27 de mayo de 2026 Inicio
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River golea 3 a 0 a Blooming y clasifica sin atenuantes a los octavos de final

El Millonario, con muchos juveniles, destrabó el partido en el segundo tiempo y consigue una holgada victoria con goles de Maxi Salas, Fausto Vera y Lucas Silva. El equipo de Núñez ya piensa en la próxima fase.

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Maxi Salas falló el tiro penal y River empata 0 a 0 con Blooming por la Copa Sudamericana. 

Maxi Salas falló el tiro penal y River empata 0 a 0 con Blooming por la Copa Sudamericana. 

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River Plate empata 0 a 0 con Blooming en el estadio Monumental en la última fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana. El Millonario, que busca recuperarse del fuerte golpe por la derrota con Belgrano en la final del Torneo Apertura, depende de sí mismo para avanzar a los octavos de final que se jugarán tras el receso por el Mundial 2026.

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El local, con muchos juveniles, controló el juego desde el inicio. A los 9' del primer tiempo, Tomás Galván ingresó al área con envión y el defensor Marc Enoumba lo bajó con imprudencia. Aunque fue una falta discutible, el árbitro no dudó, ni recurrió al VAR y cobró la pena máxima a favor del Millonario.

A los 11', Maximiliano Salas pidió la pelota y pateó el penal. El delantero le pegó fuerte y esquinado, tanto que el disparo reventó el palo derecho del arquero Gustavo Almada, que ya estaba vencido, y el equipo de Núñez desperdició la chance para ponerse arriba.

El desarrollo de la primera etapa en el césped del Monumental tuvo una marcada posesión del equipo argentino, pero sin la intensidad que mostró en los primeros minutos. El fastidio de los simpatizantes presentes se hizo escuchar finalizados los primeros 45 minutos, que silbaron al equipo al salir de la cancha.

El primer gol llegó a los 57' y fue para River después de vatias insinuasiones colectivas del equipo local. Lucas Martínez Quarta, que se proyectó, metió un pase quirúrgico en profundidad para la gestión de Maximiliano Salas, quien ingresó por la izquierda del área y sacó un derechazo por lo bajo que dejó sin respuestas a Gustavo Almada.

Cómo llegó River a este partido

Pese a volver sin nada de Córdoba por el certamen local, River vive un presente favorable en el plano internacional, ya que lidera el grupo con 11 puntos y un empate le alcanzará para avanzar directamente a octavos como primero de la zona. Incluso si pierde podría clasificarse, ya que solo quedaría eliminado si cae ante Blooming y, en paralelo, Carabobo derrota a Red Bull Bragantino en Brasil.

De todas formas, la relación del equipo con el simpatizante prende de un hilo, ya que en los últimos partidos se mostraron disconformes con el presente futbolístico del equipo y la derrota con Belgrano provocó el enojo de muchos hinchas que esperan "la limpieza" del plantel de cara al segundo semestre.

Para este encuentro, Eduardo "Chacho" Coudet puso lo mejor que tiene a disposición, pero las bajas de algunos jugadores por lesión y la salida de otros de cara al Mundial 2026 hacen que el armado del equipo no sea el ideal.

Sebastián Driussi quedó descartado por un esguince de grado II en la rodilla derecha, mientras que Matías Viña, quien sufrió un desgarro en el aductor derecho, ya se sumó a la selección de Uruguay. Hoy, se sumó la sobrecarga muscular en el cuádriceps derecho de Facundo Colidio, quien será reemplazado por Maxi Salas.

Además, la sorpresa estuvo en la ausencia de Juan Fernando Quintero, quien el domingo pudo haber sido su último partido con la camiseta de Núñez, ya que buscaría irse del club después de la Copa del Mundo y ya cuenta con dos ofertas desde la MLS.

A todo esto se acumula con las lesiones de Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Aníbal Moreno que obligaron al entrenador a apostar nuevamente por los jugadores juveniles como Santiago Lencina, Ian Subiabre, Jonathan Spiff y Valentín Lucero.

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