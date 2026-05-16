Tragedia en Islas Maldivas: se reveló el último mensaje de la bióloga que murió buceando Monica Montefalcone mandó una serie de mensajes antes de comenzar la expedición submarina en cuevas de corales, a 50 metros de profundidad sobre el Atlántico, donde murió junto a otras cuatro problemas. Por Agregar C5N en









Ella y su hija fallecieron durante la expedición de buceo.

Se conocieron las últimas palabras de Mónica Montefalcone, buceadora e investigadora de ecología marina italiana que murió cuando realizaba una expedición de buceo a 50 metros en las Islas Maldivas. La tragedia conmovió al mundo entero y, hasta el momento, solamente pudieron recuperar uno de los cinco cuerpos.

Montefalcone se encontraba junto a su hija de 22 años, Giorgia Sommacal, quien también falleció durante la expedición. El equipo de cinco buceadores lo completaban Muriel Oddenino, investigadora de la Universidad de Génova, Federico Gualtieri, biólogo de 30 años recién graduado en la misma institución, y Gianluca Benedetti, gerente de operaciones de la empresa de safaris de buceo Albatros Top Boat.

Según medios locales, hasta el momento las autoridades recuperaron el cuerpo de Benedetti. Sin embargo, en las últimas horas se confirmó que también murió un buceador que participó en la búsqueda, se trata del sargento mayor Mohamed Mahudhee. La Guardia Costera de Maldivas comentó que se sintió mal cuando se reanudaron las tareas y que "la causa de su muerte fue la enfermedad por descompresión subacuática", explicó el New York Post.

El mismo medio confirmó cuáles fue el último mensaje que envió Monica Montefalcone antes de comenzar la expedición junto a su grupo. "Es fundamental observar el entorno submarino —que sigue siendo demasiado desconocido para el público en general— ya sea con nuestros propios ojos o a través de la lente de un robot", le habría escrito a una colega la noche anterior a la inmersión.