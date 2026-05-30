Flor de la V, filosa contra Eduardo Carrera: "Se desligó de todo y se olvidó de que era padre"

La conductora eligió sus redes sociales para descargar su malestar contra el exparticipante de Gran Hermano, que conoció a su hija por primera vez tras 21 años.

Florencia de la V se metió en la polémica del exparticipante de Gran Hermano Eduardo Carrera y su paternidad, ya que hace unas semanas conoció a su hija por primera vez después de 21 años. "Tuvo un bloqueo y se olvidó que tuvo una hija", afirmó indignada.

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La conductora de Los Profesionales de Siempre no fue la única que se mostró indignada luego de que el participante conociera a su hija Mía por primera vez, a través de un tape de la televisión, tras no aceptar su paternidad 21 años atrás. En este sentido, la conductora eligió sus redes sociales. donde por lo general siempre comparte recetas de cocina, pero esta vez se metió en el escándalo y dijo lo que pensó.

La conductora comenzó diciendo: "Les juro que no sé ni por dónde empezar. No solamente porque me parece fuertísimo que él haya conocido a su hija a través de la televisión, sino por todas las cosas que señala en la nota", y continuó: "Mientras él hablaba, no podía dejar de pensar en esa madre y en esa hija. Porque él todo el tiempo se justificó y dijo que tuvo un bloqueo. Entonces, como tuvo un bloqueo, se desligó de todo y se olvidó de que era padre", lanzó filosa.

Luego, apuntó directamente sobre la actitud del participante y la ausencia que mantuvo durante muchos años. "No solo se desliga económicamente, sino afectivamente. Y toda la responsabilidad queda para esa madre", señaló, y se refirió al rol como padre que no cumplió: "La madre tuvo que criarla, mandarla al jardín, comprarle pañales, juguetes, festejar los cumpleaños, vestirla, educarla y todo lo que deberían haber hecho juntos aunque estuvieran separados".

flor de la v (2) Florencia de la V, aprovecho sus redes sociales para hablar sobre eduardo.

Indignada, la conductora siguió cuestionando: "No puedo creer con qué naturalidad lo dice". "Conozco muchas historias de hombres que se desligan, se olvidan de sus hijos y son las madres las que los crían, las que salen adelante y las que, contra viento y marea, cuidan a sus hijos", lamentó.

Para finalizar su descargo, Flor puntualizó sobre el paso de Eduardo por la casa de Gran Hermano y que, a pesar de tener la oportunidad de blanquear su paternidad, no lo hizo. "Es todo tan triste y muestra lamentablemente una realidad que viven tantas mujeres en nuestro país y en el mundo", lamentó.