Oficial: Nicolás Otamendi firmó contrato y se transformó en nuevo refuerzo de River Antes del inicio del Mundial, el central de la Selección argentina acordó su llegada al conjunto millonario por los próximos 18 meses y, visiblemente emocionado, aseguró: "Hoy tengo la oportunidad de ser más feliz vistiendo estos colores". Por Agregar C5N en









Nicolás Otamendi es nuevo refuerzo de River. @RiverPlate

Luego de un primer semestre frustrante a nivel futbolístico, River Plate comienza con la reestructuración del plantel, se adelantó a todos los equipos y acordó este viernes la llegada de Nicolás Otamendi. El club hizo oficial la incorporación del central de la Selección argentina, que firmó contrato por 18 meses. "Contentísimo de llegar al club que amo", sostuvo el defensor.

La llegada del nuevo campeón del mundo aparecía desde hace tiempo como uno de los grandes anhelos del club y encaja con la búsqueda de un defensor con voz de mando, experiencia internacional y capacidad para elevar el nivel competitivo del plantel, algo que le faltó al conjunto de Coudet en la primera parte de la temporada donde perdió el Superclásico con Boca, la final del Torneo Apertura ante Belgrano en Córdoba y logró el pasaje a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

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La operación se vio favorecida por la situación contractual del jugador, ya que tras cerrar su ciclo en Sport Lisboa y Benfica se quedó con el pase en su poder. En reiteradas ocasiones había manifestado ser hincha de River y sus intenciones de arribar al club en algún momento de su carrera.

Durante la tarde de este viernes, el integrante de la Selección argentina llegó al Monumental vestido de traje y, tras reunirse con las autoridades del club, se puso la casaca con la banda roja y participó de las habituales sesiones de fotos y videos que realizan las incorporaciones para la presentación oficial en todas las plataformas oficiales del Millonario. Antes, la revisión médica se realizó exitosamente.

Otamendi, tras firmar con River: "Contentísimo de llegar al club que amo" En declaraciones a Radio La Red, Nicolás Otamendi se mostró feliz de sumarse al equipo de Eduardo "Chacho" Coudet y no ocultó su entusiasmo cuando le consultaron si cumplía el sueño de toda la vida. "Lo siguiente, lo siguiente a un sueño", señaló el exjugador de Benfica y agregó: "Contentísimo de llegar al club del cual soy hincha y al cual amo". En la misma línea, el defensor añadió: "Hoy tengo la oportunidad de ser más feliz vistiendo estos colores", aunque fue cauteloso y cerró: "Bueno, todavía no los vestí, pero quiero representar a una institución como es River". Los periodistas presentes en el Monumental describieron que el nuevo refuerzo del Millonario estaba visiblemente emocionado al momento de hablar con la prensa.