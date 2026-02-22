River no encuentra los caminos y no puede con Vélez: pierde 1-0 en Liniers con un gol de Manuel Lanzini El Millonario, que busca volver al triunfo en el campeonato, visita al Fortín en el estadio José Amalfitani por la sexta fecha de la zona B. Por + Seguir en







River pierde 1-0 con Vélez en el estadio José Amalfitani, en el marco de la fecha 6 de la zona B del torneo Apertura 2026. El gol lo convirtió Manuel Lanzini a los 5 minutos del primer tiempo, por lo que el Fortín golpeó rápidamente.

El Millonario busca recuperarse en el campeonato y obtener una victoria, mientras que el equipo de Liniers pretende el triunfo para volver a ser el líder. El árbitro es Darío Herrera.

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, realizó tres modificaciones en el equipo titular que venció a Ciudad de Bolívar por los 32avos de final de la Copa Argentina, ya que Franco Armani juega por Santiago Beltrán, Facundo Colidio por Agustín Ruberto y Sebastián Driussi por Maximiliano Salas.

Se trata de un cruce especial para el arquero, ya que juega su primer partido en 2026 tras recuperarse de una inflamación en el tendón de Aquiles, por lo que busca sumar rodaje de cara a los próximos compromisos del equipo. Por su parte, el delantero de 30 años dejó atrás un desgarro en el isquiotibial.

Por su parte, el DT de Vélez, Guillermo Barros Schelotto, resolvió que Lucas Robertone reemplace a Diego Valdés tras el empate con Defensa y Justicia por la jornada anterior, debido a que el chileno sufrió un desgarro contra el Halcón.