Donald Trump aseguró que Cuba buscará acercarse a Estados Unidos: "Es una nación fallida"

Tras el bloqueo petrolero que derivó en una crisis sin precedentes en la isla, el presidente estadounidense aumenta la presión. “Creo que vamos a cambiar el rumbo. Tendrán que venir a nosotros", comentó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , aseguró que cree que Cuba recurrirá a Washington para alcanzar un acuerdo en medio de la profunda crisis económica y energética que atraviesa la isla.

“Creo que van a tener que venir a nosotros. Es una nación fallida. Es una nación totalmente fallida”, afirmó el mandatario durante una entrevista.

El líder republicano sostuvo además que el gobierno cubano “necesita ayuda” y remarcó el interés de parte de la comunidad cubano-estadounidense en recuperar vínculos económicos con la isla . “La gente que vive aquí quiere volver, quiere invertir en Cuba y recuperar Cuba” , expresó en diálogo con Fox News.

Las declaraciones llegan en un momento de creciente tensión diplomática entre ambos países. Según trascendió en medios estadounidenses, la administración de Trump evalúa impulsar una acusación formal contra el expresidente cubano Raúl Castro , una medida que podría convertirse en uno de los episodios más delicados de la relación bilateral en los últimos años.

El posible avance judicial ocurre después de la visita a La Habana del director de la CIA, John Ratcliffe, quien encabezó una delegación estadounidense que mantuvo reuniones con funcionarios cubanos en medio de la crisis energética que golpea a la isla.

Washington incrementó la presión sobre el gobierno cubano durante los últimos meses. A comienzos de año, Estados Unidos interrumpió el principal flujo de petróleo que llegaba desde Venezuela y además amenazó con aplicar sanciones y aranceles a otros países que continúen suministrando combustible a La Habana.

Ese escenario profundizó el deterioro económico cubano, marcado por apagones masivos, escasez de combustible y una creciente incertidumbre social. Incluso, organismos internacionales advirtieron sobre el riesgo de un colapso humanitario en la isla.

ataque cuba eeuu 26-2-26 Una lancha rápida ingresó a territorio cubano y comenzó a dispararle a la Tropa Guardacostera.

En febrero, Trump ya había deslizado la posibilidad de una “toma amistosa” de Cuba y sostuvo que la isla se encontraba en “un gran lío”, aunque aseguró que existían conversaciones abiertas con el régimen cubano.

En las últimas horas, además, un funcionario del Departamento de Estado confirmó que el gobierno cubano analiza aceptar un paquete de ayuda humanitaria de u$s100 millones ofrecido por Washington.

Cumbre histórica entre Xi Jinping y Donald Trump: Estados Unidos asegura que China quiere comprarle petróleo y soja

El presidente Donald Trump aseguró este jueves que China manifestó un firme interés en retomar las compras de petróleo y soja provenientes de Estados Unidos, tras concluir una serie de reuniones de alto nivel con su par asiático, Xi Jinping.

En el marco de su visita de Estado a Pekín, el mandatario estadounidense subrayó que ambos países alcanzaron "una serie de consensos importantes", lograron "múltiples acuerdos" y también consiguieron resolver "no pocos problemas".

Tras haber calificado a su visita como "muy exitosa e inolvidable", el presidente estadounidense confió en que "las relaciones entre China y Estados Unidos son muy importantes y sin duda serán cada vez mejores".

En una entrevista concedida a Fox News desde territorio chino, Trump detalló: "Han acordado que quieren comprar petróleo de Estados Unidos y van a comprar muchos de nuestros productos agrícolas".

Según el mandatario, esta operación implicará el despliegue de barcos chinos hacia terminales en Texas, Luisiana y Alaska, lo que representa un giro significativo en la dinámica energética actual. Históricamente, China ha sido el principal cliente del petróleo iraní, y este movimiento es visto por la Casa Blanca como una oportunidad para reducir la dependencia de Pekín respecto a Oriente Medio, especialmente en el contexto de la guerra en Irán.

En el sector agrícola, el presidente vaticinó un repunte histórico en las exportaciones de grano. Tras meses de una drástica reducción en las compras de soja estadounidense, en los que China priorizó el mercado brasileño, Trump afirmó que el gigante asiático volverá a realizar pedidos masivos que superarán los niveles previos.

Esta medida está orientada directamente a beneficiar a los agricultores del Medio Oeste de Estados Unidos, un sector que ha sufrido las consecuencias de las fluctuaciones arancelarias previas.

Trump - Xi Jinping

Los presidentes se reunieron en China.

Casa Blanca

La jornada también dejó un anuncio de gran calado para la industria aeroespacial. Trump reveló que Pekín se comprometió a la compra de 200 aviones de pasajeros a la constructora Boeing, acuerdo que el presidente de Estados Unidos calificó como un éxito rotundo para la generación de empleo en su país.

De acuerdo con comunicados oficiales previos, Xi Jinping subrayó que ambas potencias acordaron intensificar la comunicación y la coordinación en el plano estratégico. Este compromiso surge tras una primera ronda de conversaciones en la que se abordaron focos de tensión críticos, tales como los conflictos en Irán, Ucrania y Oriente Medio, así como la inestabilidad en la península coreana.