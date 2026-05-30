Quién es Raúl Garzón, el fiscal que investiga el femicidio de Agostina Vega El funcionario judicial encabezó una conferencia de prensa donde dio detalles del asesinato de la adolescente cordobesa y no dejó hablar al ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros. Ya había estado a cargo de otros casos resonantes en la provincia. Por Agregar C5N en









El fiscal Raúl Garzón apuntó a los periodistas por la cobertura del caso. Infobae

El fiscal Raúl Garzón, quien tiene a cargo la investigación del femicidio de Agostina Vega en Córdoba, hizo un duro descargo contra la prensa local y nacional que cubre el asesinato que conmociona al país. En conferencia de prensa, tras conocerse el hallazgo de restos humanos que coinciden con el ADN de la menor desaparecida hace una semana, el funcionario judicial aseguró en un tono amenazante que no tiene que hacer "absolutamente ninguna" autocrítica.

En el programa La voz de la calle, en C5N, Leo García recordó los antecedentes del funcionario judicial, quien se mostró molesto en todo momento y se puso al frente de lo que pareció ser un show para los medios. "No dejó responder al ministro de Seguridad cordobés, Juan Pablo Quinteros, quien tiene un fallido intento para candidatearse a intendente. Quiso callar al ministro político que tiene al lado. Un ministro que salió a festejar la campaña de Belgrano y él trató de salvarlo. Por eso levanta el dedito y nos quiere hacer callar", señaló el periodista.

"Habla de una calificación demasiado leve. Cuando dice 'seguramente la llevó engañada', ¿de verdad no hay un agravante por alevosía cuando la mató a traición?", cuestionó el especialista en policiales en C5N.

En sus respuestas, Garzón increpó a una reportera que habló como activista feminista y que puso el foco en la falta de "perspectiva de género en la Justicia" en general y en este caso en particular. En vez de rendir cuentas a la sociedad, el fiscal se dedicó a enseñarle a los periodistas cómo actuar. "Ustedes hagan una autocrítica", lanzó el funcionario judicial.

Garzón insistió en que "hicieron todo bien" y agradeció "el trabajo de la Policía de Córdoba". "Pareciera que todo el mundo es fiscal. ¿Saben cuántas cámaras se tuvieron que visualizar para llegar a este lugar?", cuestionó. Finalmente, dio detalles de la causa, que sigue bajo secreto de sumario: indicó que "los restos se encontraron en un descampado", "la denuncia se tomó el domingo a las 8:42 am" y "el cuándo fue asesinada es un dato que será incorporado a la causa; este fiscal la ubica en las primeras horas de su desaparición".