Las tormentas amenazan al Mundial 2026: cómo impactarán en la Selección argentina y las claves del protocolo

La inestabilidad meteorológica de Estados Unidos, México y Canadá podría afectar a los partidos de la Copa del Mundo, lo que mantiene en alerta a la FIFA. El recuerdo más reciente es el Mundial de Clubes 2025, que sufrió especialmente la actividad eléctrica.

Las tormentas eléctricas, los tornados y los huracanes amenazan con complicar la organización y el desarrollo de los partidos del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá , debido a que junio y julio integran la temporada de eventos meteorológicos en esos países. La histórica cantidad de encuentros por el nuevo formato y el antecedente del Mundial de Clubes 2025 mantienen en alerta a la FIFA.

Los países sedes de la Copa del Mundo tienen varias ciudades con un riesgo alto de tormentas eléctricas que podrían afectar al campeonato, que se desarrollará del 11 de junio al 19 de julio. Por lo pronto, la Selección argentina jugará el grupo J en Kansas City , donde también hará base durante el torneo, y en Dallas. El equipo de Lionel Scaloni , quien el jueves confirmó la lista de convocados , buscará el bicampeonato encabezado por Lionel Messi.

El protocolo que se usará en la próxima cita mundialista indica que los partidos en estadios no techados deben interrumpirse si hay alerta meteorológica en un radio de 16 kilómetros a la redonda y que los futbolistas se protejan en los vestuarios, mientras que los hinchas tienen que retirarse de las tribunas. Desde ese momento, tienen que transcurrir 30 minutos sin truenos ni relámpagos , por lo que si se detectan en ese lapso de tiempo, la espera vuelve a cero.

En tanto, en caso de que la demora sea de más de entre 45 minutos y una hora, la organización podría postergar el partido para otro día. Por otro lado, si se reanuda en la misma jornada, los jugadores pueden realizar una rápida entrada en calor para bajar el riesgo de inconvenientes físicos debido al parate. Se trata de las mismas indicaciones que se utilizaron en el Mundial de Clubes 2025.

La FIFA designó 16 sedes en los que se jugará el Mundial, de las cuales en cinco los estadios tienen techo que cubren las tribunas y el campo de juego: Mercedes-Benz Stadium (Atlanta), AT&T Stadium (Dallas), NRG Stadium (Houston) y SoFI Stadium (Los Angeles) en Estados Unidos y BC Place (Vancouver) de Canadá.

Las alertas meteorológicas y el impacto en el Mundial 2026

En tal sentido, el meteorólogo Leonardo De Benedictis se refirió a la asiduidad de las tormentas en los países en los que se jugará el campeonato. "Junio y julio son los meses con más tormentas. Es altamente probable que varios partidos sean afectados por las tormentas y la actividad eléctrica. Estados Unidos es la zona con mayor actividad y sobre todo en ese periodo", expresó en diálogo con C5N.

También alertó sobre los huracanes: "Es plena época. Se dan sobre el océano y no sobre la tierra, pero tienen su impacto cuando se desplazan. Son fenómenos que se dan en el mar pero tienen su impacto en zonas costeras. Ahí, México y la costa de Estados Unidos están involucrados, por lo que no son solo las tormentas. A su vez, este tipo de fenómenos generan mucha lluvia, tormentas eléctricas y vientos muy fuertes".

En tanto, señaló la situación en Canadá: "Ahí no hay muchos problemas con los huracanes porque tienen aguas más frías, por lo que las costas no suelen estar afectadas, pero sí por las tormentas típicas de verano. Encima, pese a que Canadá no es una zona con alta probabilidad de tormentas, sí tiene mucho contraste térmico. Eso puede desencadenar en tormentas importantes. Es cierto que Estados Unidos es el núcleo principal de las tormentas, pero no se descartan que también ocurran en México y Canadá".

Hard Rock Stadium El Hard Rock de Miami será sede de varios partidos del Mundial 2026. Getty Images

También expuso los motivos por los cuales se recomienda esperar 30 minutos para la reanudación o comienzo de los encuentros cuando hay alerta. "Es fundamentalmente para estar seguros de que no habrá actividad eléctrica. En realidad, el límite mínimo es esperar 20 minutos porque con eso se puede empezar a estar más tranquilo, mientras que con 30 ya no hay duda de que no hay vestigios de actividad de tormentas", marcó De Benedictis.

En esta línea, el especialista hizo alusión a los estruendos: "Una tormenta puede ir retirándose pero todavía puede incidir en descargas de rayos. Lo principal es que no se escuchen truenos, porque muchas veces la actividad eléctrica no se ve porque está alejada pero sí se escucha un resabio de los rayos, que pueden viajar muchísima distancia y por eso son las precauciones. Igualmente, a medida de que la tormenta se va alejando, las probabilidades caen".

Los partidos de la Selección argentina, ¿en jaque?

La Selección argentina jugará su primer partido en el Grupo J con Argelia el 16 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas City, después chocará con Austria el 22 de junio en el AT&T Stadium de Dallas y luego enfrentará a Jordania el 27 de junio en el mismo estadio.

Por su parte, el analista de deporte venezolano Pablo García Escorihuela, quien vive en Miami desde hace 10 años y se desempeña en CNN en Español, señaló la zona más vulnerable en la que jugará Argentina. "De las dos ciudades en las que estará en la primera ronda, Dallas es la más susceptible para este tipo de eventos pero tiene la ventaja de que el estadio es techado y además climatizado. Por lo tanto, ahí no habrá peligro de suspensión o paralización del partido. De hecho, una buena parte de los estadios elegidos están pensados para evitar los problemas climatológicos", expuso en diálogo con C5N.

"Por el contrario, el de Kansas City es un estadio abierto y cuya zona no es tan susceptible a tormentas eléctricas pero sí a la aparición de tornados muy repentinos por humedad y diferenciales de temperatura, pero en la época en la que se jugará el Mundial no existen tanto estas variaciones, sino que es una época con mucho calor y no afectaría tanto cualquier problema de este tipo", agregó.

En esta línea, diferenció el panorama de otras ciudades: "Hay lugares susceptibles y además con partidos importantes, que son Boston, Nueva York, Filadelfia y especialmente Miami. Esos tienen estadios abiertos y propensas a alguna paralización. Más hacia el sur es el inicio de la época de huracanes pero este año se prevé que la temporada de huracanes e inestabilidad climatológica en el sur de Florida sea mucho más leve que en los últimos cinco años. Sin embargo, uno nunca está exento de que exista algún tipo de nubarrón que pueda ocasionar la paralización".

Las chances de superposición de partidos

En tanto, el periodista nacido en Italia y criado en Venezuela Maximiliano Cordaro, quien reside desde hace cuatro años en California y trabaja en Telemundo, advirtió que el fútbol en Estados Unidos convive con las amenazas de tormentas eléctricas. "Acá es muy normal. Forma parte de la cultura del deporte que se juega en un espacio abierto, como fútbol, fútbol americano o cualquier otro deporte que tenga esas características", explicó en diálogo con C5N.

"Hace ruido que el que visita se sienta tan sorprendido e incluso indignado de estos protocolos, pero para los estadounidenses y los inmigrantes que conviven en este sistema deportivo, es moneda corriente. Yo lo entiendo porque es importante que concluya el partido y el calendario es muy apretado. Luego se juega mucho con los ritmos del partido, porque a la hora de la suspensión del partido, tal vez un equipo encimaba al otro", añadió.

Selección Argentina La Selección argentina buscará otro título mundial. X: Selección

En tal sentido, García Escorihuela analizó la posibilidad de que superpongan partidos: "Puede ocurrir, aunque siento que esta vez la previsión de haber elegido estadios con climas controlados y bajo techo ayudará a que el riesgo se reduzca, pero es una posibilidad latente. En el Mundial de Clubes, todo esto reventó sobre todo por el partido entre Bayern Múnich y Benfica, porque tuvo un retraso tremendo. Había llovido horas antes pero no se registraban tormentas en el área del estadio".

También ejemplificó con un encuentro que disputó Inter Miami. "Una vez estaba previsto que juegue un partido a las 19. Sin embargo, el partido se fue a tres o cuatro horas porque había una amenaza de tormenta. Finalmente se jugó a las 23:30 para que pase la tormenta y que todos estén en un área segura. Si la tormenta es inminente, se recurre a la paralización. No es tan común pero pasa", expresó.

El recuerdo del Mundial de Clubes 2025

El Mundial de Clubes 2025 tuvo varios partidos interrumpidos y demorados por las tormentas eléctricas. Uno de los encuentros más recordados fue el partido entre Boca y el conjunto neozelandés Auckland City en la fase de grupos. El cruce, que terminó 1-1, se llevó adelante en el GEODIS Park de Nashville y fue detenido por 40 minutos debido a una amenaza de tormenta eléctrica, mientras que después se reanudó.

En este marco, hubo otros partidos que permanecieron suspendidos y después continuaron, entre ellos Chelsea 4-1 Benfica (Charlotte), Salzburgo 2-1 Pachuca (Cincinnati), Palmeiras 2-0 Al Ahly (Nueva Jersey) y Benfica 6-0 Auckland City (Orlando).

La paralización de los encuentros en el torneo continental de clubes generó malestar en muchos entrenadores y jugadores. "Para mí esto no es fútbol. Ya son siete, ocho, nueve partidos que se suspendieron. No es para nosotros. No se puede estar dentro. Me cuesta entenderlo. Entiendo que por motivos de seguridad se suspendan, pero si son siete u ocho partidos significa que probablemente este no sea el lugar adecuado para celebrar esta competición", remarcó el entrenador de Chelsea en aquel entonces, Enzo Maresca, en una conferencia de prensa.

Por su parte, el DT de Manchester City en ese momento, Pep Guardiola, ironizó: "Soy un entrenador extraordinario, pero no controlo los rayos ni los truenos. Es lo que es. Crecí sin preocuparme por las situaciones que no puedo controlar".