El abuelo de Agostina reclamó justicia: "Que caigan todos los que tuvieron que ver" Miguel agradeció el apoyo de la prensa y pidió que se investigue a todos los implicados en el femicidio de su nieta. "No esperábamos esto, es la peor noticia de nuestra vida", expresó. Por Agregar C5N en









Miguel, abuelo de Agostina vega.

En medio de una profunda conmoción por la muerte de su nieta de 14 años, el abuelo de Agostina Vega habló con la prensa y expresó su agradecimiento por el apoyo recibido desde el primer momento por parte de la gente. Con la voz quebrada, destacó el acompañamiento brindado a su familia y exigió justicia por el femicidio de la adolescente. "No esperábamos esto, es la peor noticia de nuestra vida", manifestó.

En medio del dolor y la indignación, Miguel aseguró que continuará participando de las movilizaciones hasta esclarecer lo que sucedió con la menor. "Voy a seguir marchando hasta que tengamos la justicia que necesita mi nieta. Que caigan todos los que tuvieron que ver con lo que le pasó", expresó totalmente quebrado por la situación.

Asimismo, el hombre sostuvo que existen otros implicados en el crimen y relató que se reunió con el fiscal Raúl Garzón, quien le detalló el operativo realizado y las tareas de investigación en torno a la búsqueda de la adolescente y el posible móvil del asesinato. Según Miguel, la explicación lo dejó conforme. "Lamentablemente a mi nieta me la mataron la misma noche en que este enfermo se la llevó y después la tiró como un perro", agregó.

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