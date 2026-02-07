7 de febrero de 2026 Inicio
River sufre una pesadilla en el Monumental: pierde 4-1 con Tigre y juega con un futbolista menos

El Millonario, que busca volver al triunfo y ser el líder de la zona B del campeonato, enfrenta al Matador en Núñez. Los goles del equipo de Diego Dabove fueron convertidos por Tiago Serrago, David Romero e Ignacio Russo en dos ocasiones. Lautaro Rivero descontó para el conjunto de Marcelo Gallardo, que sufrió la expulsión de Fausto Vera.

River enfrenta a Tigre.

River pierde 4-1 con Tigre en el estadio Monumental, en el marco de la fecha 4 de la zona B del torneo Apertura 2026. Los goles fueron convertidos por Tiago Serrago y David Romero en el primer tiempo, mientras que Ignacio Russo concretó dos tantos en el complemento. Lautaro Rivero descontó para el Millonario, que sufrió la expulsión de Fausto Vera.

El Diablito lo elogió en redes y mostró su entusiasmo por el nuevo paso.
Es el nuevo Echeverri y recibió elogios del propio Diablito: pichón de crack

El equipo de Marcelo Gallardo busca volver a la victoria y cosechar su tercer triunfo en el torneo para volver a ser el líder, mientras que el Matador pretende pisar fuerte y alcanzar la punta del campeonato. El árbitro es Sebastián Zunino.

En el primer tiempo, el equipo de Núñez sufrió un cachetazo rápido debido a que Serrago convirtió a los 5 minutos tras recibir un pase de Romero, quien aguantó la marca de Lautaro Rivero y cedió la pelota para que el mediocampista abra el marcador con un remate desviado en Matías Viña, lo que descolocó al arquero Santiago Beltrán.

Cuando River buscaba recuperarse del golpe, Romero amplió la ventaja para el Matador a los 16 minutos después de una jugada de Ignacio Russo, quien avanzó varios metros con la pelota, eludió a Rivero y le pasó la pelota a su compañero en el ataque para que anote el tanto y sorprenda al Millonario.

El Millonario expuso su desconcierto por los tantos que recibió, aunque buscó recuperarse con Fausto Vera y Juan Fernando Quintero como principales ejes. En este marco, en medio de la confusión, los de Gallardo tuvieron chances para descontar con un disparo de Maximiliano Salas bloqueado por Felipe Zenobio y otro de Tomás Galván que pegó en el travesaño.

No obstante, River mostró dificultades defensivas y el elenco de Diego Dabove tuvo chances para anotar el tercer gol incluso en la primera parte, mediante un cabezazo de Romero que salió desviado y un remate de Russo atrapado por Beltrán.

Los goles de River vs. Tigre, por el torneo Apertura 2026

River vs. Tigre: formaciones

  • River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero, Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.
  • Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Alan Barrionuevo, Joaquín Laso, Federico Álvarez; Bruno Leyes, Jalil Elías, Tiago Serrago, Jabes Saralegui; David Romero e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

