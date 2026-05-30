30 de mayo de 2026 Inicio
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Caso Agostina Vega: la abogada del padre advirtió que "hay una cadena de responsabilidades"

Fernanda Alaniz se refirió al hallazgo sin vida de la menor en el barrio Ampliación Ferreyra de Córdoba, después de unos rastrillajes. "En un principio, Barrelier actuó solo", afirmó.

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La abogada del padre de Agostina Vega habló con C5N.

Fernanda Alaniz, la abogada del padre de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada muerta en el barrio Ampliación Ferreyra de Córdoba tras una semana de búsqueda, advirtió que "hay una cadena de responsabilidades" y remarcó que "todo apunta a un femicidio y otros hechos".

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En diálogo con C5N, la letrada de Gabriel Vega apuntó hacia el principal sospechoso, Claudio Barrelier, aunque marcó que podría haber otras personas involucradas. "En un principio, Barrelier actuó solo, pero acá hay una cadena de responsabilidades y no vamos a parar hasta que todos respondan por lo que le pasó a Agostina. Es terrible. Todo apunta a un femicidio y a otros hechos", expresó.

agostina vega
Agostina Vega tenía 14 años.

Agostina Vega tenía 14 años.

En tanto, expuso la aflicción del padre: "Estamos muy tristes. El papá está destruido pero quiere justicia. Él me hablaba de su hija con ilusión y decía que se iban a juntar y comer. Al rato, habló el ministro y confirmó lo peor. No pude decírselo y le pedí al ministro que se lo comunique él porque no podía mirar a ese hombre a la cara. Gabriel es una persona sensata, correcta y profesional".

Agostina fue hallada sin vida este sábado en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, a las afueras de la ciudad de Córdoba, donde en las últimas horas se habían intensificado los rastrillajes. La última persona en verla había sido Barrelier, de 31 años, quien tiene antecedentes por privación ilegítima de la libertad y fue detenido tras una serie de contradicciones en su declaración sobre los hechos.

El fiscal confirmó que fue un homicidio y adelantó que Claudio Barrelier será citado a indagatoria

Raúl Garzón, el fiscal que investiga el fallecimiento de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada muerta en barrio Ampliación Ferreyra de Córdoba tras una semana de búsqueda, brindó una polémica conferencia de prensa en la que confirmó que el caso se investiga como un homicidio. Además, expuso que el principal sospechoso, Claudio Barrelier, será citado a declaración indagatoria nuevamente.

Garzón encabezó una conferencia de prensa marcada por los cruces que tuvo con los periodistas, acompañado por el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, quien en un fragmento se preparaba para responder una pregunta y fue interrumpido por el fiscal, quien destacó el avance de los operativos: "A Agostina se la buscó en todo el país, más allá de que el epicentro de la investigación era Córdoba capital y que no tenía sentido extendernos. La investigación se llevó adelante recibiendo información de cada provincia".

En tal sentido, se refirió a los elementos probatorios y a la situación de Barrelier. "Encontramos restos humanos y hay un 98% de posibilidades de que sea Agostina. No afirmo hasta que la ciencia forense nos permita tener una certeza absoluta sobre su identidad. Toda la prueba condujo a este lugar. Hoy, estamos frente a un homicidio. Estamos con una persona imputada y seguramente habrá un cambio de calificación legal", expresó.

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