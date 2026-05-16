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Aclarado: qué dijo Agustín Bernasconi sobre el rumor del romance con Wanda Nara

El exintegrante de MYA salió a explicar la verdad luego de que comenzaron a circular versiones que lo emparejaban con la modelo argentina.

Qué dijo Agustín Bernasconi sobre los rumores de que está saliendo con Wanda Nara.

Qué dijo Agustín Bernasconi sobre los rumores de que está saliendo con Wanda Nara.

  • Agustín Bernasconi salió a responder los rumores que lo vinculaban sentimentalmente con Wanda Nara.
  • El actor aseguró que entre ellos solo existe una relación laboral por la película que están grabando en Uruguay.
  • El descargo apareció en redes sociales, aunque minutos después fue eliminado y eso alimentó nuevas especulaciones.
  • La versión del supuesto romance había tomado fuerza tras la reciente separación de Wanda Nara de Martín Migueles.

En medio de las versiones sobre un nuevo romance de Wanda Nara, quien decidió romper el silencio fue Agustín Bernasconi. El actor y cantante utilizó sus redes sociales para desmentir la información que había comenzado a circular en programas de espectáculos y que rápidamente explotó en redes sociales.

El futbolista habría faltado al acuerdo que firmó con la empresaria por la escolaridad de sus hijas.
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Los rumores habían sido instalados luego de que Yanina Latorre contara en su programa SQP que Wanda estaría comenzando una relación con Bernasconi durante el rodaje de la película ¿Querés ser mi hijo?, proyecto que ambos protagonizan en Uruguay.

Wanda Nara
La mediática quedó en medio de la polémica por su enigmático posteo en Instagram.

La mediática quedó en medio de la polémica por su enigmático posteo en Instagram.

Sin embargo, el exintegrante del grupo MYA decidió salir al cruce de las especulaciones con un mensaje directo. "¡Esto es mentira! Estamos acá grabando una película en Uruguay y no hay nada más que eso", escribió en una historia de Instagram que rápidamente se viralizó entre sus seguidores.

Cuál fue la respuesta de Agustín Bernasconi ante los rumores de romance con Wanda Nara

El detalle que más llamó la atención fue que el actor eliminó el mensaje pocos minutos después de haberlo publicado. Esa decisión generó todavía más comentarios y teorías entre usuarios de redes sociales, que comenzaron a especular con una posible intervención de Wanda Nara o con una estrategia para bajar la exposición mediática.

Mientras algunos seguidores sostuvieron que el descargo buscaba ponerle un freno definitivo a los rumores, otros interpretaron que la eliminación del posteo dejó la puerta abierta para nuevas dudas.

Wanda y Bernasconi
Wanda Nara y Agustín Bernasconi en el set de grabación de ¿Querés ser mi hijo?.

Wanda Nara y Agustín Bernasconi en el set de grabación de ¿Querés ser mi hijo?.

Actualmente, ambos se encuentran trabajando en la película ¿Querés ser mi hijo?, una remake de una comedia mexicana producida por Zeppelin Studios, Cimarron Cine, Filme Suez e IP4. En el film, Wanda interpreta a Lucía, una mujer que atraviesa una crisis sentimental y termina involucrándose en una historia de amor con un hombre más joven.

La dirección está a cargo de Hernán Guerschuny y el rodaje comenzó en Uruguay durante abril. El estreno está previsto para fines de año y marcará el debut cinematográfico de Wanda Nara, quien viene de consolidarse como una de las figuras más fuertes de la televisión argentina tras su paso por MasterChef Celebrity.

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