27 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Con goles de Enzo y Nico Paz, la Selección argentina le gana sin problemas a Mauritania en La Bombonera

El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrenta las últimas pruebas, a menos de tres meses de disputarse el Mundial 2026, y se mide con el conjunto africano en el primer duelo de esta doble Fecha FIFA.

Por
Enzo Fernández abrió el marcador en La Bombonera.

Enzo Fernández abrió el marcador en La Bombonera.

Nicolás Paz

Nicolás Paz, titular en la Selección argentina, marcó su primer gol

Argentina enfrenta por primera vez a Mauritania en La Bombonera.

Argentina enfrenta por primera vez a Mauritania en La Bombonera.

Luciano Acuña

La Selección argentina supera por 2-0 con Mauritania en La Bombonera, en el primer amistoso de esta doble Fecha FIFA y en el comienzo de la despedida de la Albiceleste del país previo al Mundial 2026. Con el astro argentino Lionel Messi en el banco y el estreno de la camiseta alternativa, el equipo de Lionel Scaloni afronta las últimas pruebas de cara a la cita mundialista.

Lionel Scaloni debe terminar de definir el equipo que viajará a defender el título mundial. 
Te puede interesar:

Los 5 puestos vacantes en la lista de la Selección argentina para el Mundial 2026

Ante un equipo de tercer nivel como la selección africana, Argentina buscará encontrar variantes tácticas y estratégicas con el objetivo de definir la lista de jugadores que viajarán a Estados Unidos para defender el título conseguido en Qatar 2022.

Para esta primera prueba, el DT dispuso que Messi espere su oportunidad en el banco y meterá en la cancha a un "europibe" como Nicolás Paz, de gran rendimiento en el Como de Italia. Además, el mediocampo, que se perfila para ser titular, es Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Thiago Almada, tres de los titulares de esta Selección.

Además, Rodrigo De Paul (desgarrado), Leandro Paredes y Nicolás Otamendi son otros de los habituales titulares que esperarán en el banco de suplentes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/2037636271732863432&partner=&hide_thread=false

Argentina vs. Mauritania: las formaciones

Selección argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Marcos Senesi, Marcos Acuña; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Nicolás Paz, Nicolás González y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Mauritania: Mamadou Diop; Brahima Keita, Aly ABeid, Lamine Ba, Jorndan Lefort; Oumar Ngom, Maata Magassa, Beyatt Lekoueiry, Djeidi Gassama, Aboubakary Koita y Mamadou Diallo. DT: Aritz López Garai.

Mirá los goles del partido entre la Selección argentina y Mauritania

Embed
Embed
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El delantero, de 23 años, juega en el Racing de Estrasburgo de Francia.

"Esto no se lo merece nadie": el desgarrador mensaje de Panichelli tras la dura lesión

La Selección pidió 6 kilos de helado y se armó polémica.

Polémica por los gustos de helado elegidos por los jugadores de la Selección: faltó uno de los favoritos de los argentinos

Mauritania se enfrentará a Argentina por primera vez.

Las curiosidades de Mauritania, el rival de la Selección argentina: sus figuras, ranking FIFA y su campeón exiliado

Argentina vs. Mauritania, desde las 20.15 en la Bombonera.

La Selección argentina enfrenta a Mauritania en la Bombonera

La Selección en uno de los últimos entrenamientos previo al partido vs. Mauritania.

Se bajó TyC Sports de la transmisión: dónde ver en vivo Argentina vs. Mauritania

Lionel Scaloni en la Bombonera.

No es Leandro Paredes: Lionel Scaloni elogió a un futbolista de Boca y lo definió como "muy interesante"

Rating Cero

La mediática detalló el tratamiento que tiene que seguir para el dolor.

Preocupa el estado de salud de Floppy Tesouro: "Tengo muchísimo dolor"

Las mujeres de GH se cruzaron por la limpieza de la casa.

Gran Hermano, al límite: denunciaron suciedad extrema en el baño y una participante se hizo cargo

Wanda Nara y Mauro Icardi en medio de una disputa legal por sus hijas. 

La Justicia le dio la razón a Wanda Nara y Mauro Icardi tendrá que pagar una multa millonaria

La reconocida actriz, Marta Lubos, participó de innumerables obras de cine, TV y teatro. 

Murió Marta Lubos a sus 82 años: dolor por la partida de una actriz emblemática

El actor habló del golpe de Estado como el “más violento, cruel y sanguinario”.

Juan Diego Botto, a 50 años del golpe de Estado: "Intentamos que no se olvide el horror del fascismo"

Todo indica que la serie volverá a posicionarse entre lo más visto de Netflix, impulsada por una audiencia que espera respuestas y un desenlace a la altura de su impacto.
play

Esta serie de Netflix llega a su fin y promete ser tendencia en la plataforma: por qué es elegida entre adolescentes

últimas noticias

La mediática detalló el tratamiento que tiene que seguir para el dolor.

Preocupa el estado de salud de Floppy Tesouro: "Tengo muchísimo dolor"

Hace 9 minutos
Enzo Fernández abrió el marcador en La Bombonera.

Con goles de Enzo y Nico Paz, la Selección argentina le gana sin problemas a Mauritania en La Bombonera

Hace 1 hora
Las mujeres de GH se cruzaron por la limpieza de la casa.

Gran Hermano, al límite: denunciaron suciedad extrema en el baño y una participante se hizo cargo

Hace 1 hora
play

Imputaron a Manuel Adorni por enriquecimiento ilícito

Hace 1 hora
Los sospechosos descartaron mochilas con paquetes de cocaína. 

La Policía de Tucumán incautó más de 25 kilos de cocaína en Cabo Vallejo

Hace 2 horas