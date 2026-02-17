River empata con Ciudad de Bolivar en San Luis en su debut en la Copa Argentina Golpeado tras dos derrotas al hilo, el Millonario quiere cortar la mala racha ante el equipo que milita en la Primera Nacional y pone todos los titulares para arrancar con el pie derecho en la Copa. Dirige el árbitro Nicolás Ramírez. Por + Seguir en







Juanfer Quintero, el capitán de River, escapa ante la marca de Sánchez. @RiverPlate

River iguala con Ciudad de Bolívar, en el Estadio Único La Pedrera, en la ciudad de Villa Mercedes, San Luis, por los 32vos de final de la Copa Argentina. El Millonario, golpeado por las dos derrotas al hilo en el Torneo Apertura, quiere cambiar su imagen futbolística frente a un equipo que milita en la Primera Nacional. Dirige el árbitro Nicolás Ramírez.

river bolivar copa argentina River estrenó su polémica tercera camiseta en la Copa Argentina. @Copa_Argentina Cuesta entender lo dubitativo y falto de confianza que entra River en cada partido de un tiempo a esta parte. El cruce ante el humilde Ciudad de Bolívar era una prueba para demostrar el cambio de actitud de un equipo que no da la talla en los últimos encuentros. Sin embargo, nada de eso ocurrió, y en el primer tiempo en La Pedrera, el Millonario siguió con la misma apatía de siempre.

Algunos destellos de Juanfer Quintero, alguna pincelada de Agustín Ruberto y buenas subidas de los laterales, no mucho más. Los dirigidos por Marcelo Gallardo mantuvieron la posesión de la pelota por categoría y nombres, pero jamás inquietaron el arco que defendía Agustín Rufinetti. Le cuesta horrores al club de Núñez marcar un gol y ni con un rival de Primera Nacional

ruberto river bolivar @Copa_Argentina River vs. Ciudad de Bolívar en San Luis: las formaciones River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Matías Viña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Agustín Ruberto y Maxi Salas. DT: Marcelo Gallardo.