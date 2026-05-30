30 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Quién es Raúl Garzón, el fiscal que investiga el femicidio de Agostina Vega

El funcionario judicial encabezó una conferencia de prensa donde dio detalles del asesinato de la adolescente cordobesa y no dejó hablar al ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros. Ya había estado a cargo de otros casos resonantes en la provincia.

Por

El fiscal Raúl Garzón apuntó a los periodistas por la cobertura del caso.

Infobae

El fiscal Raúl Garzón, quien tiene a cargo la investigación del femicidio de Agostina Vega en Córdoba, hizo un duro descargo contra la prensa local y nacional que cubre el asesinato que conmociona al país. En conferencia de prensa, tras conocerse el hallazgo de restos humanos que coinciden con el ADN de la menor desaparecida hace una semana, el funcionario judicial aseguró en un tono amenazante que no tiene que hacer "absolutamente ninguna" autocrítica.

Te puede interesar:

El abuelo de Agostina: "Que hoy aparezca, estamos preparados para todo"

En el programa La voz de la calle, en C5N, Leo García recordó los antecedentes del funcionario judicial, quien se mostró molesto en todo momento y se puso al frente de lo que pareció ser un show para los medios. "No dejó responder al ministro de Seguridad cordobés, Juan Pablo Quinteros, quien tiene un fallido intento para candidatearse a intendente. Quiso callar al ministro político que tiene al lado. Un ministro que salió a festejar la campaña de Belgrano y él trató de salvarlo. Por eso levanta el dedito y nos quiere hacer callar", señaló el periodista.

"Habla de una calificación demasiado leve. Cuando dice 'seguramente la llevó engañada', ¿de verdad no hay un agravante por alevosía cuando la mató a traición?", cuestionó el especialista en policiales en C5N.

En sus respuestas, Garzón increpó a una reportera que habló como activista feminista y que puso el foco en la falta de "perspectiva de género en la Justicia" en general y en este caso en particular. En vez de rendir cuentas a la sociedad, el fiscal se dedicó a enseñarle a los periodistas cómo actuar. "Ustedes hagan una autocrítica", lanzó el funcionario judicial.

Garzón insistió en que "hicieron todo bien" y agradeció "el trabajo de la Policía de Córdoba". "Pareciera que todo el mundo es fiscal. ¿Saben cuántas cámaras se tuvieron que visualizar para llegar a este lugar?", cuestionó. Finalmente, dio detalles de la causa, que sigue bajo secreto de sumario: indicó que "los restos se encontraron en un descampado", "la denuncia se tomó el domingo a las 8:42 am" y "el cuándo fue asesinada es un dato que será incorporado a la causa; este fiscal la ubica en las primeras horas de su desaparición".

Los casos más resonantes del fiscal Raúl Garzón

Uno de los casos más importantes que investigó Garzón fue el de las muertes y descompensaciones de recién nacidos en el Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo de Córdoba. En este marco, se produjo una discusión judicial vinculada a la participación de un abogado defensor de uno de los exfuncionarios imputados. El episodio derivó en un respaldo institucional de la Fiscalía General de Córdoba hacia Garzón, en medio de cuestionamientos planteados por sectores de la defensa.

Además, en 2020 intervino en actuaciones relacionadas con manifestaciones y daños a edificios durante el debate por la legalización del aborto en Argentina. En ese contexto, Garzón dispuso medidas preventivas para que la Policía actuara ante posibles pintadas o daños en edificios públicos, privados e iglesias durante las movilizaciones a favor y en contra del proyecto. La decisión generó cuestionamientos de algunos sectores que interpretaron la medida como una limitación a la protesta, mientras que desde la Fiscalía se argumentó que el objetivo era evitar daños materiales.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Caso Agostina Vega: la abogada del padre advirtió que "hay una cadena de responsabilidades"

Represión frente a la comisaría donde le negaron la primera denuncia a Melisa Heredia, horas despues de la desaparición de Agostina.
play

Femicidio en Córdoba: reprimieron a manifestantes en la comisaría

Agostina, de 14 años, apareció sin vida en un descampado cercano al barrio Ciudad Ampliación Ferreyra. 

Aseguran que Agostina Vega habría muerto a pocas horas de su desaparición

play

Caso Agostina: el fiscal confirmó que fue un homicidio y adelantó que Barrelier será citado a indagatoria

Melisa Heredia, se descompuso y fue trasladada en ambulancia.

Habló el abogado de la mamá de Agostina Vega: "Es víctima, no está imputada"

Las autoridades intervinieron por el hecho.
play

Cómo es el lugar donde encontraron muerta a Agostina Vega

Rating Cero

Tensión en esta pareja mediática.

"¿Se piensan que estoy de acuerdo con todo?": Melody Luz habló sobre la crisis en su pareja

Florencia de la V.

Flor de la V, filosa contra Eduardo Carrera: "Se desligó de todo y se olvidó de que era padre"

Santiago del Moro tendrá la úlima palabra este lunes 1 de junio en Telefe.

¿Quién será el próximo eliminado de Gran Hermano? Un giro en las encuestas anticipa un mano a mano

La mediática causó el asombro de sus compañeros de streaming.

Daniela Celis confirmó su nuevo proyecto artístico: "Estoy grabando mi primer disco"

El legado del maestro mendocino no dejó de expandirse incluso en sus últimos años.

Murió Julio Le Parc, el gran maestro argentino del arte óptico y cinético

Nenu López le había confesado a Zulli que confía en él, pero que no lo puede tomar como amigo.

Nuevo romance en Gran Hermano: dos participantes se bañaron juntos y se besaron

últimas noticias

play

El abuelo de Agostina reclamó justicia: "Que caigan todos los que tuvieron que ver"

Hace 35 minutos
play

Caso Agostina Vega: la abogada del padre advirtió que "hay una cadena de responsabilidades"

Hace 1 hora
Tensión y preguntas sin respuesta: los polémicos cruces del fiscal Garzón con los periodistas

Tensión y preguntas sin respuesta: los polémicos cruces del fiscal Garzón con los periodistas

Hace 1 hora
play
Represión frente a la comisaría donde le negaron la primera denuncia a Melisa Heredia, horas despues de la desaparición de Agostina.

Femicidio en Córdoba: reprimieron a manifestantes en la comisaría

Hace 1 hora
play

Quién es Raúl Garzón, el fiscal que investiga el femicidio de Agostina Vega

Hace 1 hora