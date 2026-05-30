IR A
IR A

Nuevo romance en Gran Hermano: dos participantes se bañaron juntos y se besaron

Se trata de uno de los hermanitos que entraron desde en el inicio del programa y una recientemente ingresada durante la etapa del repechaje. “Al fin nos sacamos las ganas”, lanzó él.

Nenu López le había confesado a Zulli que confía en él

Nenu López le había confesado a Zulli que confía en él, pero que no lo puede tomar como amigo.

Gran Hermano es un reality de juego y estrategias, pero también hay tiempo para el amor y romance. En esa línea, dos participantes de esta Generación Dorada no se privaron de nada y le dieron riendas sueltas al amor que surgió en apenas un puñado de días de convivencia.

Diego Maradona y Ricky Martina en la casa de Segurola y Habana.
Te puede interesar:

Claudia Villafañe dio detalles del operativo para llevar a Ricky Martin a comer con Diego Maradona

Franco Zunino, quien ingresó a la casa con novia, y dentro de ella tuvo un fugaz amorío con Luana Fernández, parece que dio rápidamente vuelta la página y encontró rápidamente dónde refugiarse ya que estuvo a los besos con una de las hermanitas que ingresaron recientemente: Nenu López.

La joven entró al programa hace poco más de una semana en la fase de repechaje y desde su llegada se mostró muy cercana al oriundo de Berazategui con buena onda, mucha química y confianza entre ambos. Ahora quedó más que demostrado que había algo más: aprovecharon cuando se fueron a bañar juntos y se mostraron a los besos y gestos apasionados.

El joven le sacó charla sobre el juego que está teniendo su compañera y ella no lo tomó de la mejor manera por lo que se defendió. “Qué peleador que sos”, le reprochó y se confesó de una charla que tuvo con Zulli: “Yo confiaba en vos porque todo el mundo me tiraba la mala y que…”.

En ese instante, Franco la interrumpió con un “¿te caigo bien?”, López afirmó, pero la situación fue interrumpida por Cinzia quien quería entrar al baño. Antes de salir, el hermanito se animó y se dieron un beso más que apasionado.

Tras ello, Zunino se volvió a acercar a la nueva participante y le confesó: “Al fin nos sacamos las ganas”. Más allá que él quiso repetir el beso, ella se alejó y se fue corriendo por el pasillo en claro ejemplo que está más que enganchada con él, pero que no quiere entorpecer su juego dentro del programa.

Embed

Charlotte, ¿a punto de abandonar la casa de Gran Hermano?

Charlotte Caniggia ingresó a la casa de Gran Hermano y su llegada generó una enorme expectativa entre los televidentes. Si bien muchos creían que que su presencia iba a revolucionar el reality, a pocos días de su ingreso, comenzaron a surgir dudas sobre su continuidad en el programa: “Charlotte no va a poder con nadie”.

Según trascendió, la modelo estaría atravesando un difícil momento dentro de la casa y ya habría mantenido conversaciones con la producción sobre una posible salida en los próximos días.

Es que, la convivencia en dentro de la casa tampoco atraviesa su mejor momento y el clima de tensión que hay entre los participantes se volvió rutina, algo que afecta especialmente a la mediática, quien desde hace varios días manifiesta sus ganas de abandonar el juego.

Noticias relacionadas

Luz Tito, de Gran Hermano

Luz Tito de Gran Hermano respondió a los que la cuestionan por viajar en colectivo: "¿Están locos? Todo fake"

Andrews no aparecía en público  desde 2023 y las últimas imágenes de ella son de abril de 2024 en Los Hamptons con un bastón.

La conmovedora reaparición de Julie Andrews, a los 90 años: su mensaje sobre el Parkinson

últimas noticias

Dembelé marcó el 1-1 mediante un penal.

PSG bicampeón de la Champions League: le ganó por penales la final al Arsenal

Hace 6 minutos
play

Caso Agostina Vega: renunció el abogado defensor de Barrelier

Hace 29 minutos
play

La mamá de Agostina Vega sufrió una descompensación y fue trasladada a un hospital

Hace 51 minutos
Imagen de archivo del centro de operaciones tácticas en Shuaiba. 

Irán atacó otra base militar de EEUU en Kuwait: al menos cinco heridos

Hace 1 hora
Nenu López le había confesado a Zulli que confía en él, pero que no lo puede tomar como amigo.

Nuevo romance en Gran Hermano: dos participantes se bañaron juntos y se besaron

Hace 1 hora