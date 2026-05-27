Cuándo vuelve a jugar River tras el triunfo sobre Blooming por la Copa Sudamericana

El equipo de Eduardo Coudet venció al conjunto boliviano en el estadio Monumental, por lo que se clasificó a los octavos de final del torneo continental como primero en el Grupo H.

River derrotó 3-0 a Blooming en el estadio Monumental por la última fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana, por lo que se clasificó como primero a los octavos de final del torneo continental con 14 puntos, tras cuatro triunfos y dos empates. Ahora, se preparará para su siguiente partido.

El próximo encuentro de River es incierto, ya que podría ser contra Aldosivi por los 16avos de final de la Copa Argentina, en la previa del Mundial 2026. No obstante, la organización del torneo todavía no oficializó el día ni el horario en el que se llevará a cabo el partido.

En este marco, la otra posibilidad es que el siguiente partido del equipo de Eduardo Coudet sea luego de la Copa del Mundo por el debut del Torneo Clausura 2026 , que será frente a Barracas Central en el Monumental. La Liga Profesional todavía no informó cuándo comenzará el campeonato, aunque se estima que sea entre fines de julio y principios de agosto.

River finalizó su participación en la primera fase de la Copa Sudamericana, después de que le tocara uno de los grupos más difíciles con varios viajes largos y rivales de los más variados en una competencia que volvió a jugar después de 11 años. La última vez que había dicho presente llegó hasta semifinales en 2015, donde cayó con Huracán, cuando todavía la Sudamericana y la Libertadores se disputaban semestralmente y no al mismo tiempo.

Apareció Juanfer Quintero en medio de los rumores de su salida de River

River perdió la final del Torneo Apertura frente a Belgrano y comenzó a circular el rumor de la posible salida de varios jugadores y entre ellos el de Juan Fernando Quintero. Ahora, el propio jugador envió un fuerte mensaje a los hinchas del Millonario.

El colombiano había sido una pieza clave para el equipo de Marcelo Gallardo, pero desde la llegada de Eduardo Coudet, perdió terreno e incluso en el último encuentro por el torneo local apenas jugó un puñado de minutos. Esto hizo que, sumado al fuerte parate del Mundial 2026, el mediocampista no haya sido convocado para disputar el partido de la Copa Sudamericana en el Monumental.

Además, tras el choque empezó a circular la información que su estadía en Núñez estaba finalizada y que tiene dos ofertas para continuar su carrera en la MLS, por lo que está analizando le propuesta y aceptaría una de ellas. Sin embargo, en medio de supuestos y de su partida ya a la Selección de Colombia ya que forma parte de la lista que disputará la Copa del Mundo, le mediocampista dejó un contundente mensaje directo a la “familia riverplatense” donde dejó en duda su salida.

“En las buenas y en las malas, mucho más… Debemos estar unidos más allá de la tristeza que tuvimos hace unos días”, indicó y agregó: “El fútbol, como en la vida, continúa y vamos a seguir dando pelea. Los amo”.