata, además de las llaves. River ya tienen su posible rival de octavos, mientras que Boca, Tigre y Lanús primero deberán pasar el duelo de 16avos. ¿Cuándo puede haber Superclásico?
La regla para el sorteo de playoffs y octavos de final marca que no habrá restricción.
En primer lugar, Boca debe enfrentar a O'Higgins en 16avos de final. Desde ahí, tiene rival confirmado en octavos: Recoleta, quien quedó primero del grupo D. Mientras que, River quedó en la segunda parte de la llave 1 y se medirá con el vencedor entre Santa Fe o Caracas, que juegan en 16avos.
De este modo, el posible duelo entre River y Boca, el cual tiene al mundo del fútbol en vilo, pueden darse en semifinales.