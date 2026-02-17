River empata con Ciudad de Bolivar en San Luis en su debut en la Copa Argentina
Golpeado tras dos derrotas al hilo, el Millonario quiere cortar la mala racha ante el equipo que milita en la Primera Nacional y pone todos los titulares para arrancar con el pie derecho en la Copa. Dirige el árbitro Nicolás Ramírez.
Cuesta entender lo dubitativo y falto de confianza que entra River en cada partido de un tiempo a esta parte. El cruce ante el humilde Ciudad de Bolívar era una prueba para demostrar el cambio de actitud de un equipo que no da la talla en los últimos encuentros. Sin embargo, nada de eso ocurrió, y en el primer tiempo en La Pedrera, el Millonario siguió con la misma apatía de siempre.
Algunos destellos de Juanfer Quintero, alguna pincelada de Agustín Ruberto y buenas subidas de los laterales, no mucho más. Los dirigidos por Marcelo Gallardo mantuvieron la posesión de la pelota por categoría y nombres, pero jamás inquietaron el arco que defendía Agustín Rufinetti. Le cuesta horrores al club de Núñez marcar un gol y ni con un rival de Primera Nacional
River vs. Ciudad de Bolívar en San Luis: las formaciones
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Matías Viña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Agustín Ruberto y Maxi Salas. DT: Marcelo Gallardo.
Ciudad de Bolívar: Agustín Rufinetti; Agustín Paredes, Ezequiel Navarro, Elías Martínez, Emanuel Cuello; Brian Quintana, Nahuel Yeri; Guillermo Sánchez, Arnaldo González, Alex Díaz; Khalil Caraballo. DT: Diego Funes.