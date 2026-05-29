29 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Sorteo de octavos de Copa Sudamericana 2026: horario y dónde verlo en vivo

Con el foco puesto en un posible cruce entre River y Boca, se define el cuadro de la competencia. Se llevará a cabo en la sede de CONMEBOL de Paraguay.

Por
¿Cómo será el cuadro de Copa Sudamericana?

¿Cómo será el cuadro de Copa Sudamericana?

Redes sociales

El sorteo de la Copa Sudamericana se llevará a cabo en Luque, Paraguay, precisamente en la sede de Conmebol y confirmará los cruces de los octavos de final. De esta manera, el cuadro quedará conformado de cara a la final del 21 de noviembre.

Boca, afuera de la Libertadores.
Te puede interesar:

Se confirmó el rival de Boca para la Copa Sudamericana: contra quién juega y cuándo

La regla para el sorteo de playoffs y octavos de final marca que no habrá restricción. Primero se sortean los playoffs: un bombo donde estarán los segundos de la Sudamericana y los terceros de la Copa Libertadores.

El posible duelo entre River y Boca tiene al mundo del fútbol en vilo. Esto podría pasar en octavos de final, siempre y cuando el Xeneize supere su encuentro frente a O'Higgins en los 16avos. Pero también podría pasar en instancias posteriores como cuartos, semis o final.

El sorteo se realizará a las 12 del mediodía de Argentina y se podrá ver por ESPN, Fox Sports, DSports, DGO y Disney+ Premium.

Partidos de terceros de la Copa Libertadores y segundos de la Sudamericana

  • Gremio (BRA) vs. Bolívar (BOL)
  • Bragantino (BRA) vs. Sporting Cristal (PER)
  • Vasco da Gama (BRA) vs. Independiente Medellín (COL)
  • O'Higgins (CHI) vs. Boca (ARG)
  • Tigre (ARG) vs. Nacional (URU)
  • Caracas (VEN) vs. Independiente Santa Fe (COL)
  • Cienciano (PER) vs. Lanús (ARG)
  • Santos (BRA) vs. Universidad Central (VEN

Luego, se hará el sorteo de octavos de final. Cada partido de playoffs tendrá un número asignado previamente del 1 al 8 y, de esta manera, se conocerán los cruces del mano a mano, y también el cuadro completo hasta la final. No hay excepciones, por lo que marca que dos partidos del mismo país podrán enfrentarse durante la primera fase.

Qué clubes clasificaron a octavos de la Sudamericana

  • Botafogo (BRA)
  • Montevideo City Torque (URU)
  • San Pablo (BRA)
  • Recoleta (PAR)
  • Atlético Mineiro (BRA)
  • Olimpia (PAR)
  • River (ARG)
  • Macará (ECU)

Los partidos de ida serán todos en la cancha de los terceros que bajen de Libertadores y los de vuelta, a la inversa.

Las fechas de la Sudamericana 2026

Octavos de final:

  • Partidos de ida: 11 al 13 de agosto
  • Partidos de vuelta: 18 al 20 de agosto

Cuartos de final:

  • Partidos de ida: 8 al 10 de septiembre
  • Partidos de vuelta: 15 al 17 de septiembre

Semifinales:

  • Partidos de ida: 13 y 14 de octubre
  • Partidos de vuelta: 20 y 21 de octubre

Final:

  • Sábado 21 de noviembre | Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

River jugó contra Blooming.

Cuándo vuelve a jugar River tras el triunfo sobre Blooming por la Copa Sudamericana

El juvenil Lucas Silva metió un golazo con el que River selló el 3 a 0 ante Blooming. 
play

Con muchos pibes, River goleó 3 a 0 a Blooming y clasificó a los octavos de final

Debemos estar unidos, pidió Juan Fernando Quintero después de haber quedado fuera del partido por Copa Sudamericana

El fuerte mensaje de Juanfer Quintero en medio de los rumores de su salida de River

River volverá a reencontrarse con su público después de perder con Belgrano la final del Torneo Apertura

En una noche incómoda, River busca sellar la clasificación en la Sudamericana ante Blooming

En 125 años, River tuvo momentos de glorias y tropiezos, pero nunca dejó de mantener la historia en alto con grandeza
play

River y los 125 años de un gigante: su nacimiento en La Boca, los años difíciles y las grandes hazañas

play

Bombazo en Racing: Costas fue despedido y dejó de ser el DT de la Academia

Rating Cero

La ex Miss Universo apuesta por hábitos saludables y un estilo de vida equilibrado.

Así fue la impresionante transformación de Cecilia Bolocco

Se filtró quién fue la persona que reveló el embarazo de Stephanie Demner antes de que ella diera la noticia.

Se filtró quién fue la persona que reveló el embarazo de Stephanie Demner

Wanda Nara y Mauro Icardi tienen varios temas pendientes en la Justicia.

Se pospuso la audiencia entre Wanda Nara y Mauro Icardi: "No podés estar mintiendo"

Cachete Sierra y Fio Giménez se separaron tras cinco años de relación: "Un momento difícil"

Luz Tito, de Gran Hermano

Luz Tito de Gran Hermano respondió a los que la cuestionan por viajar en colectivo: "¿Están locos? Todo fake"

Elina, esposa de Eduardo Constantini, reveló el secreto para mantener la pasión

Elina, esposa de Eduardo Constantini, reveló el secreto para mantener la pasión

últimas noticias

¿Cómo será el cuadro de Copa Sudamericana?

Con la chance de un Superclásico, se sortean los octavos de final de la Copa Sudamericana

Hace 32 minutos
La promesa del automovilismo chileno ¿Quién es?

Tiene solo 16 años, es chilena y busca triunfar en el automovilismo: de quién se trata

Hace 1 hora
Las boletas se incrementarán casi en un 5%.

El Gobierno fijó el aumento para las tarifas de luz y de gas para junio

Hace 1 hora
Cuánto rinde un plazo fijo en mayo de 2026.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás $3.400.000 a 30 días

Hace 1 hora
La ex Miss Universo apuesta por hábitos saludables y un estilo de vida equilibrado.

Así fue la impresionante transformación de Cecilia Bolocco

Hace 1 hora