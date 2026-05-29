Búsqueda de Agostina Vega: allanan la casa de Claudio Barrelier en la ciudad de Córdoba

El detenido declaró durante varias horas por la tarde del jueves y señaló un lugar en el que podría estar la adolescente. El hombre dio la locación de Villa Los Galpones, cerca de la cancha de Instituto.

Mientras la familia de Agostina Vega aguarda novedades, este viernes están previstos nuevos allanamientos en distintos puntos de la ciudad , luego de una jornada marcada por la declaración indagatoria de Claudio Barrelier, principal apuntado en la causa que investiga la desaparición de la joven.

"Barrelier es el camino a Agostina": la abogada del padre cuestionó la última versión que dio el detenido

Según contó Bernardo Magnago para C5N desde Córdoba , Barrelier habría señalado ante la Justicia un lugar donde, supuestamente, podría encontrarse la joven desaparecida.

Se trata de un sector conocido como Villa Los Galpones, en las inmediaciones de la cancha de Instituto , una zona considerada compleja por los investigadores y donde la Policía trabajó intensamente durante el miércoles. Sin embargo, el operativo terminó con resultado negativo.

A pesar de las dudas que genera el testimonio del acusado, la Justicia continúa analizando sus dichos. La familia de Agostina había recuperado cierta esperanza tras el giro que tomó la causa, especialmente luego de que también fuera convocada nuevamente a declarar Melisa, la madre de la joven, para aportar más información y confrontar varias de las inconsistencias detectadas en el relato de Barrelier.

Uno de los puntos más polémicos es la explicación del acusado sobre las imágenes en las que se ve a una joven ingresando junto a él a una vivienda . Barrelier sostiene que no se trata de Agostina, sino de su propia hija. Sin embargo, vecinos del barrio aseguraron que casi nunca ven a la adolescente junto a él y que suele estar con su madre.

En paralelo, el hermetismo de la familia comenzó a llamar la atención. Por recomendación del abogado Carlos Nayi, los familiares prácticamente dejaron de hablar con la prensa. Durante gran parte del día no hubo movimientos en la casa donde vive Agostina junto a su madre, sus hermanos y sus abuelos, lo que alimentó aún más las especulaciones sobre la estrategia judicial y el estado emocional del entorno cercano.

Mientras tanto, siguen apareciendo hipótesis sobre el posible paradero de la joven. Algunas versiones apuntan a que otras personas cercanas a Barrelier podrían estar involucradas en la desaparición. Incluso se investiga un posible conflicto ocurrido el sábado pasado durante un torneo interbarrial disputado cerca de la cancha mencionada, donde habría existido una pelea vinculada a una deuda.

barrelier ok

Uno de los testimonios más contundentes hasta ahora fue el del remisero Ariel, quien aseguró haber trasladado a Agostina hasta un punto donde fue recibida por Barrelier. A eso se suma el video que muestra a la joven entrando a la vivienda junto al acusado, imágenes que contradicen la versión del hombre.

También generaron sorpresa las declaraciones públicas del abogado Nayi, quien afirmó que Agostina estuvo “tres horas y media” en esa casa y sostuvo además que la joven “está en la provincia de Córdoba”. Sin embargo, hasta el momento no trascendieron pruebas concretas que permitan respaldar esas afirmaciones. Los investigadores remarcan que no existe ningún registro que confirme cuándo habría salido del lugar ni hacia dónde se habría dirigido después.

En ese contexto, el fiscal del caso evitó dar precisiones, aunque señaló que “el epicentro” de la investigación continúa dentro de la provincia. La postura de la familia también cambió en los últimos días: de cuestionar fuertemente el trabajo judicial y policial pasaron a mostrarse alineados con la investigación, algo que en el entorno atribuyen a la llegada de Nayi como representante legal.

Otro dato clave de las últimas horas fue la extensa reunión que mantuvieron la madre y la abuela de Agostina con los investigadores en la Jefatura de Policía. Permanecieron allí durante varias horas mientras se profundiza el análisis del teléfono celular de Melisa, especialmente por una serie de llamadas y mensajes recibidos desde la desaparición.

Entre esos contactos, uno llamó particularmente la atención: una persona le dijo a la madre de Agostina que se quedara tranquila porque su hija “está viva y dormida”. Aunque los investigadores no le otorgan por ahora un valor determinante, la comunicación quedó incorporada al expediente y forma parte de las pericias en curso.

Abuelos de Agostina Vega: "Para nosotros está viva"

Los abuelos de la joven desaparecida hablaron con los medios y contaron que reciben llamados, aunque aclararon que el contenido está en manos de la Fiscalía y son materia de investigación.

"No sabemos por qué la tienen. Ellos tuvieron una relación y ahora son solo amigos, era buena relación y no tenían problemas. No nos explicamos qué es lo que pasa", lamentó la abuela.

Una criminóloga elaboró el perfil de Claudio Barrelier, detenido por el caso Agostina Vega: "Pérdida de control"

La investigación del caso de Agostina Vega, la menor de 14 años que es buscada desde el 24 de mayo en Córdoba, arrojó datos insospechados sobre Claudio Barrelier, el único detenido en la causa hasta el momento. "Se vio desborado".

A pesar del secreto de sumario, trascendió que el sospechoso de 34 años conocía a la adolescente, era amigo de la mamá, Melisa Heredia, o por lo menos se veían esporádicmante. Él fue la última persona que la vio y cuya declaración, este miércoles, dejó más dudas que conclusiones, según los investigadores.

Con estos datos, la perfiladora criminal Constanza Lamarque evaluó el comportamiento de Barrelier, alojado actualmente en la cárcel de Bouwer, sobre lo que hizo posteriormente el hombre y habló de "improvisación" y "pérdida de control".

Lamarque habló del encuentro entre la menor y el detenido, que él la citó a su casa y que según ella intentó montar una escena que pareciera cotidiana y sin planificación previa.

En cuanto al pedido de un remis, por parte de Agostina, remarcó que "la dejó que buscara el remís por su cuenta", con la posibilidad de que fuera un chofer conocido, y no pagó el total del viaje.

Además, la analista criminal subrayó un "error" del sospechoso: el hombre dejó a la joven 150 metros antes de lo previsto pensando que así no llamaría la atención, y que según ella tuvo un efecto contario: "Él piensa que por dejarla 150 metros más adelante no va a llamar la atención y es justamente lo contrario... hubo una serie de decisiones que evidencian que el hombre se vio desbordado por la situación”, detalló la especialista en TN.