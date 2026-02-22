22 de febrero de 2026 Inicio
River no encuentra los caminos y no puede con Vélez: pierde 1-0 en Liniers con un gol de Manuel Lanzini

El Millonario, que busca volver al triunfo en el campeonato, visita al Fortín en el estadio José Amalfitani por la sexta fecha de la zona B.

River visita a Vélez en Liniers.

River visita a Vélez en Liniers.

River visita a Vélez en Liniers.

River visita a Vélez en Liniers.

River pierde 1-0 con Vélez en el estadio José Amalfitani, en el marco de la fecha 6 de la zona B del torneo Apertura 2026. El gol lo convirtió Manuel Lanzini a los 5 minutos del primer tiempo, por lo que el Fortín golpeó rápidamente.

River necesita ganar para poder estar entre los primeros ochos que clasifican a los playoffs
Tras la clasificación en la Copa Argentina, River busca su segundo triunfo consecutivo ante Vélez

El Millonario busca recuperarse en el campeonato y obtener una victoria, mientras que el equipo de Liniers pretende el triunfo para volver a ser el líder. El árbitro es Darío Herrera.

Se trata de un cruce especial para el arquero, ya que juega su primer partido en 2026 tras recuperarse de una inflamación en el tendón de Aquiles, por lo que busca sumar rodaje de cara a los próximos compromisos del equipo. Por su parte, el delantero de 30 años dejó atrás un desgarro en el isquiotibial.

Por su parte, el DT de Vélez, Guillermo Barros Schelotto, resolvió que Lucas Robertone reemplace a Diego Valdés tras el empate con Defensa y Justicia por la jornada anterior, debido a que el chileno sufrió un desgarro contra el Halcón.

El gol de Manuel Lanzini para Vélez vs. River

Vélez vs. River, por el torneo Apertura 2026: formaciones

  • Vélez: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Tobías Andrada, Lucas Robertone, Manuel Lanzini; Matías Pellegrini y Florian Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.
  • River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.
