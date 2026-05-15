El Gobierno anunció una inversión en YPF y aseguró que generará más de u$s100 millones El Presidente de la empresa estatal, Horacio Marín, presentó en redes sociales un proyecto para exportar petróleo que contempla un desembolso de u$s25 millones. Esta acción acelerará "el desarrollo de Vaca Muerta", afirmó el funcionario. Por Agregar C5N en









Se concretó un nuevo RIGI por u$s25 millones de inversión en Vaca Muerta. Redes sociales

El Gobierno nacional, a través del presidente de YPF, Horacio Marín, anunció una inversión vinculada al nuevo Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) por u$s25 millones para el proyecto LLL Oil y se convertirá en uno de los más ambiciosos de la historia en torno a la exportación de petróleo, para los que prevén un ingreso de más de u$s100 millones.

El CEO de la empresa estatal compartió un comunicado, en su cuenta de X, en el que muestra el mapa de la zona donde se realizará la importante inversión y aseguró que el proyecto servirá para "acelerar el desarrollo de Vaca Muerta". Según informó Infobae, el potencial productivo de las zonas contiguas a la reserva de hidrocarburos se potenciará y lograrán una eficiencia que permitirá competitividad a niveles internacionales.

"Se trata del programa de exportación de petróleo más importante de la Argentina y el mayor presentado bajo el RIGI", mencionó Marín, quien dejó un mensaje en el que augura que el proyecto dará rédito a futuro. "Pero esto es mucho más que una inversión. Es el inicio de una nueva etapa. Todo lo que hicimos hasta ahora no tiene comparación con lo que viene en los próximos dos años", subrayó.

En ese sentido, las previsiones estiman que realice la perforación de 1.152 pozos, con la intención de llegar a una producción de 240.000 barriles de petróleo por día a partir del año 2032. "Lo vamos a lograr con pasión, con la milla extra y con ejecución de excelencia. Estamos construyendo una compañía y una industria de clase mundial", concluyó Marín.

Embed PRESENTAMOS UN NUEVO RIGI POR 25 MIL MILLONES DE DÓLARES



En toda la vida del proyecto va a generar más USD 100.000 millones en exportaciones.



Hoy presentamos la adhesión al RIGI para el proyecto LLL Oil: una inversión de USD 25.000 millones para acelerar el desarrollo de Vaca… pic.twitter.com/nGqjZTwc2S — Horacio Marín (@HoracioMarin_ok) May 15, 2026 Kicillof cuestionó el RIGI y alertó: "Solo se realizó el 3% de las inversiones anunciadas y festejadas"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, apuntó contra el RIGI al asegurar que su nivel de ejecución real es "diminuto". El mandatario explicó que, de los u$s100.000 millones en proyectos que el Gobierno nacional anunció y festejó "solamente se realizaron algo así como el 3%". Asimismo, el Kicillof cuestionó la estrategia de la administración libertaria. Advirtió que incluyeron dentro de los beneficios de este régimen impositivo a diversos sectores económicos que ya gozaban de una muy buena rentabilidad, lo cual "desnaturalizó completamente" el objetivo de la medida. Axel Kicillof en FDA 09-05-26 Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires. Captura de pantalla C5N Finalmente, el representante alertó sobre los indicadores que marcan una parálisis de la inversión a comienzos de 2026. "El mercado interno se está detonando. ¿Quién va a invertir si no vende? ¿Para qué vas a invertir si tenés la mitad de las máquinas en la Argentina paradas, con una lona encima?", preguntó el gobernador como conclusión.