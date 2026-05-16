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Gran Hermano 2026: se filtró la condición clave que debe cumplir Andrea del Boca para volver a Telefe

Luego de la salida abrupta de la actriz del reality por un accidente que afectó su dentadura, negoció su retorno a Generación Dorada con un requisito obligatorio.

Andrea del Boca espera el alta de su odontólogo para volver al reality de Telefe.

Andrea del Boca espera el alta de su odontólogo para volver al reality de Telefe.

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Gran Hermano se prepara para recibir a Andrea del Boca, una de las figuras más destacadas de esta Generación Dorada, en su vuelta a la casa de Telefe. Sin embargo, antes la actriz deberá cumplir una condición innegociable.

La artista habría firmado el mejor acuerdo económico en la historia del reality en Argentina. 
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Tras la fuerte caída del 6 de abril pasado, la artista perdió algunas piezas dentales y, por su estado de salud, se quedó afuera del reality. Esto fue una mala noticia para el juego, porque hasta ese momento era la que generó más contenido, polémica y rivales.

Según la revista Paparazzi, la producción de Gran Hermano y Del Boca llegaron a un acuerdo para que "la reina de las telenovelas" vuelva al show, siempre que presente "la autorización formal y el alta de su odontólogo".

Al final, no se supo cuándo será el día en que Del Boca vuelva con sus "hermanitos", pero, si todo va bien, faltan pocos días para que la mediática retorne al lugar en donde se consolidó como una de la jugadores más fuertes de la casa.

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Gran Hermano: cómo fue el accidente de Andrea del Boca

Andrea del Boca sufrió una grave caída en la casa de Gran Hermano Generación Dorada: un accidente doméstico en la cocina de la casa dejó como resultando lesiones faciales y dentales que provocaron su salida del reality de Telefe. La actriz se tropezó, cayendo directamente de boca sin poner las manos, lo que le ocasionó la pérdida de dos dientes y la necesidad de usar una placa dental.

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