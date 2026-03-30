30 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

La advertencia de Scaloni a los jugadores de cara al Mundial 2026: "Tomaremos medidas"

El entrenador dio una conferencia de prensa en la previa del último amistoso en el país frente a Zambia pensando en el debut de la Copa del Mundo. “La lista del Mundial la tengo bastante clara”, indicó.

Por
Lionel Scaloni dio por finalizada la conferencia cuando habló de la lesión de Panichelli y se emocionó

Lionel Scaloni dio por finalizada la conferencia cuando habló de la lesión de Panichelli y se emocionó

X: Selección

Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa en la previa del último partido de la Selección argentina en el país previo al Mundial 2026 y lanzó una fuerte advertencia a los jugadores en lo que sería la lista para defender el título de Qatar 2022.

Es un chico que contagia, estaba entrenando muy bien y jode, aseguró Scaloni y abandonó la conferencia
Te puede interesar:

Scaloni se quebró al hablar de la lesión de Panichelli y abandonó la conferencia

En la previa del partido ante Zambia que se disputará este martes 31 en La Bombonera desde las 20:15, Scaloni volvió a dejar en claro no quedar conforme con el partido el último viernes frente a Mauritania, en el que ganaron 2-1 y lanzó: “La lista del Mundial la tengo bastante clara, pero si los rendimientos no son buenos, tomaremos medidas”.

En ese sentido, destacó que “es una buena señal que los jugadores se hayan dado cuenta de que el partido no fue bueno”, y aclaró: “El equipo siempre compite y juegue bien o mal, da la sensación de ser un equipo. Eso es algo que no hicimos el otro día y cuando no juegan bien se dan cuenta”.

Además, adelantó que el choque de este martes “es una buena oportunidad para volver a ponernos donde estamos y demostrarle a la gente si fue solo un partido o si fue propio del momento”.

Embed

Por otra parte, de cara al 11 titular que saldrá al campo de juego, indicó que “Messi va a estar desde el inicio”, y que Julián Álvarez podría tener “poco de descanso”, al igual que Nico González quien “venía de una lesión, por lo que era importante darle la posibilidad a otros chicos”.

Van a jugar la mayoría de los que conocemos porque es la última prueba. Una vez que vayan pasando los minutos, se vendrán los cambios para ver a los chicos… Nosotros tenemos que mostrar otra versión y es una buena oportunidad”, sostuvo.

Embed

La inesperada chicana de Zambia a la Selección argentina antes del amistoso: "No corre"

El delantero Kingstone Mutandwa, quien se desempeña en la Selección de Zambia, chicaneó a Argentina en la previa del partido amistoso que se jugará el martes en el marco de la fecha FIFA y afirmó que el equipo de la albiceleste "no corre".

En diálogo con el sitio oficial de la Football Association of Zambia, Mutandwa expuso que el plantel del equipo africano observó el amistoso entre Argentina y Mauritania, en el que la albiceleste se impuso 2-1: "Vimos el partido, sí que estamos discutiendo cómo vamos a jugar. De Argentina puedo decir que es un equipo muy táctico. No corre, pero por supuesto, que tienen muchos grandes jugadores. El martes tendremos que dar un 200%".

En tal sentido, manifestó su entusiasmo de cara al partido con Argentina, que se llevará a cabo el martes a las 20:15 en la Bombonera: "Estuvimos trabajando en el estadio. Se ve genial. Quiero ser parte de este partido. Sabemos que hay un gran jugador en su equipo, pero podemos. También tenemos jugadores que hacen daño. Estamos ansiosos por representar y no hay mejor escenario que hacerlo enfrentando al campeón del mundo", señaló.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Enzo Fernández en Chelsea.

Video: Enzo Fernández respondió si volverá a River y le hizo un guiño a Real Madrid

Zambia se prepara para enfrentar a Argentina.

La inesperada chicana de Zambia a la Selección argentina antes del amistoso: "No corre"

La nueva tendencia para banquetas que adoptó Alexis Mac Allister. 

Adiós a las banquetas tradicionales: Alexis Mac Allister redefine la decoración en livings y cocinas

River analiza reforzar su defensa con un campeón del mundo.

Bombazo: un grande de Argentina sueña con sumar a un campeón del mundo después del Mundial 2026

José Manuel López, delantero de Palmeiras, pelea por un lugar en la lista.

Los cambios que analiza Scaloni tras la deslucida victoria de la Selección frente a Mauritania

Un futbolista de la Selección intentó seducir a Sabrina Rojas.

Se supo: quién es el futbolista de la Selección que intentó seducir a una reconocida conductora

Rating Cero

La trama sigue a la familia Freeman, los últimos descendientes de granjeros afroamericanos que se establecieron en una zona rural de Canadá, mientras luchan por proteger su hogar y su suministro de alimentos en un futuro devastado por la hambruna y una pandemia fúngica.
play

Cuál es la trama de 40 Acres, la película sobre un futuro distópico y mucha acción que sorprende en Netflix

Sólo un sueño es una película protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet que volvió a ser tendencia en Netflix. 
play

Esta es la película con Leonardo Di Caprio y Kate Winslet que fue nominada a los Oscar y ahora está en Netflix

Julieta Poggio impacta con un look pop inspirado en los 2000.

La impresionante transformación de Julieta Poggio: es igual a Miley Cyrus

Los hermanitos esperan la próxima gala que definirá quién abandona el juego. 

Gran Hermano: las encuestas anticipan quién será el nuevo eliminado

Susana Roccasalvo / Marcela Tauro

Susana Roccasalvo le pidió disculpas a Marcela Tauro: "Se me soltó la cadena"

Julián Serrano sufrió un robo que “por suerte no pasó a mayores”, según expresó en redes sociales. 

"Dame el celular o te mato": el duro relato de Julián Serrano tras sufrir un asalto

últimas noticias

Es un chico que contagia, estaba entrenando muy bien y jode, aseguró Scaloni y abandonó la conferencia

Scaloni se quebró al hablar de la lesión de Panichelli y abandonó la conferencia

Hace 11 minutos
play

Tragedia en Santa Fe: cómo consiguió el arma el chico que mató a un compañero

Hace 37 minutos
play

El gobierno de Santa Fe confirmó que el autor del ataque de San Cristóbal no es punible

Hace 41 minutos
Lionel Scaloni dio por finalizada la conferencia cuando habló de la lesión de Panichelli y se emocionó

La advertencia de Scaloni a los jugadores de cara al Mundial 2026: "Tomaremos medidas"

Hace 56 minutos
Alumnos del colegio aseguran que el agresor era un chico tranquilo.

Ataque a tiros y muerte en una escuela de Santa Fe: decretan dos días de duelo en San Cristóbal

Hace 1 hora