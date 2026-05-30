Después de Gran Hermano, Daniela Celis confirmó su nuevo proyecto artístico

La influencer anunció la decisión que tomó para darle un nuevo rumbo a su carrera. "¿Me estás jodiendo?", fue la reacción en vivo de sus compañeros de streaming.

Desde que salió de Gran Hermano, Daniela Celis no deja de trabajar en nuevos proyectos. Esta vez, la exparticipante sorprendió a sus seguidores al anunciar, en el programa Patria y Familia, una colaboración vinculada a su nueva faceta artística que generó sorpresa en la mesa. "Estoy grabando mi primer disco", contó.

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Conocida como "Pestañela", su paso por la casa dio mucho de qué hablar. Sus declaraciones, su relación de idas y vueltas con Thiago Medina y, actualmente, su romance con otro exhermanito, la convirtieron en una de las participantes más mediáticas de su edición.

Pese a tener su costado más polémico, reveló que está dando sus primeros pasos en el mundo de la música. "Voy a sacar mis primeros temas", confesó durante un programa de streaming, dejando sin palabras a sus compañeros y al estudio.

Embed - Miro Stream on Instagram: "Daniela "Pestañela" Celis anunció que está escribiendo su primer disco como cantante. Fue en el marco de los 500 programas del stream #PatriaYFamilia"

Tras los aplausos del público y en medio de los comentarios de sus compañeros, que le preguntaban si realmente estaba hablando en serio, Daniela no solo confirmó que está trabajando en su primer disco sino que también detalló algunos de los títulos de las canciones que ya tiene escritas.

Daniela Celis anunció las canciones que serán parte de su álbum

"Tengo una canción que se llama Pestañela, otra Podrán, y sigo escribiendo", comenzó diciendo. "Me gusta, ¿en serio o me estás boludeando?", preguntó el conductor, a lo que la exparticipante respondió que sí estaba hablando en serio.

Si bien Daniela siempre mostró interés por el mundo artístico y su nombre suele estar ligado al espectáculo por los varios episodios mediáticos que protagonizó, esta nueva faceta musical definitivamente abre una etapa diferente en su carrera. Tras el anuncio, recibió los aplausos y las felicitaciones de todos los que estaban presentes en el estudio.

"Es un anuncio que está haciendo acá, en Patria y Familia", gritó el conductor sorprendido por la primicia. Por su parte, Daniela se mostró feliz y entusiasmada por los proyectos que tiene por delante, con la sonrisa y el carisma que la caracterizan.