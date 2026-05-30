Femicidio en Córdoba: reprimieron a manifestantes en la comisaría donde no tomaron la denuncia a tiempo

Los vecinos de la zona en la que reside la familia de Agostina Vega se presentaron en la dependencia policial en la que rechazaron la demanda que intentó realizar la madre a pocas horas de su desaparición y efectivos de la Policía respondieron con balas de goma.

Tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Agostina Vega y las polémicas declaraciones del fiscal Raúl Garzón en conferencia de prensa , vecinos del barrio General Mosconi y zonas aledañas se acercaron en reclamo de justicia a la comisaría en la que se presentó en un primer momento la madre de la menor, Melisa Heredia, para realizar la denuncia por la desaparición de su hija y se la denegaron. Agentes de la Policía de Córdoba reprimieron con balas de goma a los manifestantes.

El cronista Bernardo Magnago acompañó, junto con las cámaras de C5N, a un centenar de personas que se dirigieron a la comisaría en la que se presentó la madre de Agostina en cuanto perdió el rastro de su hija el fin de semana anterior. Los participantes de la marcha, entre ellos madres y niños que llegaron a la zona en respaldo a la familia y en reclamo de justicia, fueron reprimidos por la Policía.

"Hicieron todo mal desde un principio. Queremos justicia", relató una de las mujeres presentes en la movilización, antes de la represión que se produjo al llegar a la comisaría. El periodista, que recogió los testimonios de distintas personas presentes, describió los motivos de la marcha autoconvocada hacia ese destacamento: "Marchan a la comisaría donde deberían haber tenido más celeridad, más rapidez para tomarle la denuncia".

En esa misma línea, el cronista explicó la cronología de los hechos en este lugar. "La denuncia recién se tomó a las 5 de la mañana del domingo. El remisero apareció en el entretiempo del partido entre River y Belgrano. La madre avisó inmediatamente y la declaración al remisero se la tomaron el lunes a la mañana".

En cuanto al domicilio del único detenido hasta el momento, donde ingresó Agostina el sábado por la noche, Magnago agregó que también hubo demoras en el accionar de la Justicia. "El primer allanamiento a la casa de Barrelier, siendo que ya se sabía quién era Barrelier desde el domingo, lo hicieron el miércoles, pero en ese momento no levantaron huellas. Simplemente hicieron una inspección ocular para determinar que Agostina no estuviera en ese lugar", expresó el periodista y concluyó: "Se perdieron horas clave que fueron aprovechadas por Barrelier para descartar el cuerpo".

El fiscal confirmó que fue un homicidio y adelantó que Barrelier será citado a indagatoria

El fiscal Raúl Garzón que investiga el fallecimiento de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada muerta en barrio Ampliación Ferreyra de Córdoba, brindó una polémica conferencia de prensa en la que confirmó que el caso se investiga como un homicidio. Además, expuso que el principal sospechoso, Claudio Barrelier, será citado a declaración indagatoria nuevamente.

Garzón encabezó una conferencia de prensa marcada por los cruces que tuvo con los periodistas, acompañado por el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, quien en un fragmento se preparaba para responder una pregunta y fue interrumpido por el fiscal, quien destacó el avance de los operativos: "A Agostina se la buscó en todo el país, más allá de que el epicentro de la investigación era Córdoba capital y que no tenía sentido extendernos. La investigación se llevó adelante recibiendo información de cada provincia".

Embed - POLÉMICA CONFERENCIA de PRENSA del FISCAL RAÚL GARZÓN con el MINISTRO QUINTEROS | CASO AGOSTINA VEGA

En ese sentido, se refirió a los elementos probatorios y a la situación de Barrelier. "Encontramos restos humanos y hay un 98% de posibilidades de que sea Agostina. No afirmo hasta que la ciencia forense nos permita tener una certeza absoluta sobre su identidad. Toda la prueba condujo a este lugar. Hoy, estamos frente a un homicidio. Estamos con una persona imputada y seguramente habrá un cambio de calificación legal", expresó.

"También hay otras circunstancias que deben ser investigadas, como los cómo y los por qué. Los entornos y las causas que llevaron a que una menor estuviese en esta situación que le costó la vida. Hubo centenares de personas trabajando por Agostina. Valoro el esfuerzo y el trabajo. Hoy tenemos dolor. La causa continuará con el respeto al proceso penal, el respeto por los derechos del imputado, por las partes y la ley", añadió.

Además, el fiscal señaló que el crimen de la adolescente se produjo "entre las 22:30 del sábado y las 2 de la madrugada del domingo". También expuso que la principal sospecha indica que el asesinato ocurrió en el domicilio del hombre detenido.

En ese marco, se refirió a los próximos pasos de la investigación: "El móvil es uno de los principales objetivos a esclarecer porque está en el contexto de por qué Agostina estaba ahí ese día. No cerré el caso. El detenido será llamado nuevamente a indagatoria. Las imputaciones que pueden suceder serán las que el avance de la investigación y que las pruebas permitan. Hay muchos tipos de desapariciones y todas activan el mismo protocolo inicialmente, pero todas tienen un desarrollo conforme el caso".