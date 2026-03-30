La advertencia de Scaloni a los jugadores de cara al Mundial 2026: "Tomaremos medidas"

El entrenador dio una conferencia de prensa en la previa del último amistoso en el país frente a Zambia pensando en el debut de la Copa del Mundo. “La lista del Mundial la tengo bastante clara”, indicó.

Lionel Scaloni dio por finalizada la conferencia cuando habló de la lesión de Panichelli y se emocionó

Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa en la previa del último partido de la Selección argentina en el país previo al Mundial 2026 y lanzó una fuerte advertencia a los jugadores en lo que sería la lista para defender el título de Qatar 2022.

En la previa del partido ante Zambia que se disputará este martes 31 en La Bombonera desde las 20:15, Scaloni volvió a dejar en claro no quedar conforme con el partido el último viernes frente a Mauritania, en el que ganaron 2-1 y lanzó: “La lista del Mundial la tengo bastante clara, pero si los rendimientos no son buenos, tomaremos medidas”.

En ese sentido, destacó que “es una buena señal que los jugadores se hayan dado cuenta de que el partido no fue bueno” , y aclaró: “El equipo siempre compite y juegue bien o mal, da la sensación de ser un equipo. Eso es algo que no hicimos el otro día y cuando no juegan bien se dan cuenta”.

Además, adelantó que el choque de este martes “es una buena oportunidad para volver a ponernos donde estamos y demostrarle a la gente si fue solo un partido o si fue propio del momento”.

Por otra parte, de cara al 11 titular que saldrá al campo de juego, indicó que “Messi va a estar desde el inicio”, y que Julián Álvarez podría tener “poco de descanso”, al igual que Nico González quien “venía de una lesión, por lo que era importante darle la posibilidad a otros chicos”.

"LA LISTA LA TENGO BASTANTE CLARA PERO DESPUÉS SI LOS RENDIMIENTOS NO SON LOS ADECUADOS... TOMAREMOS MEDIDAS" Lionel Scaloni sobre los jugadores que llevará al Mundial 2026: ¿Habrá muchas sorpresas? pic.twitter.com/XwUbX2Aohy

“Van a jugar la mayoría de los que conocemos porque es la última prueba. Una vez que vayan pasando los minutos, se vendrán los cambios para ver a los chicos… Nosotros tenemos que mostrar otra versión y es una buena oportunidad”, sostuvo.

Embed ¡MESSI TITULAR ANTE ZAMBIA! Lionel Scaloni confirmó que Leo irá desde el arranque en el segundo amistoso de la Selección Argentina. pic.twitter.com/hGykV9I7xS — SportsCenter (@SC_ESPN) March 30, 2026

La inesperada chicana de Zambia a la Selección argentina antes del amistoso: "No corre"

El delantero Kingstone Mutandwa, quien se desempeña en la Selección de Zambia, chicaneó a Argentina en la previa del partido amistoso que se jugará el martes en el marco de la fecha FIFA y afirmó que el equipo de la albiceleste "no corre".

En diálogo con el sitio oficial de la Football Association of Zambia, Mutandwa expuso que el plantel del equipo africano observó el amistoso entre Argentina y Mauritania, en el que la albiceleste se impuso 2-1: "Vimos el partido, sí que estamos discutiendo cómo vamos a jugar. De Argentina puedo decir que es un equipo muy táctico. No corre, pero por supuesto, que tienen muchos grandes jugadores. El martes tendremos que dar un 200%".

En tal sentido, manifestó su entusiasmo de cara al partido con Argentina, que se llevará a cabo el martes a las 20:15 en la Bombonera: "Estuvimos trabajando en el estadio. Se ve genial. Quiero ser parte de este partido. Sabemos que hay un gran jugador en su equipo, pero podemos. También tenemos jugadores que hacen daño. Estamos ansiosos por representar y no hay mejor escenario que hacerlo enfrentando al campeón del mundo", señaló.