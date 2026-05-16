16 de mayo de 2026 Inicio
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A qué hora juegan River y Rosario Central por la semifinal del Torneo Apertura: formaciones y cómo verlo en vivo

El Millonario viene de eliminar a Gimnasia y Esgrima La Plata por 2 a 0, mientras que el Canalla dejó afuera a Racing en un partido lleno de polémicas arbitrales.

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¿A qué hora juegan?

¿A qué hora juegan?

Por las semifinales del torneo Apertura 2026, River recibirá a Rosario Central en el estadio Monumental para disputarse un lugar en la final del certamen. Nicolás Ramírez será el árbitro del partido, que ya se empezó a jugar en la previa. La otra llave será entre Argentinos Juniors y Belgrano, el domingo.

River o Rosario Central, uno de los dos será finalista del campeonato.
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El equipo de Eduardo Coudet viene de vencer a Gimnasia y Esgrima La Plata en Núñez, ya que logró quedar entre los mejores cuatro que le permitió ser locales porque enfrentó a rivales que quedaron más abajo en la tabla. Por eso también el encuentro frente al Canalla será en Núñez.

Dos de las dudas del Chacho ya se resolvieron: Gonzalo Montiel y Marcos Acuña estarán en el equipo titular, a pesar de las sobrecargas sufridas ante el Lobo. Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero forman la línea de cuatro defensores, delante del arco que custodia Santiago Beltrán.

Mientras que, del otro lado está Rosario Central, el equipo que viene de eliminar a Independiente y Racing en los partidos de octavos y cuartos de final, respectivamente. El encuentro en Rosario estuvo plagado de polémicas arbitrales, pero el Canalla fue más en el desarrollo y se lo llevó 3 a 1. Los fallos arbitrales, sumado a las declaraciones desde River, condicionaron el encuentro y los ojos estarán puestos en cada falta.

El director técnico Jorge Almirón repetirá equipo porque tiene a todos sus jugadores descansados y buscará volver a ganar en el Monumental.

River vs. Rosario Central: a qué hora es y cómo verlo en vivo

  • Hora: 19.30
  • TV: ESPN Premium/ TNT Sports Premium
  • Estadio: Monumental
  • Árbitro: Nicolás Ramírez
  • VAR: Silvio Trucco

River vs. Rosario Central: formaciones

  • River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel; Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Santiago Lencina; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

  • Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María; Enzo Copetti y Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.

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