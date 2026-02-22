Cuándo vuelve a jugar River tras la derrota contra Vélez

El próximo partido de River será contra Banfield, que el sábado goleó 3-0 a Newell's en el estadio Florencio Sola. El encuentro se llevará adelante el jueves a partir de las 19:30 en el estadio Monumental por la séptima jornada del Apertura y será clave para el Millonario, ya que buscará su segunda victoria en su cancha.
El último encuentro entre el equipo de Núñez y el Taladro se produjo el 2 de noviembre de 2024 por la fecha 20 de la Liga Profesional, cuando el Millonario se impuso 3-1 en el Monumental con un doblete de Pablo Solari y Miguel Borja, quienes ya no integran el plantel. Por su parte, para el conjunto del sur bonaerense descontó Leandro Garate, quien ahora juega en el fútbol griego.
Se tratará de un cruce especial para el Millonario, debido a que buscará volver a sumar tres puntos e intentar despegar en el campeonato, en el que acumula dos triunfos, un empate y tres caídas.