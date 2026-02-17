17 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

River empata con Ciudad de Bolivar en San Luis en su debut en la Copa Argentina

Golpeado tras dos derrotas al hilo, el Millonario quiere cortar la mala racha ante el equipo que milita en la Primera Nacional y pone todos los titulares para arrancar con el pie derecho en la Copa. Dirige el árbitro Nicolás Ramírez.

Por
Juanfer Quintero

Juanfer Quintero, el capitán de River, escapa ante la marca de Sánchez.

@RiverPlate
El juvenil de River fue cedido a Flamengo sin debutar en Reserva.
Te puede interesar:

El extraño caso del juvenil de River que no debutó y se fue a préstamo a Flamengo

river bolivar copa argentina
River estren&oacute; su pol&eacute;mica tercera camiseta en la Copa Argentina.

River estrenó su polémica tercera camiseta en la Copa Argentina.

Cuesta entender lo dubitativo y falto de confianza que entra River en cada partido de un tiempo a esta parte. El cruce ante el humilde Ciudad de Bolívar era una prueba para demostrar el cambio de actitud de un equipo que no da la talla en los últimos encuentros. Sin embargo, nada de eso ocurrió, y en el primer tiempo en La Pedrera, el Millonario siguió con la misma apatía de siempre.

Algunos destellos de Juanfer Quintero, alguna pincelada de Agustín Ruberto y buenas subidas de los laterales, no mucho más. Los dirigidos por Marcelo Gallardo mantuvieron la posesión de la pelota por categoría y nombres, pero jamás inquietaron el arco que defendía Agustín Rufinetti. Le cuesta horrores al club de Núñez marcar un gol y ni con un rival de Primera Nacional

ruberto river bolivar

River vs. Ciudad de Bolívar en San Luis: las formaciones

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Matías Viña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Agustín Ruberto y Maxi Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Ciudad de Bolívar: Agustín Rufinetti; Agustín Paredes, Ezequiel Navarro, Elías Martínez, Emanuel Cuello; Brian Quintana, Nahuel Yeri; Guillermo Sánchez, Arnaldo González, Alex Díaz; Khalil Caraballo. DT: Diego Funes.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Martínez Quarta, Quintero y Moreno fueron los elegidos para presentar la camiseta.

Sorpresa en River: la camiseta más discutida tendrá su debut oficial en la Copa Argentina

River arrancó el año con tropiezos y poco fútbol

Con Gallardo en la mira, River enfrenta una parada incómoda ante Bolívar por Copa Argentina

El futbolista fue titular en el partido contra Argentinos Juniors.

Alarma en River: un futbolista clave es baja a último momento en el debut en la Copa Argentina

Marcel Gallardo fue expulsado por haber aplaudido irónicamente al árbitro Andrés Merlos

¿Gallardo podrá dirigir ante Velez? Se conoció el informe de Merlos tras la expulsión en La Paternal

Ramón Díaz ganó 14 títulos en River a lo largo de su historia. 

El mensaje de Ramón Díaz, en el peor momento de Gallardo: "Ganar es la única opción"

Bad Bunny hizo tres presentacion durante el fin de semana a estadio lleno

Bad Bunny se despidió de Argentina: uno por uno, todos los famosos que estuvieron en La Casita

Rating Cero

Juana y Nico Repetto, felices con la llegada de Timoteo. 

Nico Repetto mostró a su nieto Timoteo en redes, pero borró la foto: ¿por pedido de Juana?

La colombiana demostró que es una de las artistas más polifacéticas del mundo.

Video viral: Shakira saludó por el Año Nuevo Chino con una pronunciación impecable

Yanina Latorre habló públicamente sobre sus infidelidades.
play

Yanina Latorre admitió que engañó a Diego: "Alguna vez no me debo haber portado bien"

El concierto busca ser recordado por ser todo un desafío visual.

Reunión de calvos: cómo es el insólito desafío de Pitbull para entrar al Récord Guinness

El Mardi Gras es la celebración del carnaval en Estados Unidos, típico de la ciudad de Nueva Orleans.

Shia LaBeouf fue detenido en el carnaval de Estados Unidos

Las calles de Barcelona fueron testigos del paseo más especial de la actriz española.

"Hola, soy mami": Úrsula Corberó presentó a Dante, el hijo del Chino Darín, y estallaron las redes

últimas noticias

play

Desesperada búsqueda de Sofía en Puerto Madryn: "La posibilidad de encontrarla con vida es nula"

Hace 14 minutos
Subtes y premetro se suman al paro general en contra de la reforma laboral. 

Metrodelegados se suman al paro general de la CGT: cómo funcionarán subtes, colectivos y trenes

Hace 22 minutos
En el evento estuvo presente el diputado bonaerense Luis Vivona, quien fue autor de la Ley Vino Buenos Aires.

Se inauguró Bodega Gamboa en General Madariaga y expande la producción de vino bonaerense

Hace 47 minutos
Juanfer Quintero, el capitán de River, escapa ante la marca de Sánchez.

River empata con Ciudad de Bolivar en San Luis en su debut en la Copa Argentina

Hace 56 minutos
Juana y Nico Repetto, felices con la llegada de Timoteo. 

Nico Repetto mostró a su nieto Timoteo en redes, pero borró la foto: ¿por pedido de Juana?

Hace 59 minutos