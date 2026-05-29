Sorteo de octavos de Copa Sudamericana 2026: horario y dónde verlo en vivo

Con el foco puesto en un posible cruce entre River y Boca, se define el cuadro de la competencia. Se llevará a cabo en la sede de CONMEBOL de Paraguay.

El sorteo de la Copa Sudamericana se llevará a cabo en Luque, Paraguay, precisamente en la sede de Conmebol y confirmará los cruces de los octavos de final. De esta manera, el cuadro quedará conformado de cara a la final del 21 de noviembre.

Se confirmó el rival de Boca para la Copa Sudamericana: contra quién juega y cuándo

La regla para el sorteo de playoffs y octavos de final marca que no habrá restricción. Primero se sortean los playoffs: un bombo donde estarán los segundos de la Sudamericana y los terceros de la Copa Libertadores.

El posible duelo entre River y Boca tiene al mundo del fútbol en vilo. Esto podría pasar en octavos de final, siempre y cuando el Xeneize supere su encuentro frente a O'Higgins en los 16avos . Pero también podría pasar en instancias posteriores como cuartos, semis o final.

El sorteo se realizará a las 12 del mediodía de Argentina y se podrá ver por ESPN, Fox Sports, DSports, DGO y Disney+ Premium.

Partidos de terceros de la Copa Libertadores y segundos de la Sudamericana

Gremio (BRA) vs. Bolívar (BOL)

Bragantino (BRA) vs. Sporting Cristal (PER)

Vasco da Gama (BRA) vs. Independiente Medellín (COL)

O'Higgins (CHI) vs. Boca (ARG)

Tigre (ARG) vs. Nacional (URU)

Caracas (VEN) vs. Independiente Santa Fe (COL)

Cienciano (PER) vs. Lanús (ARG)

Santos (BRA) vs. Universidad Central (VEN

Luego, se hará el sorteo de octavos de final. Cada partido de playoffs tendrá un número asignado previamente del 1 al 8 y, de esta manera, se conocerán los cruces del mano a mano, y también el cuadro completo hasta la final. No hay excepciones, por lo que marca que dos partidos del mismo país podrán enfrentarse durante la primera fase.

Qué clubes clasificaron a octavos de la Sudamericana

Botafogo (BRA)

Montevideo City Torque (URU)

San Pablo (BRA)

Recoleta (PAR)

Atlético Mineiro (BRA)

Olimpia (PAR)

River (ARG)

Macará (ECU)

Los partidos de ida serán todos en la cancha de los terceros que bajen de Libertadores y los de vuelta, a la inversa.

Las fechas de la Sudamericana 2026

Octavos de final:

Partidos de ida: 11 al 13 de agosto

Partidos de vuelta: 18 al 20 de agosto

Cuartos de final:

Partidos de ida: 8 al 10 de septiembre

Partidos de vuelta: 15 al 17 de septiembre

Semifinales:

Partidos de ida: 13 y 14 de octubre

Partidos de vuelta: 20 y 21 de octubre

Final: