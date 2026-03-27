Con goles de Enzo y Nico Paz, la Selección argentina le gana sin problemas a Mauritania en La Bombonera

La Selección argentina supera por 2-0 con Mauritania en La Bombonera, en el primer amistoso de esta doble Fecha FIFA y en el comienzo de la despedida de la Albiceleste del país previo al Mundial 2026. Con el astro argentino Lionel Messi en el banco y el estreno de la camiseta alternativa, el equipo de Lionel Scaloni afronta las últimas pruebas de cara a la cita mundialista.
Ante un equipo de tercer nivel como la selección africana, Argentina buscará encontrar variantes tácticas y estratégicas con el objetivo de definir la lista de jugadores que viajarán a Estados Unidos para defender el título conseguido en Qatar 2022.
Para esta primera prueba, el DT dispuso que Messi espere su oportunidad en el banco y meterá en la cancha a un "europibe" como Nicolás Paz, de gran rendimiento en el Como de Italia. Además, el mediocampo, que se perfila para ser titular, es Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Thiago Almada, tres de los titulares de esta Selección.
Además, Rodrigo De Paul (desgarrado), Leandro Paredes y Nicolás Otamendi son otros de los habituales titulares que esperarán en el banco de suplentes.
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Argentina vs. Mauritania: las formaciones
Selección argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Marcos Senesi, Marcos Acuña; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Nicolás Paz, Nicolás González y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.
Mauritania: Mamadou Diop; Brahima Keita, Aly ABeid, Lamine Ba, Jorndan Lefort; Oumar Ngom, Maata Magassa, Beyatt Lekoueiry, Djeidi Gassama, Aboubakary Koita y Mamadou Diallo. DT: Aritz López Garai.
Mirá los goles del partido entre la Selección argentina y Mauritania