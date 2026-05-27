28 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Cuándo vuelve a jugar River tras el triunfo sobre Blooming por la Copa Sudamericana

El equipo de Eduardo Coudet venció al conjunto boliviano en el estadio Monumental, por lo que se clasificó a los octavos de final del torneo continental como primero en el Grupo H.

Por
River jugó contra Blooming.

River jugó contra Blooming.

@RiverPlate

River derrotó 3-0 a Blooming en el estadio Monumental por la última fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana, por lo que se clasificó como primero a los octavos de final del torneo continental con 14 puntos, tras cuatro triunfos y dos empates. Ahora, se preparará para su siguiente partido.

El juvenil Lucas Silva metió un golazo con el que River selló el 3 a 0 ante Blooming. 
Te puede interesar:

Con muchos pibes, River goleó 3 a 0 a Blooming y clasificó a los octavos de final

El próximo encuentro de River es incierto, ya que podría ser contra Aldosivi por los 16avos de final de la Copa Argentina, en la previa del Mundial 2026. No obstante, la organización del torneo todavía no oficializó el día ni el horario en el que se llevará a cabo el partido.

Chacho Coudet
El entrenador de River, Eduardo Coudet.

El entrenador de River, Eduardo Coudet.

En este marco, la otra posibilidad es que el siguiente partido del equipo de Eduardo Coudet sea luego de la Copa del Mundo por el debut del Torneo Clausura 2026, que será frente a Barracas Central en el Monumental. La Liga Profesional todavía no informó cuándo comenzará el campeonato, aunque se estima que sea entre fines de julio y principios de agosto.

River finalizó su participación en la primera fase de la Copa Sudamericana, después de que le tocara uno de los grupos más difíciles con varios viajes largos y rivales de los más variados en una competencia que volvió a jugar después de 11 años. La última vez que había dicho presente llegó hasta semifinales en 2015, donde cayó con Huracán, cuando todavía la Sudamericana y la Libertadores se disputaban semestralmente y no al mismo tiempo.

Apareció Juanfer Quintero en medio de los rumores de su salida de River

River perdió la final del Torneo Apertura frente a Belgrano y comenzó a circular el rumor de la posible salida de varios jugadores y entre ellos el de Juan Fernando Quintero. Ahora, el propio jugador envió un fuerte mensaje a los hinchas del Millonario.

El colombiano había sido una pieza clave para el equipo de Marcelo Gallardo, pero desde la llegada de Eduardo Coudet, perdió terreno e incluso en el último encuentro por el torneo local apenas jugó un puñado de minutos. Esto hizo que, sumado al fuerte parate del Mundial 2026, el mediocampista no haya sido convocado para disputar el partido de la Copa Sudamericana en el Monumental.

Además, tras el choque empezó a circular la información que su estadía en Núñez estaba finalizada y que tiene dos ofertas para continuar su carrera en la MLS, por lo que está analizando le propuesta y aceptaría una de ellas. Sin embargo, en medio de supuestos y de su partida ya a la Selección de Colombia ya que forma parte de la lista que disputará la Copa del Mundo, le mediocampista dejó un contundente mensaje directo a la “familia riverplatense” donde dejó en duda su salida.

“En las buenas y en las malas, mucho más… Debemos estar unidos más allá de la tristeza que tuvimos hace unos días”, indicó y agregó: “El fútbol, como en la vida, continúa y vamos a seguir dando pelea. Los amo”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Debemos estar unidos, pidió Juan Fernando Quintero después de haber quedado fuera del partido por Copa Sudamericana

El fuerte mensaje de Juanfer Quintero en medio de los rumores de su salida de River

River volverá a reencontrarse con su público después de perder con Belgrano la final del Torneo Apertura

En una noche incómoda, River busca sellar la clasificación en la Sudamericana ante Blooming

Lionel Scaloni convocó a tres jovenes promesas de Boca y River

Bombazo a días del Mundial 2026: juveniles de Boca y River integrarán una nueva lista de la Selección argentina

El estadio Monumental de Núñez cumple 88 años. 
play

La historia del Monumental, la casa de River: los grandes hitos de sus 88 años

Intenten armar una oración sin que contenga la palabra con P, escribió en su cuenta de X. 

"Vengan de a mil": Florencia Peña bancó al plantel de River y se plantó ante los haters millonarios

River Plate contó con completas instalaciones en Recoleta antes de mudarse a Belgrano.
play

Dónde jugaba River antes del Monumental: la historia del estadio que hoy es una plaza en Recoleta

Rating Cero

La infuencer es reconocida por agotar productos en las redes en pocos minutos.

Stephanie Demner evalúa denunciar a la ecografista que "vendió" su embarazo a un periodista

Wanda Nara, China Suarez

Aseguran que Wanda Nara le "rogó" a un ex de la China Suarez para que se sumara a MasterChef

Martin Cirio volvió a la televisión y habló de todo.

Martín Cirio contó detalles de su pelea con La China Suárez: "Me mandó una carta documento"

Mauro Icardi con Francesca e Isabella.

"Montaje": el entorno de Icardi criticó el encuentro de Wanda Nara y sus hijas con su familia en Rosario

La modelo hizo público su deseo de que el futbolista vuelva a jugar en Argentina.

Revelaron el próximo destino de Mauro Icardi y La China Suarez tras volver de Japón

Pata Villanueva tuvo un accidente en Punta del Este en 2021 que la dejó al borde de la muerte.

Pata Villanueva, internada en terapia intensiva: qué dice el primer parte médico

últimas noticias

Resultados del Loto Plus del miércoles 27 de mayo de 2026.

Loto Plus: resultado del sorteo 3886 del miércoles 27 de mayo de 2026

Hace 2 horas
River jugó contra Blooming.

Cuándo vuelve a jugar River tras el triunfo sobre Blooming por la Copa Sudamericana

Hace 2 horas
Javier Milei recibió el elogio de funcionarios estadounidenses.

Funcionarios de Trump respaldaron las reformas y el liderazgo de Milei

Hace 2 horas
Estos son los resultados del sorteo del miércoles 27 de mayo de 2026.

Quini 6: un apostador de Entre Ríos ganó $600 millones y hubo otros 14 nuevos millonarios

Hace 2 horas
El jefe de Gabinete es investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

A dos meses de la fecha límite, Adorni aún no presentó su declaración jurada

Hace 3 horas