27 de mayo de 2026 Inicio
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Apareció Juanfer Quintero en medio de los rumores de su salida de River: qué dijo

El mediocampista ingresó sobre el final del Torneo Apertura y no fue convocado por Eduardo Coudet para el último encuentro por la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

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Debemos estar unidos

"Debemos estar unidos", pidió Juan Fernando Quintero después de haber quedado fuera del partido por Copa Sudamericana

River perdió la final del Torneo Apertura frente a Belgrano y comenzó a circular el rumor de la posible salida de varios jugadores y entre ellos el de Juan Fernando Quintero. Ahora, el propio jugador envió un fuerte mensaje a los hinchas del Millonario.

River volverá a reencontrarse con su público después de perder con Belgrano la final del Torneo Apertura
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El colombiano había sido una pieza clave para el equipo de Marcelo Gallardo, pero desde la llegada de Eduardo Coudet, perdió terreno e incluso en el último encuentro por el torneo local apenas jugó un puñado de minutos. Esto hizo que, sumado al fuerte parate del Mundial 2026, el mediocampista no haya sido convocado para disputar el partido de la Copa Sudamericana en el Monumental.

Además, tras el choque empezó a circular la información que su estadía en Núñez estaba finalizada y que tiene dos ofertas para continuar su carrera en la MLS, por lo que está analizando le propuesta y aceptaría una de ellas. Sin embargo, en medio de supuestos y de su partida ya a la Selección de Colombia ya que forma parte de la lista que disputará la Copa del Mundo, le mediocampista dejó un contundente mensaje directo a la “familia riverplatense” donde dejó en duda su salida.

“En las buenas y en las malas, mucho más… Debemos estar unidos más allá de la tristeza que tuvimos hace unos días”, indicó y agregó: “El fútbol, como en la vida, continúa y vamos a seguir dando pelea. Los amo”.

Juan Fernando Quintero

Cuándo vuelve a jugar River

River recibirá a Blooming este miércoles en el estadio Monumental correspondiente a la última fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana en un marco más que hostil tras la derrota en la final del Torneo Apertura frente a Belgrano de Córdoba.

Pese a con las manos vacías en el torneo local, el presente en esta copa no es tan desfavorable, ya que el Millonario lidera el grupo con 11 puntos y un empate le alcanzará para avanzar directamente a octavos como primero de la zona. Incluso perdiendo podría clasificarse, ya que solo quedaría eliminado si cae ante Blooming y, al mismo tiempo, Carabobo derrota a Red Bull Bragantino en Brasil.

River vs. Blooming: a qué hora es y cómo verlo en vivo

  • Hora: 21:30
  • Televisión: ESPN y DGo
  • Estadio: El Monumental.
  • Árbitro: Roberto Gutiérrez (Perú)
  • VAR: Ulises Mereles (Paraguay)

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