Tensión y preguntas sin respuesta: los polémicos cruces del fiscal Raúl Garzón con los periodistas

Tras la confirmación de la muerte de la menor, el funcionario judicial brindó una conferencia de prensa donde se mostró a la defensiva, aseguró que no tiene "absolutamente ninguna" autocrítica para hacer y se molestó con algunos de los trabajadores de prensa que estaban en la sala.

Raúl Garzón, el fiscal a cargo de la investigación por el crimen de Agostina Vega, protagonizó varios momentos de tensión durante la conferencia de prensa que dio este sábado al mantener fuertes cruces con los periodistas presentes, quienes insistieron con preguntas sobre la causa y el desempeño de las autoridades.

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Lo que comenzó como una exposición de las autoridades a cargo de la investigación derivó en acalorados cruces entre el fiscal y los periodistas presentes, quienes entre otras cosas cuestionaron el accionar de las fuerzas de seguridad durante los primeros días de búsqueda de la menor.

Las respuestas del funcionario, tajantes y por momentos confrontativas, generaron un clima de incomodidad. A pesar de que Juan Pablo Quinteros, el ministro de seguridad estaba en la conferencia, Garzón no dejó que conteste ninguna pregunta.

Luego de varios minutos en los que explicó cómo se desarrollaría la conferencia de prensa, el fiscal cuestionó la cobertura realizada por algunos medios y sugirió que los periodistas le debían una disculpa a la familia de la víctima.

Una cronista intentó tomar la palabra, e intento dirigir una consulta al ministro de Seguridad: “La familia denunció que la Policía no tomó la denuncia inmediatamente. En nuestra legislación provincial hay un protocolo que dice que no hay que esperar un segundo en la búsqueda de una mujer, un niño o una niña”.

Aunque la pregunta estaba destinada al funcionario, el fiscal la interrumpió y tomó la palabra. “Es mi trabajo”, respondió, antes de defender el accionar de la investigación que llevo adelante, "este fiscal, desde el primer momento, ordenó las medidas correspondientes. Está respondida su pregunta”, sostuvo.

En este sentido, uno de los cronistas presentes en el auditorio planteó que la familia de la menor denunció demoras por parte de la Policía en el inicio de la búsqueda y le consultó si hacía alguna autocrítica sobre el accionar de las fuerzas de seguridad. Ante la consulta, el fiscal fue tajante: “Absolutamente no”.

Y luego argumentó, “la urgencia está vinculada a la naturaleza del hecho. Cuando una persona desaparece, desaparece de mil formas”, declaró el fiscal dando a entender que en el caso de Agostina, el inicio de la investigación, la desaparición estaba vinculado a “un amigo o persona de su confianza”, y no a una sustracción.

En ese momento, un periodista presente en la conferencia interrumpió, sorprendido por las declaraciones del fiscal, y cuestionó su postura: “Es una denuncia de paradero, señor fiscal, no importa el motivo. Porque acá está bajándole el precio a una situación de que una persona lo hubiese llevado. Es una denuncia de paradero que se hizo apenas desapareció, no es manera de responder”, dijo y agregó: "Es una denuncia de la madre de una niña que no sabe con quien esta".

Más adelante, otro periodista cuestionó el procedimiento realizado en torno al domicilio del detenido y preguntó: “¿Por qué no se resguardó la casa del detenido hasta el miércoles? Salía y entraba gente y lo hemos visto todos los periodistas. ¿No se podría haber hecho antes?”.

Ante la consulta, el fiscal respondió de manera tajante: “No”, y luego amplió, "porque sencillamente en una casa donde vive una familia, imagínese usted el contexto”, pese a esto el cronista insistió y repreguntó, "pero no podría ser cómplice? ", ante esto el fiscal, solo respondió, "es motivo de investigación".

Esto ocasionó nuevos cuestionamientos sobre las decisiones tomadas durante la investigación, el fiscal se limitó a responder, "la fiscalía toma las medidas que corresponde”.

Más tarde, se dirigió directamente a los periodistas: “Nosotros no podemos explicarles cómo ser periodistas”, en ese contexto defendió el trabajo realizado por su equipo y dio a entender que la investigación se llevó adelante de manera correcta, al señalar que el hallazgo en el descampado fue el resultado de una tarea que se realizó de manera minuciosa.

El fiscal felicitó a la brigada canina

Tras felicitar a su equipo por el hallazgo, el fiscal dedicó un extenso reconocimiento al trabajo realizado por los perros: “los canes se merecen una medalla de distinción”, afirmó.

Estas palabras generaron una inmediata reacción entre los periodistas, de modo tal que una cronista lo interrumpió a los gritos y cuestionó el tono de sus declaraciones: “Deje el cinismo. Estamos hablando de un caso de femicidio y usted se dedica a felicitar a los perros. No sea cínico, pare un poco porque es una payasada lo que está haciendo”.