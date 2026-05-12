13 de mayo de 2026 Inicio
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La eufórica reacción de Nicolás Tagliafico al encontrar su propia figurita en vivo

El jugador, campeón del Mundial 2022 con Argentina, se mostró feliz frente a cámara junto a su esposa tras reconocer su cara al abrir un paquete ante sus seguidores.

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La reacción de Nicolás Tagliafico tras encontrar su figurita del Mundial 2026. 

La reacción de Nicolás Tagliafico tras encontrar su figurita del Mundial 2026. 

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Nicolás Tagliafico protagonizó una secuencia muy graciosa con su mujer, Caro Calvagni, en plena apertura de sobres de figuritas del Mundial 2026. El lateral izquierdo encontró su propio cromo dentro de un paquete que abrió durante una transmisión en vivo de streaming y explotó de la alegría junto a sus seguidores.

El marplatense jugará su segundo mundial con la Selección argentina.
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La ansiedad por la Copa del Mundo 2026 ya atrapó tanto a los hinchas como a los propios protagonistas. En ese contexto, el marcador de punta suele compartir sus hobbies mediante su cuenta de Twitch para interactuar con el público. Durante este último stream, el jugador abrió varios paquetes ante las cámaras y sucedió lo inesperado: se encontró con su propio cromo con la camiseta albiceleste.

"¡Vamos! ¿Viste que era el aura?", gritó el mundialista que, en la algarabía del festejo, golpeó la cámara con la mano y la arrojó al piso. Su pareja preguntó: "¿Se rompió?", y el defensor contestó con seguridad: "No, no. De pedo no se rompió".

El video se viralizó rápidamente en redes sociales y generó miles de reacciones y comentarios de los hinchas argentinos, como las reiteradas respuestas con la frase: "Mi capitán". Lo que no quedó claro fue si esas palabras eran para el jugador del Lyon de Francia o para Lionel Messi, ya que el "10" también apareció entre las figuritas que Tagliafico sacó del sobre que abrió en vivo.

Cuál es la figurita más difícil de conseguir en el álbum del Mundial 2026

La euforia por llenar la colección de Panini comenzó en el país y representa una tarea compleja por la expansión del torneo internacional. Esta edición cuenta con 980 imágenes distribuidas en 112 páginas, lo que obliga a los fanáticos a realizar un esfuerzo mayor para completar el álbum.

Aunque los ejemplares de Kylian Mbappé o Lamine Yamal son de los más codiciados, la estampa más complicada de hallar es el famoso logo "00" brillante. Según comunidades de coleccionistas, este cromo posee una distribución limitada, lo que elevó su valor de reventa a precios altísimos en las últimas semanas.

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Las figuritas

Las figuritas "00" brillantes son las más difíciles de conseguir este Mundial.

Cada sobre contiene siete unidades y las selecciones presentan retratos individuales, fotos grupales y los clásicos escudos con acabado metalizado para los usuarios. Esta versión de la Copa del Mundo 2026 se perfila como una de las más ambiciosas y costosas de completar para los fanáticos argentinos.

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