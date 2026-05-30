Se trata de uno de los hermanitos que entraron desde en el inicio del programa y una recientemente ingresada durante la etapa del repechaje. “Al fin nos sacamos las ganas”, lanzó él.

Nenu López le había confesado a Zulli que confía en él, pero que no lo puede tomar como amigo.

Gran Hermano es un reality de juego y estrategias, pero también hay tiempo para el amor y romance. En esa línea, dos participantes de esta Generación Dorada no se privaron de nada y le dieron riendas sueltas al amor que surgió en apenas un puñado de días de convivencia.

Franco Zunino, quien ingresó a la casa con novia, y dentro de ella tuvo un fugaz amorío con Luana Fernández , parece que dio rápidamente vuelta la página y encontró rápidamente dónde refugiarse ya que estuvo a los besos con una de las hermanitas que ingresaron recientemente: Nenu López.

La joven entró al programa hace poco más de una semana en la fase de repechaje y desde su llegada se mostró muy cercana al oriundo de Berazategui con buena onda, mucha química y confianza entre ambos. Ahora quedó más que demostrado que había algo más: aprovecharon cuando se fueron a bañar juntos y se mostraron a los besos y gestos apasionados.

El joven le sacó charla sobre el juego que está teniendo su compañera y ella no lo tomó de la mejor manera por lo que se defendió. “Qué peleador que sos” , le reprochó y se confesó de una charla que tuvo con Zulli: “Yo confiaba en vos porque todo el mundo me tiraba la mala y que…”.

En ese instante, Franco la interrumpió con un “¿te caigo bien?”, López afirmó , pero la situación fue interrumpida por Cinzia quien quería entrar al baño. Antes de salir, el hermanito se animó y se dieron un beso más que apasionado.

Tras ello, Zunino se volvió a acercar a la nueva participante y le confesó: “Al fin nos sacamos las ganas”. Más allá que él quiso repetir el beso, ella se alejó y se fue corriendo por el pasillo en claro ejemplo que está más que enganchada con él, pero que no quiere entorpecer su juego dentro del programa.

Embed ZUNINO y NENU se bañaron juntos Y SE COMIERON LA BOCA. #GranHermano pic.twitter.com/mNRFJw7aOZ — emi (@eeemiliano) May 30, 2026

Charlotte, ¿a punto de abandonar la casa de Gran Hermano?

Charlotte Caniggia ingresó a la casa de Gran Hermano y su llegada generó una enorme expectativa entre los televidentes. Si bien muchos creían que que su presencia iba a revolucionar el reality, a pocos días de su ingreso, comenzaron a surgir dudas sobre su continuidad en el programa: “Charlotte no va a poder con nadie”.

Según trascendió, la modelo estaría atravesando un difícil momento dentro de la casa y ya habría mantenido conversaciones con la producción sobre una posible salida en los próximos días.

Es que, la convivencia en dentro de la casa tampoco atraviesa su mejor momento y el clima de tensión que hay entre los participantes se volvió rutina, algo que afecta especialmente a la mediática, quien desde hace varios días manifiesta sus ganas de abandonar el juego.