River y Marcelo Gallardo, en crisis: todos los números de su complicado segundo ciclo

El entrenador se fue sin hablar tras la derrota frente a Vélez en Liniers y se espera que el Millonario vuelva a los entrenamientos este lunes por la tarde. ¿Hablará de su futuro?

En su segundo ciclo

En su segundo ciclo, Gallardo jugó 85 partidos de los cuales ganó 37, empató 27 y perdió en 21 oportunidades

River perdió en condición de visitante frente a Vélez y sumó su tercera derrota del Torneo Apertura, pero sobre todo agigantó su mal presente futbolístico, lo que pone en duda la continuidad de Marcelo Gallardo en el banco de suplentes.

River se posiciona 10° en la tabla de la Zona B y, por el momento, está fuera de los playsoff
Tras la derrota ante Vélez, se vienen horas decisivas en River: ¿continúa Gallardo?

El Muñeco, post derrota por 1 a 0 en Liniers, decidió no hablar en conferencia de prensa y tomarse las próximas horas, hasta que se vuelva a encontrar con sus jugadores para el entrenamiento de este lunes por la tarde, para analizar su futuro y tomar la decisión de continuar o no en Núñez. En su segundo ciclo, Gallardo jugó 85 partidos de los cuales ganó 37, empató 27 y perdió en 21 oportunidades.

Gallardo se convirtió en el técnico más ganador de la historia del Millonario en su primer ciclo, obteniendo 14 títulos, sumado al gran despliegue futbolístico mostrado en el campo de juego y los históricos choques con Boca. Sin embargo, su segunda etapa se vio empeñada por los últimos encuentros donde cosechó la peor racha negativa de la historia del conjunto riverplatense.

El conjunto de Núñez se convirtió en el equipo que más perdió (11) en los últimos 15 partidos, entre los 30 que integran la Primera División. Y, además, acrecentó una racha negativa, una de las peores en la historia: acumula 13 derrotas de los últimos 20 partidos disputados.

Plantel de River 2026

Cómo fue el segundo ciclo de Gallardo en River

Marcelo Gallardo volvió a River el 5 de agosto de 2024, un año y medio después del final de su exitosísima primera etapa, en reemplazo de Martín Demichelis. En dicho semestre, disputó 25 encuentros, de los cuales obtuvo 10 victorias, 10 empates y tan solo 5 derrotas.

Ya en 2025 no logró ganar ningún título, ya que la oportunidad más clara pudo haber sido en la Supercopa Internacional en Paraguay, pero perdió por penales ante Talleres. En la Copa Libertadores, quedó afuera frente a Atlético Mineiro en semifinales, y tampoco logró tener una buena actuación en ninguno de los torneos locales.

El Mundial de Clubes, se despidió en la fase de grupos, donde comenzó ganando, empató el segundo encuentro, pero se despidió con la derrota ante el Inter de Italia de Lautaro Martínez. Pero todo quedó enmarcado en el mal rendimiento en el juego, donde en el último semestre se agravó la situación.

Apenas los hinchas pudieron pasar el mal trago con las victorias en los Superclásicos: venció a Boca en La Bombonera con suplentes (1-0), ya que se jugaba su permanencia en la Copa, y le ganó con mucha claridad en el Monumental (2-1).

Ya en el inicio de este 2026, en apenas 6 fechas del Torneo Apertura, comenzó de mayor a menor: ganó los primeros dos encuentros, empató el siguiente y perdió los últimos 3 de manera consecutiva. De igual modo, en los 32avos de final de la Copa Argentina, a Ciudad Bolívar agónicamente y avanzó a la próxima instancia, donde se enfrentará a Aldosivi.

