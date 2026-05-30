Gran Hermano es un reality de juego y estrategias, pero también hay tiempo para el amor y romance. En esa línea, dos participantes de esta Generación Dorada no se privaron de nada y le dieron riendas sueltas al amor que surgió en apenas un puñado de días de convivencia.
Franco Zunino, quien ingresó a la casa con novia, y dentro de ella tuvo un fugaz amorío con Luana Fernández, parece que dio rápidamente vuelta la página y encontró rápidamente dónde refugiarse ya que estuvo a los besos con una de las hermanitas que ingresaron recientemente: Nenu López.
La joven entró al programa hace poco más de una semana en la fase de repechaje y desde su llegada se mostró muy cercana al oriundo de Berazategui con buena onda, mucha química y confianza entre ambos. Ahora quedó más que demostrado que había algo más: aprovecharon cuando se fueron a bañar juntos y se mostraron a los besos y gestos apasionados.
El joven le sacó charla sobre el juego que está teniendo su compañera y ella no lo tomó de la mejor manera por lo que se defendió. “Qué peleador que sos”, le reprochó y se confesó de una charla que tuvo con Zulli: “Yo confiaba en vos porque todo el mundo me tiraba la mala y que…”.
En ese instante, Franco la interrumpió con un “¿te caigo bien?”, López afirmó, pero la situación fue interrumpida por Cinzia quien quería entrar al baño. Antes de salir, el hermanito se animó y se dieron un beso más que apasionado.
Tras ello, Zunino se volvió a acercar a la nueva participante y le confesó: “Al fin nos sacamos las ganas”. Más allá que él quiso repetir el beso, ella se alejó y se fue corriendo por el pasillo en claro ejemplo que está más que enganchada con él, pero que no quiere entorpecer su juego dentro del programa.
Charlotte, ¿a punto de abandonar la casa de Gran Hermano?
Charlotte Caniggia ingresó a la casa de Gran Hermano y su llegada generó una enorme expectativa entre los televidentes. Si bien muchos creían que que su presencia iba a revolucionar el reality, a pocos días de su ingreso, comenzaron a surgir dudas sobre su continuidad en el programa: “Charlotte no va a poder con nadie”.
Según trascendió, la modelo estaría atravesando un difícil momento dentro de la casa y ya habría mantenido conversaciones con la producción sobre una posible salida en los próximos días.
Es que, la convivencia en dentro de la casa tampoco atraviesa su mejor momento y el clima de tensión que hay entre los participantes se volvió rutina, algo que afecta especialmente a la mediática, quien desde hace varios días manifiesta sus ganas de abandonar el juego.