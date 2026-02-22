Cuándo vuelve a jugar River tras la derrota contra Vélez El Millonario sufrió un nuevo tropezón y cayó 1-0 con el Fortín en el estadio José Amalfitani. Ahora, buscará recuperarse en su próximo partido. Por + Seguir en







River ya se prepara para su próximo partido.

River perdió 1-0 con Vélez en el marco de la sexta fecha de la zona B del torneo Apertura 2026, por lo que no pudo cortar su recha negativa en el campeonato y continúa sin regresar a la victoria, aunque logró un respiro al avanzar a los 16avos de final de la Copa Argentina. Ahora, se preparará para su siguiente encuentro.

El próximo partido de River será contra Banfield, que el sábado goleó 3-0 a Newell's en el estadio Florencio Sola. El encuentro se llevará adelante el jueves a partir de las 19:30 en el estadio Monumental por la séptima jornada del Apertura y será clave para el Millonario, ya que buscará su segunda victoria en su cancha.

Marcelo Gallardo Marcelo Gallardo, entrenador de River. El último encuentro entre el equipo de Núñez y el Taladro se produjo el 2 de noviembre de 2024 por la fecha 20 de la Liga Profesional, cuando el Millonario se impuso 3-1 en el Monumental con un doblete de Pablo Solari y Miguel Borja, quienes ya no integran el plantel. Por su parte, para el conjunto del sur bonaerense descontó Leandro Garate, quien ahora juega en el fútbol griego.