Con goles de Enzo y Nico Paz, la Selección argentina le gana sin problemas a Mauritania en La Bombonera El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrenta las últimas pruebas, a menos de tres meses de disputarse el Mundial 2026, y se mide con el conjunto africano en el primer duelo de esta doble Fecha FIFA. Por + Seguir en







Enzo Fernández abrió el marcador en La Bombonera. Nicolás Paz, titular en la Selección argentina, marcó su primer gol Argentina enfrenta por primera vez a Mauritania en La Bombonera. Luciano Acuña

La Selección argentina supera por 2-0 con Mauritania en La Bombonera, en el primer amistoso de esta doble Fecha FIFA y en el comienzo de la despedida de la Albiceleste del país previo al Mundial 2026. Con el astro argentino Lionel Messi en el banco y el estreno de la camiseta alternativa, el equipo de Lionel Scaloni afronta las últimas pruebas de cara a la cita mundialista.

Ante un equipo de tercer nivel como la selección africana, Argentina buscará encontrar variantes tácticas y estratégicas con el objetivo de definir la lista de jugadores que viajarán a Estados Unidos para defender el título conseguido en Qatar 2022.

Para esta primera prueba, el DT dispuso que Messi espere su oportunidad en el banco y meterá en la cancha a un "europibe" como Nicolás Paz, de gran rendimiento en el Como de Italia. Además, el mediocampo, que se perfila para ser titular, es Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Thiago Almada, tres de los titulares de esta Selección.

Además, Rodrigo De Paul (desgarrado), Leandro Paredes y Nicolás Otamendi son otros de los habituales titulares que esperarán en el banco de suplentes.

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¿Ustedes? pic.twitter.com/N3UqZJXZ8Z — Selección Argentina (@Argentina) March 27, 2026 Argentina vs. Mauritania: las formaciones Selección argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Marcos Senesi, Marcos Acuña; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Nicolás Paz, Nicolás González y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.