Así fue la primera foto que se filtró de Mauricio Macri con su nueva novia

El expresidente está atravesando su primera relación de noviazgo después de la separación con Juliana Awada y, por primera vez, se los pudo ver posando juntos en un viaje.

La vida sentimental de Mauricio Macri volvió a quedar en el centro de la escena luego de que se filtrara la primera foto junto a su nueva pareja, Dolores Teuly . La imagen fue mostrada en el programa LAM, conducido por Ángel de Brito, donde también dieron detalles del vínculo y del viaje que realizaron juntos a París.

Según revelaron en el ciclo de espectáculos , el exmandatario del PRO comenzó una relación con Teuly luego de reencontrarse este año en un cumpleaños. De acuerdo a lo que contó la panelista Carolina Molinari , ambos ya se conocían desde hacía tiempo porque ella integró el área de ceremonial y protocolo durante la presidencia de Macri.

La relación tomó fuerza en los últimos meses , poco después de la separación de Juliana Awada, confirmada en enero de este año. Siempre según la información difundida en LAM, la pareja decidió realizar una escapada romántica a París , donde permanecieron durante cuatro días .

Cuál es la foto que se filtró de Mauricio Macri y Dolores Teuly

La imagen que mostraron en televisión retrata a Mauricio Macri y Dolores Teuly abrazados y mirando a cámara durante su estadía en la capital francesa. La postal rápidamente comenzó a circular en portales de espectáculos, ya que se trata de la primera foto pública de ambos juntos desde que comenzaron los rumores de romance.

En el programa, Ángel de Brito presentó la imagen diciendo: “Miren la primera foto de la pareja”, mientras en pantalla aparecía la escena tomada en Europa. Según detallaron, el viaje se realizó en avión privado y formó parte de una escapada que eligieron para compartir lejos de la exposición mediática.

Dolores Teuly - pareja Mauricio Macri Captura Facebook Dolores Teuly

Además, el conductor contó que se comunicó directamente con Macri para consultarle sobre la relación. Lejos de evitar el tema, el expresidente respondió con un mensaje breve pero contundente: “Nos estamos conociendo. Todo muy lindo. Gracias, cuidate”. Dolores Teuly, por su parte, mantiene un perfil bajo y hasta ahora no había aparecido públicamente vinculada al exjefe de Estado. Por lo que se sabe hasta ahora, estuvo casada y es madre de tres hijos.