Acuerdo entre Irán y EEUU: Marco Rubio se reúne con el canciller de Pakistán

El encuentro con su par Ishaq Dar se da al mismo tiempo que el presidente estadounidense Donald Trump analiza una propuesta para ampliar durante 60 días la tregua, que está vigente desde comienzos de abril.

El canciller de Estados Unidos, Marco Rubio, mantendrá este viernes en Washington una reunión clave con el canciller pakistaní Ishaq Dar para extender el alto el fuego vigente y garantizar la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

El encuentro, que inicialmente estaba previsto para el jueves pero fue postergado un día, se produce mientras Pakistán cumple un rol de mediador en los contactos diplomáticos entre ambos países. Las conversaciones se intensificaron durante la última semana y giran en torno a un posible acuerdo impulsado por la administración de Donald Trump para ampliar por 60 días la tregua alcanzada a comienzos de abril.

Según reveló el medio estadounidense Axios, Estados Unidos e Irán ya habrían alcanzado un entendimiento preliminar que permitiría extender el cese de hostilidades y restablecer el tránsito marítimo sin restricciones en el estrecho de Ormuz, uno de los corredores energéticos más importantes del planeta.

El acuerdo también contemplaría, informó Reuters, una flexibilización parcial de las sanciones sobre las exportaciones petroleras iraníes y el levantamiento de algunas restricciones estadounidenses sobre puertos del país persa.

Sin embargo, el pacto aún necesita la aprobación definitiva de Trump. Mientras Irán ya habría dado señales de conformidad con los términos discutidos, el mandatario estadounidense todavía no autorizó formalmente el entendimiento.

Desde Washington sostienen desde hace días que el acuerdo está cerca, aunque desde Teherán buscaron moderar las expectativas. La agencia iraní Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, aseguró que el texto “todavía no fue finalizado ni confirmado”.

En la misma línea, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, reconoció avances importantes en las conversaciones, aunque evitó dar garantías sobre el desenlace final. “Todavía no llegamos a ese punto, pero estamos muy cerca y vamos a seguir trabajando”, afirmó ante periodistas en Washington. “No puedo garantizar que vayamos a lograrlo, pero en este momento me siento bastante bien al respecto”, agregó.

La posibilidad de un acuerdo ya comenzó a impactar en los precios del petróleo, que registraron bajas ante la expectativa de una reapertura plena del estrecho de Ormuz, paso marítimo por donde circula cerca de una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado.