Murió Julio Le Parc, el gran maestro argentino del arte óptico y cinético El artista mendocino, reconocido internacionalmente, murió en Francia a los 97 años por un deterioro natural de su salud. Entre sus obras más icónicas se destaca la imponente esfera azul del Palacio Libertad (ex CCK). Agregar C5N en









El legado del maestro mendocino no dejó de expandirse incluso en sus últimos años. Redes sociales

El mundo de la cultura despide a uno de los artistas más vanguardistas de esta época: Julio Le Parc. El ícono argentino del arte óptico y cinético falleció en París a los 97 años.

La triste noticia fue confirmada a la prensa especializada por su hijo, Yamil, quien detalló que el creador se encontraba internado en el Hospital Americano de la capital francesa. Su deceso se produjo por un deterioro natural de su salud.

La muerte interrumpió el proyecto de lo que iba a ser un momento único en su carrera: una masiva muestra retrospectiva de su obra, que fue postergada para el 11 de junio, en la galería Tate Modern de Londres.

Entre sus obras más icónicas de exhibición permanente se destacan la imponente esfera azul del Palacio Libertad (ex CCK), la amarilla que corona el hall del Malba y el imponente móvil dorado "Sol" emplazado en la terminal de partidas del Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de JULIO LE PARC (@julio_le_parc_official) Quién fue Julio Le Parc El artista Julio Le Parc nació en 1928 en la localidad de Palmira, en Mendoza. De origen humilde, logró una carrera gigante, estudiando en escuelas nocturnas y después en Bellas Artes mientras trabajaba. En 1958 se radicó en París gracias a una beca. Buscó cambiar la pintura clásica o tradicional y usó la luz, el color, el movimiento y el juego óptico como factores dinámicos en constante transformación.

Se consagró en 1966, cuando ganó el Gran Premio Internacional de Pintura en la prestigiosa Bienal de Venecia. Su arte, con extravagantes esferas y móviles gigantes, se volvió parte de la identidad urbana y federal de la Argentina.